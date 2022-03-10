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Суровое Средневековье: как приходилось спать людям «романтической» эпохи

Суровое Средневековье: как приходилось спать людям «романтической» эпохи (8 фото)

Автор:
10 марта 2022 22:29
Сообщество : Истории
Метки: сон   сон в средневековье   средневековье   средние века   
839
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Все мы любим поспать в комфортных условиях, но иногда приходится это делать в не совсем удобных местах, например, в транспорте. Однако в Средневековье, согласно свидетельствам писателей и врачей того времени, ситуация была гораздо хуже.

На фоне средневековой эпохи привычные для нас неудобства покажутся мелочью.


Начнём с простого  - подготовки ко сну. Конечно, аристократы имели в своем распоряжении слуг, готовивших их к миру грез, однако беднякам приходилось спать в том же, в чём ходили и работали днём. Спать голышом было просто невозможно из-за холода, насекомых и большого количества других спящих людей в помещении.

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Да и абсолютно все были уверены в необходимости покрывать чем-нибудь голову, поскольку верили, что так можно защититься от якобы передающихся по воздуху болезней.


С мытьем дела обстояли ещё хуже, ведь постоянного доступа к чистой воде не было. Горячую воду и вовсе можно было увидеть только в бане, куда монархам разрешалось ходить не более 3 раз в год. Остальные только умывали утром лицо и иногда чистили зубы палочками. Несложно догадаться, какой «сифон» стоял в помещении, где спали люди после трудовых будней.


В Средневековье кровать была статусным предметом, и хоть богатых людей было немало, встречалась она редко. Как правило, такой комфорт могли себе позволить короли и герцоги. Если они отправлялись куда-то путешествовать, то кровать разбирали и перевозили вместе с ним.

А вот слуги спали там, где и работали, довольствуясь какой-нибудь подстилкой или плащом. Например, фрейлины Елизаветы I спали вместе с ней в одной комнате, размещаясь на соломенных тюфяках.

Разумеется, постельные принадлежности также предназначались не для бедняков. Подушки и одеяла были настолько дороги, что их передавали по наследству. Самое интересное, что кровати со всем этим убранством размещались, как сейчас называют, в гостиной.


Вот только спали в них не как сейчас принято, а зачастую сидя. Всё дело в том, что кровати были короче современных, плюс ко всему их обкладывали большим количеством подушек, не позволявших нормально лечь. Но людям не особо и хотелось, ведь они считали, живые не должны спать лежа, чтобы через открытый рот их телом не овладели демоны.

Однако есть и более рациональное объяснение медиков XVII века о том, что сидячий сон улучшает пищеварение.


Кроме того, большинство людей в Средневековье спали в 2 захода. Поспав до полуночи, они просыпались на пару часов, чтобы заняться делами или навестить соседей, а после ложились обратно.


Особой популярностью пользовались кровати-шкафы, появившиеся в позднем Средневековье. Люди ложились спать в них, чтобы защититься от шума с улицы, но самое главное от насекомых и крыс.

Сегодня спать в отдельной комнате в порядке вещей, но раньше это было непозволительной роскошью. Чаще всего крестьяне спали всей семьей в том же помещении, где ели и работали. Нередко там же находился и домашний скот.

А вот в домах побогаче, где имелись слуги, последние иногда спали в одной кровати с хозяевами. Например, госпожи часто клали в свою постель горничных, чтобы те избежали приставаний со стороны мужчин.


Но и такую возможность имели далеко не все. Путникам непросто было найти ночлег, поэтому нередко приходилось спать под открытым небом, где их подстерегало немало опасностей, от непогоды (в первую очередь, зимой) до нападения разбойников. Если кому-то и удавалось найти постоялый двор для ночлега, он также не был гарантом безопасности, ведь незнакомцам и попутчикам приходилось делить постель.

Существовало правило, что нужно лежать неподвижно и никого не трогать руками, однако это не всегда срабатывало. Бывали случаи, когда люди, лежа в постели, лишались своего имущества, а то и жизни.


Ну и закончим паразитами, которые раньше воспринимались как данность. Очевидно, что заводились они и в королевских постелях, но им меняли матрасы регулярно. Например, Генриху VIII меняли солому внутри ежедневно. А вот простолюдинам приходилось делать это раз в год, когда наступал урожай, и заготавливалось сено для животных. Конечно, с блохами и клопами пытались бороться, но методы были неэффективны.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: сон   сон в средневековье   средневековье   средние века   
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15k
Дядюшка Ау Минуту назад
"А вот в домах побогаче, где имелись слуги, последние иногда спали в одной кровати с хозяевами. Например, госпожи часто клали в свою постель горничных, чтобы те избежали приставаний со стороны мужчин." (с)

А где в это время спал господин?
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17k
Corvus Corax 14 минут назад
"Горячую воду и вовсе можно было увидеть только в бане, куда монархам разрешалось ходить не более 3 раз в год."

И кто ж обладал властью запрещать/разрешать что-то монархам?
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