Из-за чего на Аляске приняли закон, запрещающий лосям употреблять алкоголь

Сначала он умудрился залезть на местную пивоварню и напиться там пива, а затем оказался на главной площади, где запутался в праздничных гирляндах – дело, видимо, было в рождественские праздники. Говорят, что он вёл себя очень агрессивно – но, к счастью, никто не пострадал.

После этого городские власти и приняли соответствующий закон, запрещающий поить лосей алкоголем. Хотя не очень понятно, кого по этому закону положено наказывать – лося или того, кто допустил его опьянение.