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Наглядные примеры того, что татуировки могут спрятать все что угодно

Наглядные примеры того, что татуировки могут спрятать все что угодно (18 фото)

Автор:
07 декабря 2021 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: подборка   рисунок   тату   тату-мастер   татуировка   фото   
1885
18

Примеры реальных владельцев рисунков на теле, которые не просто скрыли несовершенства за яркими цветами, а превратили их в изюминку.

Обычно люди делают татуировки, просто потому что это отличный способ украсить себя и выразить какую-то идею. Но порой рисунок — это не просто путь для самовыражения, но и возможность скрыть или обыграть то, чего человек стесняется в своём теле. Благодаря тату-мастерам ожоги, шрамы и родимые пятна превращаются во что-то новое и выглядят по-настоящему необычно, забавно и красиво. Посмотрите сами!


Не шрам, а луч летающей тарелки

×
×

Родимое пятно превратилось в целую карту

Немного иронии никогда не повредит

Зубастое дополнение к шраму

Всего несколько штрихов, и получается космос


В воду с головой


Мне нравится, что мастер решил не прятать шрам, а сделать с ним что-то необычное.

Сочетание юмора и любви к «Звёздным войнам»

Теперь ожог моего брата смотрится куда веселее

Рик и Морти готовы к приключениям

Л — лаконичность

Ещё один случай, когда родимое пятно решили не прятать

Лучше и придумать нельзя


Наконец-то я чувствую себя комфортно

Я всегда ненавидела своё родимое пятно, пыталась его скрыть, не зачёсывала волосы. Это не то, что я планировала, но получилось очень здорово!

Павлиньи перья способны украсить всех


Родимое пятно? Нет, теперь это мистер Картофельная голова!

Черепаха поверх шрама от ожога

Женственно и красиво

Источник:

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Метки: подборка   рисунок   тату   тату-мастер   татуировка   фото   
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6  комментариев
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19k
shevanez Час назад
Ладно шрамы, но лезть к родимым пятнам с татухами, полный идиотизм. Это может иметь довольно таки печальные последствия.
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62k
parallax 13 минут назад
Это как запах тухлятины, "задобрить" запахом говна.
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6k
Александр Зотов 18 минут назад
Родимое пятно превратилось в целую карту
--больше на псориаз смахивет
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40k
Олег 20 минут назад
это какими комплексами нужно страдать чтоб стесняться родинки за ухом?
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14k
wolfy1972 47 минут назад
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18k
Serg2001 Час назад
А насколько безопасно набивать тату прямо по родимому пятну?
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