Что за чудища? Животные глазами средневековых художников

Средневековое искусство - настоящая сокровищница странностей, от забавных сюжетов рисунков до странных выражений лиц. А вы видели, как средневековые художники рисовали животных, которых никогда в жизни не видели? Тогда у художников в арсенале были лишь описания, слухи и безграничная фантазия. Это нужно увидеть!

0 Флешмоб с животными глазами средневековых художников запустил пользователь Твиттера по имени Дэниел Холланд. Парень посмотрел документальные фильмы о живописи Средневековья и выяснил, что художники того времени понятия не имели, как выглядели многие животные. Тогда у художников в арсенале были лишь описания, слухи, и безграничная фантазия. Посмотрим на эти забавные рисунки животных:

1. Леопард 0 Источник:

×

2. Устрица 0 Источник:

3. Бобер 0 Источник:

4. Сова (еще и с человеческим лицом) 0 Источник:

5. Носорог 0 Источник:

6. Крокодил 0 Источник:

7. Тигр 0 Источник:

8. Улитка 0 Источник:

9. Крокодил 0 Источник:

10. Слоны 0 Источник:

11. Бегемот 0 Источник:

12. Кит 0 Источник:

13. Бобер (все внимание на рыбий хвост) 0 Источник:

14. Еще один странный слон 0 Источник:

15. Крокодил 0 Источник:

16. Львы и медведи 0 Источник: