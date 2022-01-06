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Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара от "Матрицы" на борьбу с лейкемией

Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара от "Матрицы" на борьбу с лейкемией (4 фото)

Автор:
06 января 2022 11:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   благотворительность   борьба с лейкемией   голливуд   звезды   знаменитости   киану ривз   шоу бизнес   
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Первая "Матрица" сделала Киану Ривза суперзвездой и принесла хорошие дивиденды: его гонорар составил $10 миллионов, еще $35 миллионов он получил по итогам проката. Но Киану не из тех, кто радуется в одиночестве! Он щедро одарил своих коллег и команду каскадеров фильма - а недавно выяснилось, что 70% своего гонорара он передал в фонд по борьбе с лейкемией. К этому его подтолкнула собственная семейная история.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   благотворительность   борьба с лейкемией   голливуд   звезды   знаменитости   киану ривз   шоу бизнес   
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13  комментариев
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694
Mixan 2 часа назад
Человек !!!! Что тут еще сказать ..У нас вроде Хабенский гонорары свои на борьбу с раком тратит и особо об этом не пиарится ..
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19
Nemo1875 36 минут назад
Человек!
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9k
*Сергей* 2 часа назад
Респект!
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Бритва 2 часа назад
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Administrator 2 часа назад
тиньков молодец что не только фонд создал, но и активно просвещает
Ссылка www.youtube.com
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Денис Ануфриев 2 часа назад
Человечище!
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