Почему люди в Средние века спали дважды за ночь

Роджер писал: "Не все, конечно, спали по одному и тому же расписанию. Чем позже ночью люди ложились спать, тем позже они просыпались после первоначального сна; или, если они ложились спать после полуночи, они могли вообще не проснуться до рассвета. Так, в "Рассказе сквайра" из "Кентерберийских рассказов" Канаси заснула «вскоре после того, как опустился вечер» и впоследствии проснулась ранним утром после "своего первого сна"; в свою очередь, ее спутники, вставшие намного позже, "спали, пока не рассвело".

Если коротко: двухфазный сон - это гибкий процесс, в те времена он был необязательным, но предпочтительным.