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Татуировки Бена Аффлека и их история

Татуировки Бена Аффлека и их история

Автор:
23 августа 2023 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бен Аффлек   актеры   звезды   знаменитости   истории   тату   татуировки   факты   шоу бизнес   
1965
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Актёр Бен Аффлек известен не только ролью Бэтмена и супружеством с Дженнифер Лопес, но и своими татуировками. Но некоторые зрители и не знают, что у актёра их несколько, и в каждой — своя символика. Такое нечасто встретишь в Голливуде, однако. Взглянем на историю татуировок актёра.

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На левом плече у Бена Аффлека - крест. Его можно увидеть в паре стареньких клипов Дженнифер Лопес из 2000-х, а также в фильме "Джильи" 2003 года, где они снялись вместе. Актёр ни разу не высказывался о символизме этой татуировки, но сделал её в молодом возрасте. Спустя годы Аффлек "обновил" рисунок на теле, добавив вокруг креста цветов.


На правом плече Аффлека красуется колючая проволока, а над ней - две карты и меч. Эту татуировку он также не комментировал, но тату с колючей проволокой часто символизируют мужество и отвагу в преодолении травмирующего жизненного опыта. Два туза и меч, по словам экспертов с просторов сети, могут быть своеобразной интерпретацией Туза мечей из колоды карт таро. Он указывает на решительность, умение преодолевать обманы и разоблачать их, выбирая радикальную точку зрения. Это - одна из самых ранних тату актёра. Позже он перекрыл её обновлённым цветным рисунком (фото ниже).


Эту татуировку Аффлека никто не видел, пока папарацци не опубликовали это фото в ноябре 2011 года. Известно, что тату в виде дельфина перекрывает другую тату - там актёр когда-то набил имя своей школьной возлюбленной. Что ж, ничто в нашей жизни не вечно, и все мы совершаем ошибки. Сам актёр признавался в интервью, что жалеет о некоторых тату, сделанных в молодости.


У актёра до недавнего времени была таинственная татуировка с буквами OV на лопатке, а также надписью MOH NON-TE над ними и TA OR под ними. Фанаты догадались, что MON NON TE - это аннаграмма, означающая "один месяц". Об остальных словах - история умалчивает. Что бы это ни значило, недавно он покрыл это всё другим рисунком.


Феникс во всю спину - самая известная и обсуждаемая тату Аффлека. В 2016 году эта фотография папарацци облетела множество изданий. Её прокомментировала даже Дженнифер Лопес: "Это ужасно. Она слишком цветастая", и бывшая жена актёра, Дженнифер Гарнер: "Благослови Бог его сердце", сопереживая Аффлеку. Он сделал эту татуировку именно после развода с последней.


Последняя татуировка актёра - две стрелки и инициалы “J” и “B” (Дженнифер и Бен). Лопес рассказала, что они оба сделали тату в честь первого Дня Святого Валентина в качестве супружеской пары. Певица поделилась фото с татуировкой в соцсетях 15 февраля 2023 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бен Аффлек   актеры   звезды   знаменитости   истории   тату   татуировки   факты   шоу бизнес   
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4  комментария
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1k
naf-naf 2 часа назад
Ни че се какой он расписной оказывается
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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5k
ПЕТР Полчаса назад
Странно для кого все это? Попускал бы соплей да успокоился, а тут разрисовал себя как Бог черепаху. Надо же что бы тебя спрашивали - А чой то у тебя тут за туз? .. Ну, типа это был мой первый опыт.
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3k
Autumn2015 Час назад
А нефиг было бухать по черному, что Дженнифер Гарнер разыскивала и вытаскивала его из разных злачных мест и клала на реабилитацию и жена не была бы бывшей.
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