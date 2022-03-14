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Теперь искусственный интеллект может "озвучивать" фотографии

Теперь искусственный интеллект может "озвучивать" фотографии (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 15:55
Сообщество : RealFishki
Метки: видео   генеалогия   интересное   наука   приложения   технологии   
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Генеалогическая сеть MyHeritagе запустила приложение Deep Nostalgia, где на основе технологии дипфейков смогли "оживить" старые фотографии родственников, которых уже нет в живых.
Пользователи могут загружать фото и при помощи алгоритмов машинного обучения превращать его в коротенький анимированный ролик. MyHeritage объединились с израильским проектом D-ID и теперь все желающие могут создать портрет умершего родственника, который рассказывает историю жизни. В записи голос, конечно же, не настоящий, но из библиотеке есть больше 140 голосов и поддержка 31 языка. Список планируют расширять.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   генеалогия   интересное   наука   приложения   технологии   
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Касьян Пуздой 2 часа назад
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