Суровое Средневековье: как приходилось спать людям «романтической» эпохи

Да и абсолютно все были уверены в необходимости покрывать чем-нибудь голову, поскольку верили, что так можно защититься от якобы передающихся по воздуху болезней.





С мытьем дела обстояли ещё хуже, ведь постоянного доступа к чистой воде не было. Горячую воду и вовсе можно было увидеть только в бане, куда монархам разрешалось ходить не более 3 раз в год. Остальные только умывали утром лицо и иногда чистили зубы палочками. Несложно догадаться, какой «сифон» стоял в помещении, где спали люди после трудовых будней.





В Средневековье кровать была статусным предметом, и хоть богатых людей было немало, встречалась она редко. Как правило, такой комфорт могли себе позволить короли и герцоги. Если они отправлялись куда-то путешествовать, то кровать разбирали и перевозили вместе с ним.