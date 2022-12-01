«Наши дети растут, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов»: курганский губернатор назвал причину депрессий, суицидов и духовной пустоты

По его словам, всему виной «квазикультурная пошлятина».
В последнее время российских рэперов сильно ругают. Их музыка и поведение за сценой и вне её нравятся далеко не всем.
А некоторые из артистов на всякий случай уехали за границу. С выступлениями и гонорарами там не очень, но пока им хватает.
Смогут ли они вернутся и будут ли так популярны как раньше - не очень понятно. По крайней мере, в ближайшее время.
На этом фоне всё чаще говорят о родной культуре и путях её развития. К обсуждению присоединился и губернатор Курганской области Вадим Шумаков.
Как он считает, сейчас нет задач важнее, «чем прививать любовь к своим корням, к памяти наших предков»:
В Госдуме Вадима Шумакова поддержали и не увидели в его словах никакого «разжигания». Зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов добавил, что губернатор был ещё весьма политкорректен:
«Я думаю, что депрессия связана с отсутствием идеологии в нашей стране. Её можно называть национальной идеей и даже религией, и по сути это некое целеполагание.
Не согласен (с разжиганием). Он использовал слово афроамериканцы. Губернатор поступил более чем политкорректно, использовав буквально американский вариант обозначения расы, и к тому же что есть, то есть, эта самая афроамериканская культура занимает значительную часть в шоу-бизнесе, эстраде».
Возможно, российская сцена действительно скоро изменится. Следом за ней и вся культура. А может и нет - это покажет только время.
Источник:
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Иначе хрен бы они куда пробились!
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В период существования афроамериканских рабов в России существовало фактически ничем не отличавшееся от рабства крепостное право! Практически все мы формально потомки крепостных, однако вклад русской культуры в мировое искусство от этого не стал меньше!
Правда, связано это было в основном с другим периодом в истории нашей страны, где народ-победитель и состоялся! Но разве заикнется об этом чиновник? Да и способен ли понять это...
Что люди по вашему дураки? Не видят что происходит? Что у власти бандиты, местные князьки? Что прав у людей никаких нету, все что можно провалили, разворовали, людей не уважают...
30 лет нам на государственные, в том числе, деньги, на государственных же каналах рассказывают какая наша страна дерьмовая, какие люди у нас убогие, а потом жалуются - что-то с патриотизмом у нас не то...
Все украли за эти 30 лет.
Что на армию на культуру выделяли, на новые технологии.
Люди выживают вопреки государству. Там есть порядок, куда не дотянулась рука чиновника. Какие потомки рабов? Вы сами и ваша жадность во всем виноваты.
Но современный отечественный рэп - дно дна. Тут не поспоришь.
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К каким именно? Может Славянское язычество? Принудительное крещение? А музыка какая? Дореволюционной эпохи или после? Рахманинов, Глинка, Чайковский? Ой, Чайковского нельзя в связи с последними законами Рок 70х взять... А там "Машина времени", тоже нельзя. Главную поп-исполнительницу тоже нельзя в память.
Вообще слово "привить" - это заставить. Ни к чему хорошему это никогда не приводило. Можно направить в нужное русло, делать такой продукт, чтобы это перевешивало "чужую культуру".
А вообще всё просто! Раз у нас популярны афроамериканские квазикультуры - значит наша культура хуже или её толком нет, которая соответствовала бы духу времени.
"Стоять на месте, рyки за головy!»,-
Орет мне директор мира.
Емy наверное власть yдарила в головy:
Приобретенный синдром командира.
С этим парнем опасно иметь дело
Он может yдарить тебя с размахy.
Так что лyчше поберечь свое тело
И про себя послать его на &&&!!"
Последнее время!??? Я не понимаю кто в своем уме, этот псевдоарт в исполнении явно психически больных, вообще воспринимать может?
зато на ура заходил КиШ, Сектор Газа
а сейчас так послушать уже более современный русский рэп, так это вообще кровь из ушей, сидит какой то чел завтотюненым голосом 3.14здострадает
я начинаю думать что рэп это реально удел чернокожих, а нашим отечественным музыкантам лучше заниматься панкроком, роком или шансоном
сука... все волосы в крови, сука.. признался ты в любви, то это точно надо прекращать.
Я Блудову желаю
Ко древнему Дунаю
И мать его ебти
А.С. Пушкин