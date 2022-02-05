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Странный фитнес голливудских звезд

Странный фитнес голливудских звезд (12 фото)

Автор:
05 февраля 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   похудение   удивительное рядом   фитнес   шоу бизнес   
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О том, как худеют знаменитости, нам то и дело рассказывает разномастный глянец. И хотя некоторые звездные фитнес-программы могут показаться странными, они ничто по сравнению с оздоровительными процедурами старого Голливуда. Классические голливудские звезды пробовали немало действительно странных уловок, чтобы выглядеть как можно лучше.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   похудение   удивительное рядом   фитнес   шоу бизнес   
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