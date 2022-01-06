Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара от "Матрицы" на борьбу с лейкемией

Из-за лечения Ким съемочной группе даже пришлось отложить съемку двух первых продолжений «Матрицы». «Она всегда была рядом со мной. Я всегда буду рядом с ней», - говорил Ривз.

Брата и сестру связывает тяжелое детство. Их отец ушел из семьи, когда Ривзу было всего 2 года, позже он отбыл срок за хранение наркотиков. Детей воспитывала мать, и они часто переезжали, живя в Канаде, Австралии, Нью-Йорке и на Гавайях.

Ривз создал благотворительный фонд, чтобы помочь тем, кто борется с раком, хотя не особенно афиширует эту работу и даже, вопреки традиции, не назвал фонд своим именем. «У меня есть частный фонд, который существует уже пять или шесть лет, и он помогает нескольким детским больницам и исследованиям рака, - рассказал он. - Мне не нравится называть это своим именем, я просто помогаю фонду делать то, что он делает».