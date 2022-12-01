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«Наши дети растут, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов»: курганский губернатор назвал причину депрессий, суицидов и духовной пустоты

«Наши дети растут, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов»: курганский губернатор назвал причину депрессий, суицидов и духовной пустоты

Автор:
01 декабря 2022 15:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Культура   Музыка   артисты   афроамериканцы   вадим шумаков   губернатор   курганская область   рэперы   сцена   
1433
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По его словам, всему виной «квазикультурная пошлятина».

В последнее время российских рэперов сильно ругают. Их музыка и поведение за сценой и вне её нравятся далеко не всем.

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А некоторые из артистов на всякий случай уехали за границу. С выступлениями и гонорарами там не очень, но пока им хватает.

Смогут ли они вернутся и будут ли так популярны как раньше - не очень понятно. По крайней мере, в ближайшее время.

На этом фоне всё чаще говорят о родной культуре и путях её развития. К обсуждению присоединился и губернатор Курганской области Вадим Шумаков.

Как он считает, сейчас нет задач важнее, «чем прививать любовь к своим корням, к памяти наших предков»:

В Госдуме Вадима Шумакова поддержали и не увидели в его словах никакого «разжигания». Зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов добавил, что губернатор был ещё весьма политкорректен:

«Я думаю, что депрессия связана с отсутствием идеологии в нашей стране. Её можно называть национальной идеей и даже религией, и по сути это некое целеполагание.

Не согласен (с разжиганием). Он использовал слово афроамериканцы. Губернатор поступил более чем политкорректно, использовав буквально американский вариант обозначения расы, и к тому же что есть, то есть, эта самая афроамериканская культура занимает значительную часть в шоу-бизнесе, эстраде».

Возможно, российская сцена действительно скоро изменится. Следом за ней и вся культура. А может и нет - это покажет только время.

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Метки: Госдума   Культура   Музыка   артисты   афроамериканцы   вадим шумаков   губернатор   курганская область   рэперы   сцена   
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32  комментария
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9k
antonium 57 минут назад
Давайте сделаем русский народный рэп. Что-то типа: "письмо пишу на бересте и водку солью заедаю, я вырос где-то на селе, где как-то раз в меня стреляли...". Пушкин кстати тоже потомок африканских рабов, только он не перестает от этого быть гениальным русским поэтом и писателем.
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7k
RIZ deadening 2 минуты назад
Они чего там, марафон устроили кто больше хюйни наговорит ?
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31k
Юр21 12 минут назад
Да, всё правильно и действительно губернатор был слишком политкорректен, эта негритянская культура просто бесит, все эти штаны спущенные до колен, шапки которые велики на три размера напяленные на капюшон, эти татуировки...
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16k
Toxictofa 22 минуты назад
Господин губернатор забыл упомянуть, что за подавляющим большинством этих "певцовртом" стоит богатый папик или мамик, имеющий связи где нужно.
Иначе хрен бы они куда пробились!
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985
Вир Норин 22 минуты назад
Т.е. он не видит причину депрессий, суицидов и духовной пустоты в новогодних огоньках?
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9k
Иван Васильевич Полчаса назад
«Наши дети растут, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов».

______________________

В период существования афроамериканских рабов в России существовало фактически ничем не отличавшееся от рабства крепостное право! Практически все мы формально потомки крепостных, однако вклад русской культуры в мировое искусство от этого не стал меньше!

