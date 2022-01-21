Почему люди в Средние века спали дважды за ночь

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И, кажется, это очень даже здоровая привычка. Спать нужно правильно, крепко и с пользой для своего организма, ведь сон - залог здоровья.
В средневековье семьи часто спали на одной кровати, а если приезжали гости, то их тоже укладывали в одну кучу. Во многих домах даже скот спал в одном доме с хозяевами. А еще у людей был двухфазный сон.
Средневековый житель даже бы не понял, как мы так живем с восьмичасовым сном, после которого встаем и начинаем жить жизнь. В те времена ложись достаточно рано, потом просыпались примерно в полночь, какое-то время не спали, а после чего снова засыпали и уже до самого рассвета.
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В этом временном промежутке обычно отдыхали, общались, занимались любовью. Монахи молились, крестьяне могли немножко поработать.
Это была как такая общественная медитация или вроде того.
Это была как такая общественная медитация или вроде того.
Роджер Экрич, историк, попробовал поспать также как средневековые люди. Те, кто тестировали эту систему, говорили промежуток такого вот полуночного бодрствования получается довольно-таки медитативным. Сознание находится в состоянии покоя, человек умиротворен, приходят внезапные и интересные мысли. Ничего удивительного, что это время так ценили монахи.
Роджер писал: "Не все, конечно, спали по одному и тому же расписанию. Чем позже ночью люди ложились спать, тем позже они просыпались после первоначального сна; или, если они ложились спать после полуночи, они могли вообще не проснуться до рассвета. Так, в "Рассказе сквайра" из "Кентерберийских рассказов" Канаси заснула «вскоре после того, как опустился вечер» и впоследствии проснулась ранним утром после "своего первого сна"; в свою очередь, ее спутники, вставшие намного позже, "спали, пока не рассвело".
Если коротко: двухфазный сон - это гибкий процесс, в те времена он был необязательным, но предпочтительным.
Если коротко: двухфазный сон - это гибкий процесс, в те времена он был необязательным, но предпочтительным.
Доказательства распространенности двухфазного сна были не только у Чосера, а еще и во многих других сохранившихся документах средневековой Европы. Историк обнаружил эту практику у некоторых народов Африки, Австралии, Ближнего Востока, Океании, Южной и Юго-Восточной Азии. Экрич утверждает, что самые ранние такие упоминания можно встретить в гомеровской "Одиссее".
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Метки: здоровые интересное история сон средневековье факты
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