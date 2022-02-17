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Проект "Биосфера-2": симулятор поселения на Марсе из 90-х

Проект "Биосфера-2": симулятор поселения на Марсе из 90-х (7 фото)

Автор:
17 февраля 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Биосфера-2   Жизнь   Прошлое   биосфера   история   ученые   факты   фото   
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В последнее время участились разговоры и проекты по колонизации Марса. Однако, еще в начале 90-х в США продумали подобный сценарий, имитирующий экологичную жизнь в закрытом пространстве. Его назвали "Биосфера-2". Почему он провалился?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Биосфера-2   Жизнь   Прошлое   биосфера   история   ученые   факты   фото   
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1  комментарий
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9k
Павел Час назад
Неее. Эта штука на Фишках не однократно описывалась. И более подробно.
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