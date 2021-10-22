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Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые

Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые (40 фото)

Автор:
22 октября 2021 14:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: креатив   подборка   рисунки   тату   татуировка   татуировки   творчество   фото   
2692
40
Первая тату - как первая любовь. Ее точно никогда не забудешь, даже если когда-то захочешь стереть. Делать тату или нет - решение каждого, но скорее всего, этот рисунок останется на вашем теле на всю жизнь, поэтому наверняка стоит изобразить что-то символичное, и хорошенько подумать перед этим событием. Взглянем на некоторые примеры первых татуировок в жизни людей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: креатив   подборка   рисунки   тату   татуировка   татуировки   творчество   фото   
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22k
Сибиряк Час назад
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Bely 8 минут назад
тату где самолёт и сердечко не совсем логичное. если сердечко - это след от самолёта, то он должен быть направлен в другую сторону. а так не понятно что это. траектория предстоящего полёта?
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Exsiter 19 минут назад
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146k
anthrax 19 минут назад
Единственное что в переделах разумного.Остальное-дурдом.
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3k
Кирилл 41 минуту назад
для перекрытия шрамов, да хорошая идея. просто так чтоб выделиться, ну такое себе.
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6k
Кузнец душ. 54 минуты назад
. Это покемон Чармандер.
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212k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервыеПосмотреть
Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые
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