Священная жизнь: взгляд животных, которых спасли сотрудники МЧС и пожарные

Пожарным и сотрудникам МЧС важно сохранять хладнокровие, чётко мыслить и быстро действовать, ведь от этого зависит жизнь людей. Но в чрезвычайных ситуациях они, рискуя собой, спасают не только человеческие жизни. И получают за это не менее искреннюю благодарность.





Рыжий котик на руках британского спасателя