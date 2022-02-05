Странный фитнес голливудских звезд

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О том, как худеют знаменитости, нам то и дело рассказывает разномастный глянец. И хотя некоторые звездные фитнес-программы могут показаться странными, они ничто по сравнению с оздоровительными процедурами старого Голливуда. Классические голливудские звезды пробовали немало действительно странных уловок, чтобы выглядеть как можно лучше.
Традиционный способ тренировки не доставлял удовольствия и некоторым актрисам старого Голливуда. Поэтому Бетти Грейбл, и Рита Хейворт поддерживали форму благодаря танцам.
Бетти Грейбл, знаменитая в 1940-х годах, была известна своими «ногами на миллион долларов». Чтобы держать свои знаменитые ноги в тонусе, она тренировала их с помощью танцев. Она постоянно практиковала забавное танцевальное движением под названием «клевание». По мнению актрисы, оно отлично помогало от двойного подбородка. Занимаясь «клеванием», она выпячивала губки утиной гузкой и выдвигала вперед шею. Это движение немного напоминает клюющую птицу, отсюда и название упражнения.
Бетти Грейбл, знаменитая в 1940-х годах, была известна своими «ногами на миллион долларов». Чтобы держать свои знаменитые ноги в тонусе, она тренировала их с помощью танцев. Она постоянно практиковала забавное танцевальное движением под названием «клевание». По мнению актрисы, оно отлично помогало от двойного подбородка. Занимаясь «клеванием», она выпячивала губки утиной гузкой и выдвигала вперед шею. Это движение немного напоминает клюющую птицу, отсюда и название упражнения.
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Рита Хейворт также танцевала, чтобы оставаться в форме. Хейворт училась на танцовщицу еще до того, как начала сниматься в кино. Когда она стала актрисой, она танцевала до восьми часов в день - и все ради фигуры. Когда она не танцевала, Рита Хейворт занималась ранней формой аэробики под названием Bagot Stack Stretch and Swing System. Она также была осторожна с едой: Хейворт никогда не ела жирной пищи и избегала хлеба и выпечки.
Обладательница премии "Оскар" Джинджер Роджерс была известна своими танцевальными способностями, которые она активно демонстрировала в фильмах, снятых совместно с Фредом Астером в 1930-х годах. Роджерс работал над интенсивной танцевальной хореографией несколько раз в день с штатным тренером MGM Дональдом Лумисом. За эту тяжелую работу в качестве награды она позволяла себе любимую еду - южную курицу с соусом. По ее словам, это был достойный стимул!
Чтобы оставаться в форме, нужно вести активный образ жизни и придерживаться правильного питания. Во времена золотого века Голливуда представления человечества о диетах были весьма причудливы, поэтому не стоит пробовать большинство диет, которыми увлекались звезды старого Голливуда. Самой модной темой для них был дефицит калорий. Многие из звезд той эпохи ели очень мало. В статье, опубликованной в журнале Photoplay в январе 1929 года, рассказывается, что актриса Джоан Кроуфорд за день съедала только «ложку холодного консоме, тарелку ревеня и полдюжины крекеров, густо намазанных горчицей». И это каждый день!
На другом конце спектра причудливой еды была актриса Ава Гарднер. В то время как многие голливудские актрисы сидели на диетах и пытались придерживаться дефицита калорий, еда Гарднер состояла из самых вредных для фигуры продуктов — углеводов, сахара, масла и молочной продукции. Она придерживалась высококалорийной диеты из-за своего «нервного желудка», который мешал ей нормально питаться. Она также не набирала вес из-за своего плотного графика, из-за которого она иногда просто забывала сесть и поесть. Таким образом, Гарднер ела высококалорийные продукты, чтобы скомпенсировать дефицит калорий с того момента, когда она не могла или забывала поесть.
Иногда странные привычки в еде не были выбором звезд. В 1920-е годы многие актрисы имели в своих контрактах «оговорки о весе». Эти пункты предусматривали, что актрисы должны были поддерживать или оставаться ниже установленного веса. Например, актриса Клара Боу должна была оставаться в весе ниже 53 килограммов. Чтобы поддерживать этот вес, Боу потреблял всего 500 калорий в день.
У многих звезд старого Голливуда была привычка отказываться от еды, чтобы оставаться стройными. Например, актриса Джин Харлоу придерживалась четырехдневной томатной диеты. Во время съемок Харлоу съедал два целых помидора и черный кофе на обед и ужин. Ее завтрак состоял только из черного кофе и апельсинового сока.
У актрисы (и будущей принцессы) Грейс Келли тоже была интересная диета, получившая название «одиннадцать». В 11 утра Келли перекусывала, чтобы не переедать за обедом. Она приносила на съемочную площадку морковь, палочки сельдерея и курагу и каждый день в 11 утра перекусывала этой полезной низкокалорийной едой.
Некоторые знаменитости старого Голливуда начали пить соки еще до того, как это стало трендом. Грета Гарбо была клиенткой «гуру диетологии» Гайлорда Хаузера, который познакомил ее со многими новыми способами питания, включая приготовление сока. Многие диетические рекомендации Хаузера включали употребление свежевыжатых соков, так что Гарбо стала одной из первых в Голливуде счастливых владелиц соковыжималки.
Мэрилин Монро была не только секс-символом, но и считалась обладательницей безупречного тела, которое надо было поддерживать в форме. Монро была одной из немногих женщин-звезд, которые занимались со штангой - эта практика была новой для 1950-х. В 1952 году Монро рассказала о своих занятиях фитнесом журналу Pageant, заявив: «Раньше моей самой большой заботой было получить достаточно калорий. Теперь я должна беспокоиться о том, чтобы не съесть слишком много. Я трачу не менее 10 минут каждое утро на тренировки с небольшими весами. Я разработала свои собственные упражнения для мышц, которые хочу укрепить, и я знаю, что они мне подходят, потому что я чувствую, как они задействуют нужные мышцы во время тренировки».
При этом Монро, хоть и следила за питанием, но отнюдь не морила себя голодом. Диета Монро включала продукты с высоким содержанием белка и питательных веществ. На завтрак она разбивала два яйца в стакан теплого молока, а на ужин обязательно съедала немного мяса — печени, баранины или стейка — с сырой морковью.
При этом Монро, хоть и следила за питанием, но отнюдь не морила себя голодом. Диета Монро включала продукты с высоким содержанием белка и питательных веществ. На завтрак она разбивала два яйца в стакан теплого молока, а на ужин обязательно съедала немного мяса — печени, баранины или стейка — с сырой морковью.
Одри Хепберн также не морила себя голодом и обязательно ела три раза в день. Хепберн годами училась на балерину, надеясь однажды стать примой. В Голливуде ходили слухи, что она страдала расстройством пищевого поведения - из-за ее худобы. На самом деле, она никогда не увлекалась диетами. Она любила макароны, ела три раза в день и считала, что женщинам необходимо ежедневно есть какое-нибудь красное мясо в один из приемов пищи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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