Наглядные примеры того, что татуировки могут спрятать все что угодно

Обычно люди делают татуировки, просто потому что это отличный способ украсить себя и выразить какую-то идею. Но порой рисунок — это не просто путь для самовыражения, но и возможность скрыть или обыграть то, чего человек стесняется в своём теле. Благодаря тату-мастерам ожоги, шрамы и родимые пятна превращаются во что-то новое и выглядят по-настоящему необычно, забавно и красиво. Посмотрите сами!

Не шрам, а луч летающей тарелки