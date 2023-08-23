Татуировки Бена Аффлека и их история

Актёр Бен Аффлек известен не только ролью Бэтмена и супружеством с Дженнифер Лопес, но и своими татуировками. Но некоторые зрители и не знают, что у актёра их несколько, и в каждой — своя символика. Такое нечасто встретишь в Голливуде, однако. Взглянем на историю татуировок актёра.
На левом плече у Бена Аффлека - крест. Его можно увидеть в паре стареньких клипов Дженнифер Лопес из 2000-х, а также в фильме "Джильи" 2003 года, где они снялись вместе. Актёр ни разу не высказывался о символизме этой татуировки, но сделал её в молодом возрасте. Спустя годы Аффлек "обновил" рисунок на теле, добавив вокруг креста цветов.
На правом плече Аффлека красуется колючая проволока, а над ней - две карты и меч. Эту татуировку он также не комментировал, но тату с колючей проволокой часто символизируют мужество и отвагу в преодолении травмирующего жизненного опыта. Два туза и меч, по словам экспертов с просторов сети, могут быть своеобразной интерпретацией Туза мечей из колоды карт таро. Он указывает на решительность, умение преодолевать обманы и разоблачать их, выбирая радикальную точку зрения. Это - одна из самых ранних тату актёра. Позже он перекрыл её обновлённым цветным рисунком (фото ниже).
Эту татуировку Аффлека никто не видел, пока папарацци не опубликовали это фото в ноябре 2011 года. Известно, что тату в виде дельфина перекрывает другую тату - там актёр когда-то набил имя своей школьной возлюбленной. Что ж, ничто в нашей жизни не вечно, и все мы совершаем ошибки. Сам актёр признавался в интервью, что жалеет о некоторых тату, сделанных в молодости.
У актёра до недавнего времени была таинственная татуировка с буквами OV на лопатке, а также надписью MOH NON-TE над ними и TA OR под ними. Фанаты догадались, что MON NON TE - это аннаграмма, означающая "один месяц". Об остальных словах - история умалчивает. Что бы это ни значило, недавно он покрыл это всё другим рисунком.
Феникс во всю спину - самая известная и обсуждаемая тату Аффлека. В 2016 году эта фотография папарацци облетела множество изданий. Её прокомментировала даже Дженнифер Лопес: "Это ужасно. Она слишком цветастая", и бывшая жена актёра, Дженнифер Гарнер: "Благослови Бог его сердце", сопереживая Аффлеку. Он сделал эту татуировку именно после развода с последней.
Последняя татуировка актёра - две стрелки и инициалы “J” и “B” (Дженнифер и Бен). Лопес рассказала, что они оба сделали тату в честь первого Дня Святого Валентина в качестве супружеской пары. Певица поделилась фото с татуировкой в соцсетях 15 февраля 2023 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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