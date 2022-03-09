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Священная жизнь: взгляд животных, которых спасли сотрудники МЧС и пожарные

Священная жизнь: взгляд животных, которых спасли сотрудники МЧС и пожарные (17 фото)

Автор:
09 марта 2022 09:00
Сообщество : Животные
Метки: МЧС   добро   животные   люди   пожарные   поступок   спасение   фото   
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Об опасной, но благородной профессии спасателей можно рассуждать, писать статьи и даже книги. Но гораздо нагляднее результаты их работы демонстрируют фото с участием спасенных, которые не умеют говорить.

Пожарным и сотрудникам МЧС важно сохранять хладнокровие, чётко мыслить и быстро действовать, ведь от этого зависит жизнь людей. Но в чрезвычайных ситуациях они, рискуя собой, спасают не только человеческие жизни. И получают за это не менее искреннюю благодарность.


Рыжий котик на руках британского спасателя

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«Хвостик», спасенный из холодного плена

История произошла в Тюмени. В МЧС обратился владелец местного магазина, обнаруживший рыжего бродягу на дереве, с которого тот не мог спуститься трое суток. Голодное и почти замёрзшее животное пришлось спускать с высоты 4-этажного дома, используя лестницу.

Несколько лет назад белорусским спасателям поступил вызов из приюта для животных. Они не только оперативно справились с возгоранием, но и спасли десятки жизней его обитателей.

Удмуртские пожарные получили ночью сообщение о возгорании. В числе спасенных оказался и черный кот, харизма которого сравнима с булгаковским персонажем.

Хозяин Кэша и Купера – собак породы золотистый ретривер гулял с ними по берегу замёрзшего озера. Погода стояла довольно тёплая, и ледяная корка под лапами псов неожиданно провалилась. Мужчина моментально вызвал службу спасения, но, к сожалению Купера спасти не успели…

Собака – практически член семьи осталась в горящем доме. Но американский пожарный сумел вызволить пёсика из огненного плена.

Взгляд котейки красноречивее любых слов.

Женщина, два кота и собака оказались заложниками в загоревшейся квартире. Спасатели быстро отреагировали, с хозяйкой всё было хорошо. А вот питомцы успели наглотаться дыма. Их быстро доставили в ветеринарную клинику и привели в чувство. Спасательный отряд получил награду по инициативе губернатора.

Звери теряют в дыму сознание так же, как и люди. И нуждаются в кислороде для восстановления.

Пожарный спас собаку и двух ее щенков. Присев на секунду вздохнуть, получил от хвостатой мамочки искренний поцелуй благодарности, который и попал на это фото.

20 человек тушили пожар в большом частном доме в Калифорнии. В числе спасённых оказался и пёсель.

Собаку и 6 котиков сотрудники МЧС извлекли из-под руин рухнувшего в Магнитогорске дома.

Джон Фаско – манчестерский пожарный вынес из горящего дома собаку, реанимировал и напоил животное.

Чилийские пожарные часто делают такие фото. Но не чтобы прорекламировать себя, а дабы пристроить спасённую малышню в добрые руки.

Британские спасатели вызволили из болота лошадь, которая случайно увязла в трясине и провела там целую долгую и страшную ночь.

Этот взгляд – красноречивее и искреннее любых слов благодарности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: МЧС   добро   животные   люди   пожарные   поступок   спасение   фото   
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39k
Alex 8 часов назад
Герои!
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29k
Slonyash 2 часа назад
Молодцы!
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12k
Типа граф 5 часов назад
В большинстве стран у пожарных небольшая зарплата , по сравнению с тем что они делают ! Даже в США не особо шикуют .
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8k
Ivan 6 часов назад
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