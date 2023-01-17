Из-за чего на Аляске приняли закон, запрещающий лосям употреблять алкоголь

Поить алкоголем лосей запрещено законом города Фэрбанкс. Странный на первый взгляд закон имеет свою историю появления, конечно. В 2007-м году лось, которого местные жители позже назвали Buzzwinkle, устроил настоящий пьяный дебош на городской площади.
Сначала он умудрился залезть на местную пивоварню и напиться там пива, а затем оказался на главной площади, где запутался в праздничных гирляндах – дело, видимо, было в рождественские праздники. Говорят, что он вёл себя очень агрессивно – но, к счастью, никто не пострадал.
После этого городские власти и приняли соответствующий закон, запрещающий поить лосей алкоголем. Хотя не очень понятно, кого по этому закону положено наказывать – лося или того, кто допустил его опьянение.
Да и вообще – легко решить, что это байка, поскольку почти такую же историю можно прочитать про лося из Анкориджа, ещё одного города на Аляске.
Там лось якобы наелся забродивших яблок – правда, тоже в местной пивоварне, но по вине её владельца, который хотел таким образом развеселить посетителей. Якобы лось опьянел и разнёс кое-какую мебель в самом пабе, находящимся при пивоварне, а потом сбежал – его нашли позже бродящим по городским улицам с гирляндой на рогах.
В честь этого события, ставшего известным по всей округе, владелец пивоварни выпустил специальный сорт яблочного пива.
Как вы думаете, это одна и та же история, или просто на Аляске настолько много лосей, что такое могло запросто случиться в разных местах? Честно говоря, мы думали, что это вообще байка, пока не нашли в издании Anchorage Daily News эти фотографии (в статье), датированные 2007-м годом.
Источник:
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