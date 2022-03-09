Священная жизнь: взгляд животных, которых спасли сотрудники МЧС и пожарные

Об опасной, но благородной профессии спасателей можно рассуждать, писать статьи и даже книги. Но гораздо нагляднее результаты их работы демонстрируют фото с участием спасенных, которые не умеют говорить.
Пожарным и сотрудникам МЧС важно сохранять хладнокровие, чётко мыслить и быстро действовать, ведь от этого зависит жизнь людей. Но в чрезвычайных ситуациях они, рискуя собой, спасают не только человеческие жизни. И получают за это не менее искреннюю благодарность.
Рыжий котик на руках британского спасателя
«Хвостик», спасенный из холодного плена
История произошла в Тюмени. В МЧС обратился владелец местного магазина, обнаруживший рыжего бродягу на дереве, с которого тот не мог спуститься трое суток. Голодное и почти замёрзшее животное пришлось спускать с высоты 4-этажного дома, используя лестницу.
Несколько лет назад белорусским спасателям поступил вызов из приюта для животных. Они не только оперативно справились с возгоранием, но и спасли десятки жизней его обитателей.
Удмуртские пожарные получили ночью сообщение о возгорании. В числе спасенных оказался и черный кот, харизма которого сравнима с булгаковским персонажем.
Хозяин Кэша и Купера – собак породы золотистый ретривер гулял с ними по берегу замёрзшего озера. Погода стояла довольно тёплая, и ледяная корка под лапами псов неожиданно провалилась. Мужчина моментально вызвал службу спасения, но, к сожалению Купера спасти не успели…
Собака – практически член семьи осталась в горящем доме. Но американский пожарный сумел вызволить пёсика из огненного плена.
Взгляд котейки красноречивее любых слов.
Женщина, два кота и собака оказались заложниками в загоревшейся квартире. Спасатели быстро отреагировали, с хозяйкой всё было хорошо. А вот питомцы успели наглотаться дыма. Их быстро доставили в ветеринарную клинику и привели в чувство. Спасательный отряд получил награду по инициативе губернатора.
Звери теряют в дыму сознание так же, как и люди. И нуждаются в кислороде для восстановления.
Пожарный спас собаку и двух ее щенков. Присев на секунду вздохнуть, получил от хвостатой мамочки искренний поцелуй благодарности, который и попал на это фото.
20 человек тушили пожар в большом частном доме в Калифорнии. В числе спасённых оказался и пёсель.
Собаку и 6 котиков сотрудники МЧС извлекли из-под руин рухнувшего в Магнитогорске дома.
Джон Фаско – манчестерский пожарный вынес из горящего дома собаку, реанимировал и напоил животное.
Чилийские пожарные часто делают такие фото. Но не чтобы прорекламировать себя, а дабы пристроить спасённую малышню в добрые руки.
Британские спасатели вызволили из болота лошадь, которая случайно увязла в трясине и провела там целую долгую и страшную ночь.
Этот взгляд – красноречивее и искреннее любых слов благодарности.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Голодный пес пытался сбежать от жестокого хозяина
- Доброта прячется в мелочах
- Кота бросили в лесу в переноске и с лотком
- Рыбаки сачком выловили запыхавшегося медвежонка из реки Ямала
- Мужчина спас собаку, застрявшую на обрыве скалы
Понравилось127