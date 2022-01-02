"Дешевые и никудышные": что нашли под ёлочкой депутаты Госдумы

Новогодних подарков в Госдуме стало меньше и они стали недорогими, - рассказали детутаты "Газете.ру". Если 5-10 лет назад народные избранники перед праздниками могли рассчитывать, например, на дорогой коньяк, то в этом году в тренде открытки, блокноты и скромный хэнд-мейд.
Во фракциях объясняют это ужесточившимся антикоррупционным законодательством. С одной стороны, принимать подарки от коллег и не запрещено, с другой - осторожность не бывает лишней, - пишет "Газета.ру".
"Крутые подарки вроде дорогих коньяков я встречал, пожалуй, лет десять назад. Не навалом, конечно, но отдельные такие подарки были. А последние годы вообще нет. Уже я не наблюдаю дорогих подарков лет пять. Вот и сейчас из одного из ведомств — не буду говорить, из какого — принесли бутылку водки. Еще одну принесли из финского посольства", — рассказал депутат от КПРФ Юрий Синельщиков. Также в этом году он получил маленькую коробку конфет от коллеги из КПРФ, «книжку необычных стихов про любовь» от фракции «Единая Россия» и календарики.
Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что тратить деньги, особенно бюджетные, на новогоднюю «сувенирку» нецелесообразно: «Огромное количество открыток, писем, каких-то календарей, причем это же все даже не читается. А знаете, какие траты на изготовление, на почтовые расходы? А когда тратят деньги на изготовление дорогой продукции, различных ежедневников в кожаной обложке, дорогих ручек с нанесением логотипа ведомства. Я считаю, что, в принципе, недопустимо тратить деньги бюджетов любого уровня, даже если это деньги подведомственных организаций — всяких ФГУПов, МУПов, — когда изготавливают подарки и дарят от имени учреждений. Вполне достаточно официальных поздравлений, например, от министерства или ведомства в интернете. Когда фракция тратит деньги и депутат тратит личные деньги, это его личное дело. А когда тратят бюджетные деньги, это уже другая история», — подчеркнул Нилов.
"Подарков крайне мало, я впервые в Думе, но прямо заметно, что столы от подарков у депутатов перед Новым годом не ломятся. Причем, многие подарки какие-то дешевые, никудышные, непонятно, зачем вообще подарены. Хотя и хорошие, достойные презенты тоже есть", — пооткровенничал с агентством URA.RU справедливоросс Анатолий Вассерман.
Депутат от «Единой России», ученый-океанограф Артур Чилингаров рассказал, что ему дарят, в основном, снаряжение — перчатки, теплую одежду и еще спиртное. "У меня столько запасов, что хватит на весь год». При этом сам он каждый год дарит друзьям и коллегам фарфоровых медведей. «Я все время дарю медведей. Покупаю в магазине и дарю. Ломоносовский фарфор. У меня их целое стадо. Сейчас тоже медведей подарил, конечно», — подчеркнул Чилингаров.
"Подарки скудные, только от наших общественных организаций, которые с нами работают, а их ресурсы ограничены. Так что я ни в коем случае не жалуюсь, все хорошо", — добавил депутат-коммунист Валерий Рашкин.
Лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявил, что «депутаты поздравляют не только друг друга, но и граждан», и рассказал, что исполнил три желания на акции «Елка желаний», которая проводится в поддержку малоимущих и инвалидов.
Его коллега по фракции, первый зампредседателя комитета по просвещению Яна Лантратова, которая работает в Госдуме первый год, рассказала, что депутаты подошли к поздравлению «творчески» и дарили друг другу hand-made подарки: "Олег Нилов, например, вручил мне потрясающую вязаную сумочку, сделанную его женой. Она рукодельница, делает неимоверной красоты поделки своими руками. Некоторые парламентарии дарили самодельные елочные игрушки и другие уникальные вещи. Многие также приняли участие в подготовке подарков детям, участвовали в таких акциях, как «Елка желаний», «Снеговики-добряки» и других», — перечислила Лантратова.
Нашлись среди депутатов и те, кто не дарит подарков. В этом, например, признался лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев: «Мы ограничились открытками и устными поздравлениями. Мы пришли в Госдуму не подарки дарить, а исполнять нашу предвыборную программу. Наша партия для многих в Думе и во власти не подарок. Не нужно от нас ждать такого. Мы пришли не за этим междусобойчиком».
Источник:
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Потому что они угроза насиженным креслам.
А вот водку от посольства Финляндии зря пожаловались. Хорошо подобранный подарок. А то в новостях только и разговоров, что о братьях по разуму за рубежом. А доезжал ли Менделеев в княжество Финляндское из Питера – не знаю.
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У меня из провинции ,сразу такая ассоциация..сразу возникла ..
И всем "москвичам " тоже самое
Почему им за государственный счет обеспечивают служебное жилье, служебные машины, служебные билеты в бизнес-класс и люксовые гостиничные номера? При этом обеспечивают субсидиями на еду в местной столовой, дарят подарки на день всевозможные праздники.
Так многие паразиты еще помимо огромной зарплаты и всевозможных льгот еще умудряются брать деньги за лоббирование всевозможной погани.