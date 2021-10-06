16 примеров того, как мастера дали старым татуировкам новую жизнь

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Мы собрали для вас примеры того, как мастера дают татуировкам новую жизнь.
Некоторые боятся делать татуировку, потому что это на всю жизнь. А вдруг разонравится? Другие же без малейшего страха набивают имена людей и важные даты, которые со временем становятся неактуальными и хранят лишь плохие воспоминания. Но всё можно исправить!
Цветочный букет
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Вот что может родиться из крылышка
По мотивам «Короля Льва»
Белоснежка уже не та
Кельтский орёл
Лунная призма, дай мне силу!
Новая жизнь старой татуировки
Ключ и розы
Смерть
Лисичка
Дракон
«Звёздная ночь» Ван Гога
Перекрытие надписи
Деньги или розы
Дух Кицунэ
Обновлённое сердце
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Метки: было стало рисунок тату татуировка фото художник
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Нормальная реакция адекватного человека.
С другой стороны, сразу понятно, что человек дурачок и с ним не стоит разговаривать. Этакий знак отличия "дурак"
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Лучше бы дали мозгов владельцам этих, уже засиженных мухами, шкурок!
Развитием, мозгами, кругозором не получается.
Так хоть татухой...
Это ты сейчас возмутился чужим (обоснованным, кстати) мнением об уродстве татуировок.