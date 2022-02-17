Проект "Биосфера-2": симулятор поселения на Марсе из 90-х

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В последнее время участились разговоры и проекты по колонизации Марса. Однако, еще в начале 90-х в США продумали подобный сценарий, имитирующий экологичную жизнь в закрытом пространстве. Его назвали "Биосфера-2". Почему он провалился?
"Биосфера 2" - проект замкнутой экологической системы, цель которого - понять, могут ли выжить в ней люди. Идея создания "Биосферы 2" возникла на ранчо в Нью-Мексико в начале 1970-х годов. Жители ранчо объединились идеей о создании новой цивилизации, а также о слиянии экологии и технологий в новой форме. Вот что однажды сказал соучредитель "Биосферы" Джон Аллен: "Западная цивилизация не просто умирает. Она мертва. Мы исследуем ее руины, чтобы взять все, что пригодится для строительства новой цивилизации".
Жители ранчо заручились поддержкой Эдварда Басса - миллиардера, сделавшего себе состояние на нефти. Басс стал председателем компании под названием Space Biospheres Ventures. В 1984 году компания объявила о постройке герметичного помещения, внутри которого будет жить группа людей, и где будут процветать экосистемы, снабжающие их воздухом, водой и едой. Это была идея построения мира, свободного от загрязнения и других земных бед, где вода проходит специальную систему очистки через почву, и на территории процветают 3800 видов растений и животных. На возведение этого стеклянно-бетонного "Ноева ковчега" было потрачено 150 млн долларов.
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"Биосферу 2" разделили на пять зон с разным климатом, среди которых находились лаборатории, огороды, поля, жилые помещения. Когда обещанный проект возвели в пустыне Нью-Мексико, он облетел заголовки газет. Некоторые ученые утверждали, что "Биосфера 2" может оказаться “самым значительным научным проектом всех времен” и может “спасти мир”. В ночь перед началом миссии компания Space Biospheres Ventures организовала громкую вечеринку для 2000 человек - а утром 26 сентября 1991 года восемь "биосферян" заселились в купольное пространство в пустыне, помахав камерам телеканалов за стеклом. Добровольцы должны были прожить в "Биосфере-2" два года, и сами обеспечивать себе пропитание, чистую воду, воздух, а также уметь правильно перерабатывать отходы.
У создателей было много амбициозных идей. Они уже подумывали делать "Биосферы" на заказ, а к 1995 году они надеялись вывести одну из "Биосфер" на орбиту и построить подобные на Луне и Марсе... Однако, после этого новости стали не совсем "космическими". Через несколько месяцев после запуска репортеры узнали, что биосферу два раза в месяц снабжали семенами, витаминами, мышеловками и другими предметами. Бывший сотрудник рассказал, что инженеры установили очиститель углекислого газа, чтобы можно было искусственно управлять атмосферой "Биосферы 2". Выращивание продуктов питания в было серьезной проблемой. В первые месяцы миссии погода была пасмурной, что замедлило рост сельскохозяйственных культур - и биосферянам пришлось воспользоваться тайным трехмесячным запасом продовольствия. Животный мир также не процветал: колибри и медоносные пчелы погибли, а посевы атаковали черви и клещи. Затем "Биосфера 2" начала терять кислород - виной всему были микробы, активно размножающиеся в почве и превращающие кислород в углекислый газ.
Кроме того, большое влияние на биосферян оказал человеческий фактор - участники эксперимента никогда не проводили в замкнутом пространстве с другими людьми так много времени, и уже через три месяца выдохлись психологически. Через десять месяцев после начала миссии консультативный совет экспертов проекта выступил с докладом, где они раскритиковали нечетко определенные цели и отсутствие у экипажа научных знаний. Ситуация стала настолько напряженной, что руководство массово уволилось. В один момент стало понятно, что научность эксперимента провалена - а его создателей стали все больше обвинять в том, что они буквально ставят эксперименты над живыми людьми.
В сентябре 1993 года проект был завершен. Сначала руководство передало "Биосферу 2" Колумбийскому университету, но в 2011 году Эдвард Басс официально пожертвовал конструкцию Аризонскому университету вместе с 20 миллионами долларов на поддержку его исследований. "Биосфера 2" все еще существует сегодня. Все внутри конструкции осталось нетронутым, там проводят экологические исследования, и туда даже можно попасть на экскурсию, чтобы посмотреть, как выживали бывшие биосферяне.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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