Проект "Биосфера-2": симулятор поселения на Марсе из 90-х

У создателей было много амбициозных идей. Они уже подумывали делать "Биосферы" на заказ, а к 1995 году они надеялись вывести одну из "Биосфер" на орбиту и построить подобные на Луне и Марсе... Однако, после этого новости стали не совсем "космическими". Через несколько месяцев после запуска репортеры узнали, что биосферу два раза в месяц снабжали семенами, витаминами, мышеловками и другими предметами. Бывший сотрудник рассказал, что инженеры установили очиститель углекислого газа, чтобы можно было искусственно управлять атмосферой "Биосферы 2". Выращивание продуктов питания в было серьезной проблемой. В первые месяцы миссии погода была пасмурной, что замедлило рост сельскохозяйственных культур - и биосферянам пришлось воспользоваться тайным трехмесячным запасом продовольствия. Животный мир также не процветал: колибри и медоносные пчелы погибли, а посевы атаковали черви и клещи. Затем "Биосфера 2" начала терять кислород - виной всему были микробы, активно размножающиеся в почве и превращающие кислород в углекислый газ.