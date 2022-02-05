Странный фитнес голливудских звезд

Мэрилин Монро была не только секс-символом, но и считалась обладательницей безупречного тела, которое надо было поддерживать в форме. Монро была одной из немногих женщин-звезд, которые занимались со штангой - эта практика была новой для 1950-х. В 1952 году Монро рассказала о своих занятиях фитнесом журналу Pageant, заявив: «Раньше моей самой большой заботой было получить достаточно калорий. Теперь я должна беспокоиться о том, чтобы не съесть слишком много. Я трачу не менее 10 минут каждое утро на тренировки с небольшими весами. Я разработала свои собственные упражнения для мышц, которые хочу укрепить, и я знаю, что они мне подходят, потому что я чувствую, как они задействуют нужные мышцы во время тренировки».

При этом Монро, хоть и следила за питанием, но отнюдь не морила себя голодом. Диета Монро включала продукты с высоким содержанием белка и питательных веществ. На завтрак она разбивала два яйца в стакан теплого молока, а на ужин обязательно съедала немного мяса — печени, баранины или стейка — с сырой морковью.