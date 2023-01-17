FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4878 постов • 1049 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Из-за чего на Аляске приняли закон, запрещающий лосям употреблять алкоголь

Из-за чего на Аляске приняли закон, запрещающий лосям употреблять алкоголь

Автор:
17 января 2023 09:33
Сообщество : Факты
Метки: Аляска   алкоголь   запрет   лоси   факты   фото   
354
3

Поить алкоголем лосей запрещено законом города Фэрбанкс. Странный на первый взгляд закон имеет свою историю появления, конечно. В 2007-м году лось, которого местные жители позже назвали Buzzwinkle, устроил настоящий пьяный дебош на городской площади.

Сначала он умудрился залезть на местную пивоварню и напиться там пива, а затем оказался на главной площади, где запутался в праздничных гирляндах – дело, видимо, было в рождественские праздники. Говорят, что он вёл себя очень агрессивно – но, к счастью, никто не пострадал.

После этого городские власти и приняли соответствующий закон, запрещающий поить лосей алкоголем. Хотя не очень понятно, кого по этому закону положено наказывать – лося или того, кто допустил его опьянение.

×
×

Да и вообще – легко решить, что это байка, поскольку почти такую же историю можно прочитать про лося из Анкориджа, ещё одного города на Аляске.

Там лось якобы наелся забродивших яблок – правда, тоже в местной пивоварне, но по вине её владельца, который хотел таким образом развеселить посетителей. Якобы лось опьянел и разнёс кое-какую мебель в самом пабе, находящимся при пивоварне, а потом сбежал – его нашли позже бродящим по городским улицам с гирляндой на рогах.

В честь этого события, ставшего известным по всей округе, владелец пивоварни выпустил специальный сорт яблочного пива.

Как вы думаете, это одна и та же история, или просто на Аляске настолько много лосей, что такое могло запросто случиться в разных местах? Честно говоря, мы думали, что это вообще байка, пока не нашли в издании Anchorage Daily News эти фотографии (в статье), датированные 2007-м годом.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Аляска   алкоголь   запрет   лоси   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Сибиряк 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Андрей Иванов 14 минут назад
Суки жадные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Евгений 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Babangdida 2 часа назад
Ну, за лося!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

368396



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
Набирающие популярность в сообществах
Редкое купе Chrysler Special 1953 года выпуска от Ghia
Редкое купе Chrysler Special 1953 года выпуска от Ghia
5 великих женщин, изменивших ход истории
5 великих женщин, изменивших ход истории
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#позитив#люди#кино#автомир#дтп#аварии#шоу бизнес#съемка
#Юмор#интересно#Приколы#интересное#факты#подборка#животные#забавно#Жизнь#дети
#Прикол#картинки#СССР#автомобили#Фотографии#в мире#улыбнуло#США#фильм#Еда
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет Какие виды спорта и почему запрещались в СССР Какие виды спорта и почему запрещались в СССР Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске Что запрещают японским школьницам? Как это связано с СССР? Что запрещают японским школьницам? Как это связано с СССР? В какой стране девушкам запрещено носить нижнее бельё? В какой стране девушкам запрещено носить нижнее бельё? Пять обычных сегодня вещей, которые для советской женщины были постыдными Пять обычных сегодня вещей, которые для советской женщины были постыдными

На что жалуетесь?

Вернуться