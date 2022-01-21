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Журналисты показали реальную, а не фейковую стоимость блюд в "думской столовой"

Журналисты показали реальную, а не фейковую стоимость блюд в "думской столовой" (5 фото)

Автор:
21 января 2022 18:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: госдума   депутаты   меню   столовая   фото   ценник   
2795
5

Некоторые избранники народа даже жалуются, что питаться там крайне невыгодно. Но в это, мягко говоря, верится с трудом. Даже учитывая настоящую стоимость блюд.

На днях жаркую дискуссию в соцсетях вызвал снимок меню из столовой Госдумы с неправдоподобно низкими ценами. Удивленные ценником граждане зло шутили про бедных народных избранников, что выживают на прожиточный минимум, или про то, что наконец-то удалось построить коммунизм в отдельно взятой столовой. Было, разумеется, и много споров: справедливо ли кормить за бесценок депутата, который и без того зарабатывает около полумиллиона рублей в месяц?

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Тут можно выдохнуть. Оказалось, что опубликованная фотография - фейк. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова поспешила опровергнуть опубликованные сведения и сообщила, что цены в столовой для народных избранников далеко не такие бюджетные.


"Таких цен нет. Есть те, кто подхватывает фейки...Что касается питания сотрудников различных органов государственной власти, то комбинат питания "Кремлевский" разрабатывает единое для всех учреждений меню для столовых и буфетов, расположенных в подразделениях комбината. Выбрать по меню госслужащий может любое блюдо в режиме завтрак или обед", - заявила Крылова.


Чтобы окончательно развеять мифы, корреспондента РИА "Новостей" даже пригласили в пресловутую столовую.

Ценник действительно выше - овощной салат из редиса, к примеру, стоит не 18, а 70 рублей. Однако стоимость "говядины тушеной в кисло-сладком соусе" точно такая же, как на опубликованном ранее фото.

Некоторые СМИ написали, что цены в "думской столовой" такие же, как в среднестатистическом московском общепите. Согласны?


А вот депутат от КПРФ Сергей Обухов не только согласен, но и считает, что за пределами Госдумы обед обходится дешевле.


"Перекусить до 500 рублей доходит. Выгоднее в город выйти бизнес-ланч за 300–350 рублей взять. В столовой поставили микроволновки, чтобы работники сами разогревали еду, что они приносят из дома", - заявил Обухов.

Источник:

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Метки: госдума   депутаты   меню   столовая   фото   ценник   
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9k
Андрей А 2 часа назад
При зарплате в пол ляма они ищут где в городе пожрать дешевле на сотку или в судочках макарошки с котлеткой приносят, что бы в микроволновке разогреть?

Запиз.делись в край "избранники"
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3k
Запускайте Берлагу! Минуту назад
А вообще раньше проще было - появился псевдоумный типа-образованный смутьян-заговорщик, начал подстрекать народ в харчевнях, получил от народа п_зды и отъехал.
Теперь вон: кто с соседней окраины, кто просто дурак - мелют безнаказанно чего не попадая и довольные собой даже.
Эх, не те времена пошли...
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1k
Серик Кенжебаев 21 минуту назад
Мы раньше ходили в Акиматовскую столовую, по русский столовую городской мэрии. Там действительно было неадекватно дёшево и вполне качественно. Но тогда столовая акимата была в отдельном здании возле гаражей акимата, и туда можно было попасть с улицы. Теперь такого нет.
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45k
Alex Ivanov Полчаса назад
Шоб вы жрали и жили по ценникам аэропорта...хотя и тут нам это всё выйдет боком. Эти избранцы себе оклады раз в 5-10 повысят ссылаясь на дороговизну жизни)))))
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13k
net 40 минут назад
Вообще странно, что им столовку бесплатной не сделали)))
А вообще вы думаете, что толстосумы эти едят пюреху с котлетками в этой столовке? Они в рестиках едят. Столовка скорее для персонала попроще.
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4
Чурчхела 40 минут назад
Представляю как депутат из дома приносит с собой макарошки с котлеткой в контейнере и разогревает в общей микроволновке простояв в очереди минут 40. Кому вы ссыте в глаза, богоизбранные?
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30k
Растрелли В.В. 42 минуты назад
Это ж надо, какие депутаты гниды! Они оказывается ещё и едят!
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4k
Tuskub 43 минуты назад
... следует обратить внимание на разницу "Сотрудники" и "Зеленый зал". Получается - это все реальные цены, но для разных категорий "потребителей еды"... а уж кто из них "сотрудник", а кто из "зеленого зала" это уже думайте сами.. (я с ужасом представляю, что у них есть еще залы из серии "Каждый охотник желает знать...") ))))
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7k
Vadim Час назад
Ну похоже не фейковое, а для сотрудников (Сверху написано).
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2k
Trilik Час назад
Ссылка m.youtube.com
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742
герасим 2 часа назад
Кто нибудь!!! Может мне внятно ответить на вопрос: Для чего нам - налогоплательщикам, нужно содержать Гос. думу? Для чего? Для чего нам нужна эта ... Для чего????
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5k
Бу 2 часа назад
Вообще то это копейки
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295
Александр 2 часа назад
Голодают упыри .
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