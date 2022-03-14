Теперь искусственный интеллект может "озвучивать" фотографии

О своей жизни человек на снимке может рассказывать или исходя из уже имеющейся в распоряжении ресурса истории семьи, либо же сам пользователь может составить ее. Рассказ нужно написать от первого лица, разбить на абзацы, можно даже проиллюстрировать снимками. Дальнейшая работа производится в автоматическом режиме: объединение снимков в видеоролик, преобразование текста в речь, анимация снимка родственника с мимикой и речевой артикуляцией.

Длина ролика зависит от длины текста - от 30 секунд до нескольких минут.