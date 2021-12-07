Наглядные примеры того, что татуировки могут спрятать все что угодно

Примеры реальных владельцев рисунков на теле, которые не просто скрыли несовершенства за яркими цветами, а превратили их в изюминку.
Обычно люди делают татуировки, просто потому что это отличный способ украсить себя и выразить какую-то идею. Но порой рисунок — это не просто путь для самовыражения, но и возможность скрыть или обыграть то, чего человек стесняется в своём теле. Благодаря тату-мастерам ожоги, шрамы и родимые пятна превращаются во что-то новое и выглядят по-настоящему необычно, забавно и красиво. Посмотрите сами!
Не шрам, а луч летающей тарелки
Родимое пятно превратилось в целую карту
Немного иронии никогда не повредит
Зубастое дополнение к шраму
Всего несколько штрихов, и получается космос
Мне нравится, что мастер решил не прятать шрам, а сделать с ним что-то необычное.
Сочетание юмора и любви к «Звёздным войнам»
Теперь ожог моего брата смотрится куда веселее
Рик и Морти готовы к приключениям
Л — лаконичность
Ещё один случай, когда родимое пятно решили не прятать
Лучше и придумать нельзя
Я всегда ненавидела своё родимое пятно, пыталась его скрыть, не зачёсывала волосы. Это не то, что я планировала, но получилось очень здорово!
Павлиньи перья способны украсить всех
Родимое пятно? Нет, теперь это мистер Картофельная голова!
Черепаха поверх шрама от ожога
Женственно и красиво
Источник:
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--больше на псориаз смахивет