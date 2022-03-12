16 снимков, на которых был пойман максимально удачный момент

Во всех этих случаях итог одинаковый: крутые и забавные снимки, на которых всё совпало так, что лучше и быть не может. Вот, посмотрите!
Нам повезло, что сейчас под рукой всегда есть телефон с камерой, который позволяет запечатлеть самые памятные и яркие моменты. И пока некоторым везунчикам удаётся сделать эффектный снимок, где всё идеально получается, у некоторых кадры оказываются совсем не такими, как задумывалось!
Когда твои глаза буквально сияют
Поймали идеальный момент прыжка в бассейн
Вот это пузырь!
Бабочка нашла себе друзей
Сразу видно, что в отпуске было весело
Попытался сделать фото в зоопарке
Вот так я чуть не потерял телефон!
Друг успел снять, когда мы катались на скейтах
Такую подушку стоило покупать уже ради этого
Похититель еды
Чего только не увидишь в метро
За спиной вдруг выросли крылья
Девушка попросила сфотографировать, как она играет с котом
Такого эффекта мы никак не ожидали.
Фото на фоне заката тоже могут получиться довольно внезапными
За секунду до
Мама, мы правда не знаем эту женщину!
Моей кузине сделали предложение, и это лучшее фото дня
Что ж, поймать тот самый момент — это большая удача, даже если всё пошло не по плану!
Источник:
АНТИФИШКИ
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