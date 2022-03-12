16 снимков, на которых был пойман максимально удачный момент

Нам повезло, что сейчас под рукой всегда есть телефон с камерой, который позволяет запечатлеть самые памятные и яркие моменты. И пока некоторым везунчикам удаётся сделать эффектный снимок, где всё идеально получается, у некоторых кадры оказываются совсем не такими, как задумывалось!

Когда твои глаза буквально сияют