Правда, связано это было в основном с другим периодом в истории нашей страны, где народ-победитель и состоялся! Но разве заикнется об этом чиновник? Да и способен ли понять это...
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1k
investas Полчаса назад
А я думал депрессия у детей из-за того, что пойти им некуда, где массовый спорт в Кургане, где площадки, детские кружки, один, два и усё.?
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1k
Rabie Liz Полчаса назад
Давно надо этот шлак убирать из ТВ и нигде в массах его не пропагандировать. Сам рэп это пропаганда разгульного образа, наркотиков и прочей грязи от которой оно и произошло. Благо, что почти весь биомусор медийный, не дававший настоящим талантам продвигаться, съ3бался и пусть там же и остаются.
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12k
harlamov Полчаса назад
30 лет различные "элиты" разворовывали страну, а теперь вдруг выяснилось, что виноваты американские рэперы... Вот это поворот.
Что люди по вашему дураки? Не видят что происходит? Что у власти бандиты, местные князьки? Что прав у людей никаких нету, все что можно провалили, разворовали, людей не уважают...
30 лет нам на государственные, в том числе, деньги, на государственных же каналах рассказывают какая наша страна дерьмовая, какие люди у нас убогие, а потом жалуются - что-то с патриотизмом у нас не то...
Все украли за эти 30 лет.
Что на армию на культуру выделяли, на новые технологии.
Люди выживают вопреки государству. Там есть порядок, куда не дотянулась рука чиновника. Какие потомки рабов? Вы сами и ваша жадность во всем виноваты.
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126
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Как хорошо что эти имбецилы искренне не понимают, что они наглухо пройэбали молодое поколение и теперь они никак не смогут залезть к ним в голову.
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10k
Dmitry 38 минут назад
Сразу скажу: я не фанат рэпа. Но в данном случае, логика ущербна! Это из серии - 100% пивших воду умерли в течении 100-150 лет, следовательно вода - яд.
Но современный отечественный рэп - дно дна. Тут не поспоришь.
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8k
Мегапихель 39 минут назад
сейчас нет задач важнее, «чем прививать любовь к своим корням, к памяти наших предков»:

////
К каким именно? Может Славянское язычество? Принудительное крещение? А музыка какая? Дореволюционной эпохи или после? Рахманинов, Глинка, Чайковский? Ой, Чайковского нельзя в связи с последними законами
Рок 70х взять... А там "Машина времени", тоже нельзя. Главную поп-исполнительницу тоже нельзя в память.

Вообще слово "привить" - это заставить. Ни к чему хорошему это никогда не приводило. Можно направить в нужное русло, делать такой продукт, чтобы это перевешивало "чужую культуру".
А вообще всё просто! Раз у нас популярны афроамериканские квазикультуры - значит наша культура хуже или её толком нет, которая соответствовала бы духу времени.
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1k
Max 39 минут назад
Если говорить о российском рэпе( хоть я вообще никакой рэп не переношу) , то для меня это Дельфин. Все остальное - унылое гламурное дерьмо.
"Стоять на месте, рyки за головy!»,-
Орет мне директор мира.
Емy наверное власть yдарила в головy:
Приобретенный синдром командира.
С этим парнем опасно иметь дело
Он может yдарить тебя с размахy.
Так что лyчше поберечь свое тело
И про себя послать его на &&&!!"
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494
Sumrak58100 43 минуты назад
Он недалёк от истины. Может быть кто-то и думает, что "битлы" ни с того, ни с сего проснулись знаменитыми, но это не совсем так, а, точнее, совсем не так. Сначала "секс, наркотики, рок-н-ролл", для обкатки, потом "вдруг" трансгендеры объявились, потом можно будет и человечинку употреблять.
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38k
Александр 49 минут назад
Просто человек, набивший тату у себя на лице априори не может считаться нормальным. Таких не то что на сцену, таких в общество выпускать нельзя.
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9k
Shtoppi 51 минуту назад
<<В последнее время российских рэперов сильно ругают.>>
Последнее время!??? Я не понимаю кто в своем уме, этот псевдоарт в исполнении явно психически больных, вообще воспринимать может?
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557
Kra 57 минут назад
Главное , чтобы "охота на ведьм" не началась...
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2k
Dema Час назад
Сами ворьё страну довели теперь виноватых ищут,уе@аторы.
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6k
Copycat Час назад
хэх когда мне было лет 16-17 (год где то 2007) мы тогда уже русский рэп говном считали (но тогда хотя бы была ранняя каста которая была впринципе не плоха)

зато на ура заходил КиШ, Сектор Газа

а сейчас так послушать уже более современный русский рэп, так это вообще кровь из ушей, сидит какой то чел завтотюненым голосом 3.14здострадает
я начинаю думать что рэп это реально удел чернокожих, а нашим отечественным музыкантам лучше заниматься панкроком, роком или шансоном
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28k
Levyathan Час назад
А книги, написанные потомками африканских рабов, скажем Пушкина или Дюма, этот полудурок запретить не хочет?
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279
Кислород Levyathan 47 минут назад
Речь не о книгах . Не надо все "валить" в одну кучу. Когда со сцены льется :
сука... все волосы в крови, сука.. признался ты в любви, то это точно надо прекращать.
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62
Иванов Кислород 6 минут назад
Веселого пути
Я Блудову желаю
Ко древнему Дунаю
И мать его ебти

А.С. Пушкин
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