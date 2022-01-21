FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6543 поста • 744 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Удивительно реалистичные татуировки

Удивительно реалистичные татуировки (20 фото)

Автор:
21 января 2022 09:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: люди   реализм   рисунок   тату   татуировки   фото   художник   
576
20
Свернуть все комментарии под фото

Эти татуировки настолько реалистичны, что некоторые даже могут принять их за что-то вроде наклейки.

×
×

33-летний тату-мастер уже получил признание во всём мире, у него много довольных клиентов и более 155 тысяч подписчиков в Instagram.

На изображениях ниже вы можете увидеть некоторые из его лучших татуировок, на которых изображены как известные люди, так и персонажи, а таже кадры из фильмов или даже домашние животные.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: люди   реализм   рисунок   тату   татуировки   фото   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Скальпы Гуронов Час назад
Всю жизнь думал, что татуировки делают моряки, десантники И ЗЭКИ.
А это КТО?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев 15 мультяшек, которых перерисовали в более реалистичном стиле 15 мультяшек, которых перерисовали в более реалистичном стиле Художник превращает забавные фото котов в смешные рисунки Художник превращает забавные фото котов в смешные рисунки 16 примеров того, как мастера дали старым татуировкам новую жизнь 16 примеров того, как мастера дали старым татуировкам новую жизнь Татушки, которые самое время сделать на Хэллоуин Татушки, которые самое время сделать на Хэллоуин Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

409756



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями
1
124
Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 19 января
0
10
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 19 января
Американский стартап изобрел вертикальный летательный аппарат ZEVA Aero
0
17
Американский стартап изобрел вертикальный летательный аппарат ZEVA Aero
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#ватермарк#люди#дтп#авто аварии#милота#Реакция#спорт#забавно
#Юмор#факты#история#Ynews#Приколы#подборка#Россия#дети#полиция#истории
#животные#прикол#интересное#аварии#СССР#кино#в мире#картинки#автомобили#наука

На что жалуетесь?

Вернуться