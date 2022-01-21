Журналисты показали реальную, а не фейковую стоимость блюд в "думской столовой"

Тут можно выдохнуть. Оказалось, что опубликованная фотография - фейк. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова поспешила опровергнуть опубликованные сведения и сообщила, что цены в столовой для народных избранников далеко не такие бюджетные.





"Таких цен нет. Есть те, кто подхватывает фейки...Что касается питания сотрудников различных органов государственной власти, то комбинат питания "Кремлевский" разрабатывает единое для всех учреждений меню для столовых и буфетов, расположенных в подразделениях комбината. Выбрать по меню госслужащий может любое блюдо в режиме завтрак или обед", - заявила Крылова.





Чтобы окончательно развеять мифы, корреспондента РИА "Новостей" даже пригласили в пресловутую столовую.