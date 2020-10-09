Что за чудища? Животные глазами средневековых художников

Средневековое искусство - настоящая сокровищница странностей, от забавных сюжетов рисунков до странных выражений лиц. А вы видели, как средневековые художники рисовали животных, которых никогда в жизни не видели? Тогда у художников в арсенале были лишь описания, слухи и безграничная фантазия. Это нужно увидеть!
Флешмоб с животными глазами средневековых художников запустил пользователь Твиттера по имени Дэниел Холланд. Парень посмотрел документальные фильмы о живописи Средневековья и выяснил, что художники того времени понятия не имели, как выглядели многие животные. Тогда у художников в арсенале были лишь описания, слухи, и безграничная фантазия. Посмотрим на эти забавные рисунки животных:
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