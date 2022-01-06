Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара от "Матрицы" на борьбу с лейкемией

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Первая "Матрица" сделала Киану Ривза суперзвездой и принесла хорошие дивиденды: его гонорар составил $10 миллионов, еще $35 миллионов он получил по итогам проката. Но Киану не из тех, кто радуется в одиночестве! Он щедро одарил своих коллег и команду каскадеров фильма - а недавно выяснилось, что 70% своего гонорара он передал в фонд по борьбе с лейкемией. К этому его подтолкнула собственная семейная история.
70% своего впечатляющего гонорара за первую "Матрицу" Киану Ривз пожертвовал на финансирование исследований лейкемии. Об этом стало известно совсем недавно. Этот его щедрый жест напрямую связан с семейной историей. У сестры Ривза, Ким, в 1991 году диагностировали лейкемию, и она боролась с болезнью 10 лет, пока не достигла ремиссии.
Все это время Киану принимал самое деятельное участие в лечении сестры. Он продал свой дом, чтобы быть ближе к сестре, и потратил $5 миллионов на лечение. Ривз был основным опекуном своей сестры, пока она была больна, он готовил ей еду, убирался в доме и готовил ей лекарства. Причем он продолжал делать это и тогда, когда стал звездой мирового масштаба.
Все это время Киану принимал самое деятельное участие в лечении сестры. Он продал свой дом, чтобы быть ближе к сестре, и потратил $5 миллионов на лечение. Ривз был основным опекуном своей сестры, пока она была больна, он готовил ей еду, убирался в доме и готовил ей лекарства. Причем он продолжал делать это и тогда, когда стал звездой мирового масштаба.
Из-за лечения Ким съемочной группе даже пришлось отложить съемку двух первых продолжений «Матрицы». «Она всегда была рядом со мной. Я всегда буду рядом с ней», - говорил Ривз.
Брата и сестру связывает тяжелое детство. Их отец ушел из семьи, когда Ривзу было всего 2 года, позже он отбыл срок за хранение наркотиков. Детей воспитывала мать, и они часто переезжали, живя в Канаде, Австралии, Нью-Йорке и на Гавайях.
Ривз создал благотворительный фонд, чтобы помочь тем, кто борется с раком, хотя не особенно афиширует эту работу и даже, вопреки традиции, не назвал фонд своим именем. «У меня есть частный фонд, который существует уже пять или шесть лет, и он помогает нескольким детским больницам и исследованиям рака, - рассказал он. - Мне не нравится называть это своим именем, я просто помогаю фонду делать то, что он делает».
Брата и сестру связывает тяжелое детство. Их отец ушел из семьи, когда Ривзу было всего 2 года, позже он отбыл срок за хранение наркотиков. Детей воспитывала мать, и они часто переезжали, живя в Канаде, Австралии, Нью-Йорке и на Гавайях.
Ривз создал благотворительный фонд, чтобы помочь тем, кто борется с раком, хотя не особенно афиширует эту работу и даже, вопреки традиции, не назвал фонд своим именем. «У меня есть частный фонд, который существует уже пять или шесть лет, и он помогает нескольким детским больницам и исследованиям рака, - рассказал он. - Мне не нравится называть это своим именем, я просто помогаю фонду делать то, что он делает».
Ривз также очень щедр со своими коллегами. Сообщается, что он отдал значительную часть внутренней прибыли, которую он получил от фильмов «Матрица», художникам по визуальным эффектам и дизайнерам костюмов. По мнению Ривза, истинное счастье приходит не от накопления богатства и материальных ценностей, а от умения ценить то, что у вас уже есть. «Мне достаточно этого огромного чувства благодарности к миру, и мне не нужно окружать себя множеством предметов и вещей, чтобы ощутить его, - говорит он. - Приятно каждое утро открывать глаза и смотреть на мир - все кажется таким простым! Вот почему я часто произношу слова, которые мне очень нравятся и которые дают мне душевное спокойствие: «Я счастлив быть здесь».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: актеры благотворительность борьба с лейкемией голливуд звезды знаменитости киану ривз шоу бизнес
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