Татуировки Бена Аффлека и их история

На правом плече Аффлека красуется колючая проволока, а над ней - две карты и меч. Эту татуировку он также не комментировал, но тату с колючей проволокой часто символизируют мужество и отвагу в преодолении травмирующего жизненного опыта. Два туза и меч, по словам экспертов с просторов сети, могут быть своеобразной интерпретацией Туза мечей из колоды карт таро. Он указывает на решительность, умение преодолевать обманы и разоблачать их, выбирая радикальную точку зрения. Это - одна из самых ранних тату актёра. Позже он перекрыл её обновлённым цветным рисунком (фото ниже).