16 примеров того, как мастера дали старым татуировкам новую жизнь

Некоторые боятся делать татуировку, потому что это на всю жизнь. А вдруг разонравится? Другие же без малейшего страха набивают имена людей и важные даты, которые со временем становятся неактуальными и хранят лишь плохие воспоминания. Но всё можно исправить!

Цветочный букет