"Дешевые и никудышные": что нашли под ёлочкой депутаты Госдумы

Во фракциях объясняют это ужесточившимся антикоррупционным законодательством. С одной стороны, принимать подарки от коллег и не запрещено, с другой - осторожность не бывает лишней, - пишет "Газета.ру".

"Крутые подарки вроде дорогих коньяков я встречал, пожалуй, лет десять назад. Не навалом, конечно, но отдельные такие подарки были. А последние годы вообще нет. Уже я не наблюдаю дорогих подарков лет пять. Вот и сейчас из одного из ведомств — не буду говорить, из какого — принесли бутылку водки. Еще одну принесли из финского посольства", — рассказал депутат от КПРФ Юрий Синельщиков. Также в этом году он получил маленькую коробку конфет от коллеги из КПРФ, «книжку необычных стихов про любовь» от фракции «Единая Россия» и календарики.