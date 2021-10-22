Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые

Первая тату - как первая любовь. Ее точно никогда не забудешь, даже если когда-то захочешь стереть. Делать тату или нет - решение каждого, но скорее всего, этот рисунок останется на вашем теле на всю жизнь, поэтому наверняка стоит изобразить что-то символичное, и хорошенько подумать перед этим событием. Взглянем на некоторые примеры первых татуировок в жизни людей.

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Мужчина сделал тату с рисунком своей дочери перед ее смертью 0 Источник:

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Тату 3D 0 Источник:

"Моя первая татуировка. Дизайн этого кларнета создал мой отец, а выполнил его мастер Паскаль Гимонд" 0 Источник:

Семейные тату с динозаврами 0 Источник:

Еще один вариант семейных татуировок 0 Источник:

Вот что значит татуировка пригодилась 0 Источник:

Полная тату появляется под ультрафиолетом 0 Источник:

Котик - жидкость 0 Источник:

Тату со смыслом 0 Источник:

Креативные тату на ухе 0 Источник:

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"Любимая фраза моей мамы, "С тобой все будет хорошо", ее почерком" 0 Источник:

Невесомые птички 0 Источник:

"Сделала тату бровей клиентке с алопецией" 0 Источник: Алопеция - патологическое выпадение волос.

Немного минимализма 0 Источник:

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Тату по мотивам "Звездных войн" 0 Источник:

Забавное перекрытие шрама 0 Источник:

Милейшие работы 0 Источник:

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"Наконец сделал татуировку, которую всегда хотел" 0 Источник:

"Звёздная ночь" ван Гога 0 Источник:

Креативненько 0 Источник:

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Ноты любимой песни 0 Источник:

Памятная фотография 0 Источник:

Немного Фибоначчи 0 Источник:

Тату любителя путешествий 0 Источник:

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"Моя первая татуировка. Это мой пес Бентли, который был рядом со мной и был лучшей частью моей жизни" 0 Источник:

Галактика 0 Источник:

Координаты 0 Источник:

Фото любителя "Симпсонов" 0 Источник:

Уравнение 0 Источник:

Семейные тату 0 Источник:

"Обручальные" кольца 0 Источник: