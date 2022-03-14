Теперь искусственный интеллект может "озвучивать" фотографии

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Генеалогическая сеть MyHeritagе запустила приложение Deep Nostalgia, где на основе технологии дипфейков смогли "оживить" старые фотографии родственников, которых уже нет в живых.
Это приложение стало достаточно вирусным и с момента его запуска в прошлом году им воспользовались больше 100 млн раз. Новый инструмент, который назвали LiveStory предлагает также добавить и голос.
My mother passed away young so to see her come to life in this photo is so special. Thankyou MyHeritage #RootsTechConnect pic.twitter.com/t391FfE7tf— Sharn White (@SharnWhite) February 26, 2021
Пользователи могут загружать фото и при помощи алгоритмов машинного обучения превращать его в коротенький анимированный ролик. MyHeritage объединились с израильским проектом D-ID и теперь все желающие могут создать портрет умершего родственника, который рассказывает историю жизни. В записи голос, конечно же, не настоящий, но из библиотеке есть больше 140 голосов и поддержка 31 языка. Список планируют расширять.
О своей жизни человек на снимке может рассказывать или исходя из уже имеющейся в распоряжении ресурса истории семьи, либо же сам пользователь может составить ее. Рассказ нужно написать от первого лица, разбить на абзацы, можно даже проиллюстрировать снимками. Дальнейшая работа производится в автоматическом режиме: объединение снимков в видеоролик, преобразование текста в речь, анимация снимка родственника с мимикой и речевой артикуляцией.
Длина ролика зависит от длины текста - от 30 секунд до нескольких минут.
Длина ролика зависит от длины текста - от 30 секунд до нескольких минут.
Система одинаково хорошо работает как с чёрно-белыми, так и с цветами или расцвеченными снимками. Видео, при необходимости, можно отредактировать и потом отослать близким. В дальней шел планируют добавить субтитры и менять очерёдность глав.
Источник:
АНТИФИШКИ
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