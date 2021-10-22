Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые

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Первая тату - как первая любовь. Ее точно никогда не забудешь, даже если когда-то захочешь стереть. Делать тату или нет - решение каждого, но скорее всего, этот рисунок останется на вашем теле на всю жизнь, поэтому наверняка стоит изобразить что-то символичное, и хорошенько подумать перед этим событием. Взглянем на некоторые примеры первых татуировок в жизни людей.
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"Моя первая татуировка. Дизайн этого кларнета создал мой отец, а выполнил его мастер Паскаль Гимонд"
"Моя первая татуировка. Это мой пес Бентли, который был рядом со мной и был лучшей частью моей жизни"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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