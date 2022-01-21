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Почему люди в Средние века спали дважды за ночь

Почему люди в Средние века спали дважды за ночь (6 фото)

Автор:
21 января 2022 18:05
Сообщество : RealFishki
Метки: здоровые   интересное   история   сон   средневековье   факты   
2479
6
И, кажется, это очень даже здоровая привычка. Спать нужно правильно, крепко и с пользой для своего организма, ведь сон - залог здоровья.
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Метки: здоровые   интересное   история   сон   средневековье   факты   
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25  комментариев
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Я ночью пожрать встаю. Это считается?
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Andrey Полчаса назад
Да блин, вставали чтобы дров в печку подкинуть, иначе к утру все околеют
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2k
Natali 46 минут назад
Я так часто сплю.Работа связана с командировками, много перелетов. Сильно устаю+часовые пояса и все такое. Так вот. Очень удобно и восстанавливает силы. Я могу уснуть в 18-19 часов, около 00-01 проснуться, немного побродить и дальше лечь. Либо сразу до 4 утра спать. И раннее засыпание и ранний подъем самые лучшие, огромный прилив сил, свежая голова, до обеда куча дел переделано. Из минусов в 18 часов уже вялая, а в 21-22 часа ощущение, что глубокая ночь)))
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122
zenon 50 минут назад
Так крестьянин запросто мог проснуться около двенадцати. Потом он включал прожектор и шёл обрабатывать поле.
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3k
Еркен Час назад
Ну и где экспертное мнение сомнологов, а так субъективно для каждого свой режим сна удобен.
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6
picflow Час назад
Вот так и спят рядом два бородатых мужика в коронах, а по соседству с ними кривое чёрное существо....... и на это с умилением смотрит ангел....
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513
Bendix Час назад
Сон алкоголика тревожен и краток.
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42k
Войнов Час назад
В дореволюционной России тоже практиковали такой сон.
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60k
Андрей Час назад
С возрастом частота вставания по ночам увеличивается.
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10k
Максимка Час назад
Не с нашим образом жизни.
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7k
Андрей 2 часа назад
По-моему логичнее всё таки поспать после обеда часок-полтора. А просыпаться среди ночи чтобы поговорить или потрахаться - да вы в своем уме?! Разбуди кого среди ночи - будет только одно желание - заткнись и спи!
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14k
alexis 2 часа назад
Света нет, тв нет, радио нет и клубы ещё не открылись, чем ещё заниматься?
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15
Сергей Пантилеев alexis 52 минуты назад
трахались и жрали
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5k
Roman Doberman 2 часа назад
На первой картинке они вообще живые?
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196
Сергей 2 часа назад
Я если вечером посплю час-два, то потом как дурак до основного сна хожу.
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