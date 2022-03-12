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16 снимков, на которых был пойман максимально удачный момент

16 снимков, на которых был пойман максимально удачный момент (17 фото)

Автор:
12 марта 2022 07:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   кадр   люди   удачный кадр   фото   
1127
17

Во всех этих случаях итог одинаковый: крутые и забавные снимки, на которых всё совпало так, что лучше и быть не может. Вот, посмотрите!

Нам повезло, что сейчас под рукой всегда есть телефон с камерой, который позволяет запечатлеть самые памятные и яркие моменты. И пока некоторым везунчикам удаётся сделать эффектный снимок, где всё идеально получается, у некоторых кадры оказываются совсем не такими, как задумывалось!


Когда твои глаза буквально сияют

×
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Поймали идеальный момент прыжка в бассейн

Вот это пузырь!

Бабочка нашла себе друзей

Сразу видно, что в отпуске было весело

Попытался сделать фото в зоопарке

Вот так я чуть не потерял телефон!


Друг успел снять, когда мы катались на скейтах

Такую подушку стоило покупать уже ради этого

Похититель еды

Чего только не увидишь в метро

За спиной вдруг выросли крылья

Девушка попросила сфотографировать, как она играет с котом

Такого эффекта мы никак не ожидали.


Фото на фоне заката тоже могут получиться довольно внезапными

За секунду до

Мама, мы правда не знаем эту женщину!

Моей кузине сделали предложение, и это лучшее фото дня

Что ж, поймать тот самый момент — это большая удача, даже если всё пошло не по плану!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   кадр   люди   удачный кадр   фото   
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