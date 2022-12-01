«Наши дети растут, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов»: курганский губернатор назвал причину депрессий, суицидов и духовной пустоты

«Я думаю, что депрессия связана с отсутствием идеологии в нашей стране. Её можно называть национальной идеей и даже религией, и по сути это некое целеполагание.

Не согласен (с разжиганием). Он использовал слово афроамериканцы. Губернатор поступил более чем политкорректно, использовав буквально американский вариант обозначения расы, и к тому же что есть, то есть, эта самая афроамериканская культура занимает значительную часть в шоу-бизнесе, эстраде».