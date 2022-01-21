Удивительно реалистичные татуировки

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Эти татуировки настолько реалистичны, что некоторые даже могут принять их за что-то вроде наклейки.
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33-летний тату-мастер уже получил признание во всём мире, у него много довольных клиентов и более 155 тысяч подписчиков в Instagram.
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На изображениях ниже вы можете увидеть некоторые из его лучших татуировок, на которых изображены как известные люди, так и персонажи, а таже кадры из фильмов или даже домашние животные.
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