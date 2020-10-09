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Что за чудища? Животные глазами средневековых художников

Что за чудища? Животные глазами средневековых художников (18 фото)

Автор:
09 октября 2020 09:47
Сообщество : Животные
Метки: древние времена   животные   звери   подборка   рисунки   средневековье   средние века   художники   
262
18
Средневековое искусство - настоящая сокровищница странностей, от забавных сюжетов рисунков до странных выражений лиц. А вы видели, как средневековые художники рисовали животных, которых никогда в жизни не видели? Тогда у художников в арсенале были лишь описания, слухи и безграничная фантазия. Это нужно увидеть!
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Метки: древние времена   животные   звери   подборка   рисунки   средневековье   средние века   художники   
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746
Lovels Travel 58 минут назад
Смотрю на животных и вспоминается песня )
Ссылка www.youtube.com
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52k
Racer777 18 минут назад
А че у крокодилов морды короткие??? И скорее кошачьи, чем крокодильи!!??
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952
Афраний 57 минут назад
"Чудище обло,озорно,стозевно и лаяй"..
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17k
SerGProS Афраний 4 минуты назад
Тимур Шаов?
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