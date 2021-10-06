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16 примеров того, как мастера дали старым татуировкам новую жизнь

16 примеров того, как мастера дали старым татуировкам новую жизнь (17 фото)

Автор:
06 октября 2021 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   рисунок   тату   татуировка   фото   художник   
1112
17

Мы собрали для вас примеры того, как мастера дают татуировкам новую жизнь.

Некоторые боятся делать татуировку, потому что это на всю жизнь. А вдруг разонравится? Другие же без малейшего страха набивают имена людей и важные даты, которые со временем становятся неактуальными и хранят лишь плохие воспоминания. Но всё можно исправить!


Цветочный букет

×


Вот что может родиться из крылышка



По мотивам «Короля Льва»



Белоснежка уже не та



Кельтский орёл



Лунная призма, дай мне силу!



Новая жизнь старой татуировки



Ключ и розы



Смерть



Лисичка



Дракон



«Звёздная ночь» Ван Гога



Перекрытие надписи



Деньги или розы



Дух Кицунэ



Обновлённое сердце

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Метки: было стало   рисунок   тату   татуировка   фото   художник   
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211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
"Некоторые боятся делать татуировку, потому что это на всю жизнь"
==
Нормальная реакция адекватного человека.
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397
vanes33 2 минуты назад
А точно это тот же самый человек?
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182
Albe 20 минут назад
Всегда ржал над дурачками, которые делают тату на шее-роже-лбу. Ставят дырища в уши, в которые хочется амбарные замки вешать.
С другой стороны, сразу понятно, что человек дурачок и с ним не стоит разговаривать. Этакий знак отличия "дурак"
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28k
Игорь 43 минуты назад
"дали старым татуировкам новую жизнь"
===========
Лучше бы дали мозгов владельцам этих, уже засиженных мухами, шкурок!
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17k
Александр 43 минуты назад
Данная подборка еще раз подтверждает, что большое количество тату, либо изначально выглядят как говно(в плане качества изготовления) , либо, периодически нужно "подбивать", потому что расплывается и начинает выглядеть как говно(и каждый раз, есть риск попасть на говномастера, который сделает шляпу, хуже прежней).
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4k
Игорь 48 минут назад
Да ладно, это ж надо так точ в точ встать и сфотаться после тату "до и после"
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33k
Опаньки Час назад
ну и новая также выцветет через год и будет некрасивым пятном
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18k
Robin Hood Час назад
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7k
Ф Ив 2 часа назад
С татухами на девушках сейчас настоящая эпидемия. Каждая вторая размалеванная, а кое-кто уже даже стал делать татухи на лице. Может я чего-то не понимаю, но что в этом красивого?
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9k
Cornho 2 часа назад
Люди сначала сознательно уродуют своё тело, потом пытаются что-то исправлять, уродуя его ещё больше. Где мозги?
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