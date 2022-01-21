Журналисты показали реальную, а не фейковую стоимость блюд в "думской столовой"

Некоторые избранники народа даже жалуются, что питаться там крайне невыгодно. Но в это, мягко говоря, верится с трудом. Даже учитывая настоящую стоимость блюд.
На днях жаркую дискуссию в соцсетях вызвал снимок меню из столовой Госдумы с неправдоподобно низкими ценами. Удивленные ценником граждане зло шутили про бедных народных избранников, что выживают на прожиточный минимум, или про то, что наконец-то удалось построить коммунизм в отдельно взятой столовой. Было, разумеется, и много споров: справедливо ли кормить за бесценок депутата, который и без того зарабатывает около полумиллиона рублей в месяц?
Согласно фотографии меню, в столовой Госдумы можно приобрести свиную отбивную за 53 р., тельное из хека - за 38 р., а салаты и вовсе стоят - 18 р. (овощной) и 21 р. ("крабовый"):
Тут можно выдохнуть. Оказалось, что опубликованная фотография - фейк. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова поспешила опровергнуть опубликованные сведения и сообщила, что цены в столовой для народных избранников далеко не такие бюджетные.
"Таких цен нет. Есть те, кто подхватывает фейки...Что касается питания сотрудников различных органов государственной власти, то комбинат питания "Кремлевский" разрабатывает единое для всех учреждений меню для столовых и буфетов, расположенных в подразделениях комбината. Выбрать по меню госслужащий может любое блюдо в режиме завтрак или обед", - заявила Крылова.
Чтобы окончательно развеять мифы, корреспондента РИА "Новостей" даже пригласили в пресловутую столовую.
Ценник действительно выше - овощной салат из редиса, к примеру, стоит не 18, а 70 рублей. Однако стоимость "говядины тушеной в кисло-сладком соусе" точно такая же, как на опубликованном ранее фото.
Некоторые СМИ написали, что цены в "думской столовой" такие же, как в среднестатистическом московском общепите. Согласны?
А вот депутат от КПРФ Сергей Обухов не только согласен, но и считает, что за пределами Госдумы обед обходится дешевле.
"Перекусить до 500 рублей доходит. Выгоднее в город выйти бизнес-ланч за 300–350 рублей взять. В столовой поставили микроволновки, чтобы работники сами разогревали еду, что они приносят из дома", - заявил Обухов.
Источник:
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Запиз.делись в край "избранники"
Теперь вон: кто с соседней окраины, кто просто дурак - мелют безнаказанно чего не попадая и довольные собой даже.
Эх, не те времена пошли...
А вообще вы думаете, что толстосумы эти едят пюреху с котлетками в этой столовке? Они в рестиках едят. Столовка скорее для персонала попроще.
И кто же я такой, раз ты так уверенно заявляешь, что знаешь? И чем же я тебя троллил?
Что касается твоих "предложений", то они для сочинения пятиклассника.
"Делать хорошо, а не делать плохо". Ну пиши ещё лет десять. Авось услышат...