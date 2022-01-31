24 голливудских семейства, которым не чужд непотизм

Несмотря на обилие фильмов на тему «из грязи в князи», Голливуд остается царством откровенного кумовства. Даже если ты действительно невероятно талантлив, узнаваемая фамилия открывает перед тобой целый новый мир бесконечных возможностей, которых нет у других, и представители семей из этого списка не постеснялись этим воспользоваться.
Дрю Бэрримор начала сниматься в кино еще ребенком и известна по таким фильмам, как «Инопланетянин», «Ангелы Чарли» и «50 первых свиданий». Хотя Дрю является самой узнаваемой представительницей династии, она далеко не единственная известная Бэрримор.
Лайонел Бэрримор был лауреатом премии «Оскар» и наиболее известен по роли мистера Поттера в фильме «Эта замечательная жизнь» 1946 года, а Этель Бэрримор получила «Оскар» за фильм «Только одинокое сердце» 1944 года. Их брат Джон (дедушка Дрю) был популярным актером, сыгравшим главную роль в «Гамлете» 1922 года. Он женился на Долорес Костелло, которую когда-то называли «Богиней немого экрана», и ее родители тоже были актерами.
Отец Дрю, Джон Дрю Бэрримор, так и не добился большого успеха, но снялся в нескольких фильмах и сериалах. Ее мать Джейд тоже изредка снималась, но в основном она известна благодаря своим сложным отношениям с Дрю.
Клан Кардашьян-Дженнер — пожалуй, едва ли не первая семья, которая приходит в голову, когда речь заходит о славе, переходящей по наследству. Вы, скорее всего, можете назвать по крайней мере восемь ее представителей, даже если не хотите этого признавать. Это все из-за неустанного стремления матриарха семейства Крис Дженнер к славе и новым профессиональным возможностям. Как говорят в Штатах — дьявол работает много, но Крис Дженнер работает больше.
Алек считается самым знаменитым из своих братьев и сестер, в частности благодаря роли Джека Донахью в сериале «Студия 30», но Болдуины могут похвастаться еще несколькими звездами в семье. Дочь Алека от актрисы Ким Бейсингер, Айрленд Болдуин — успешная модель. Стивен Болдуин работает актером с 80-х годов и является отцом Хейли Бибер, тоже успешной модели.
Дэниел Болдуин может похвастаться богатым резюме как актер, а еще он вел «Шоу Дэниела Болдуина» на радиостанции в Сиракьюсе. У Уильяма Болдуина дела идут относительно хорошо, его наиболее заметными проектами являются «Обратная тяга» 1991 года и роль Уильяма ван дер Вудсена в оригинальном сериале «Сплетница».
Семья Джексонов не нуждается в представлении, во многом благодаря Джанет и Майклу, одним из самых знаменитых поп-звезд в истории музыки. Патриарх семейства Джо Джексон был менеджером по работе с талантами и привел свою семью к огромному успеху, хотя обвинения в жестоком обращении преследовали его несколько десятков лет. Его сыновья Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл входили в группу The Jackson 5 и выпустили несколько бессмертных хитов, такие как «ABC» и «I Want You Back». Третье поколение семьи Джексонов насчитывает около 30 членов, у некоторых из которых уже есть собственные дети. Самая известная из них — Пэрис Джексон, единственная дочь Майкла Джексона и Дебби Роу. Она модель, актриса, певица и музыкант.
Мортиша Аддамс в исполнении Анжелики Хьюстон является одной из самых культовых ролей в истории кино, но она не единственная талантливая персона в своей семье. В 1948 году патриарх семьи Уолтер Хьюстон получил «Оскар» за фильм «Сокровища Сьерра-Мадре», который снял его сын Джон Хьюстон. Джон — отец Анжелики, а также Дэнни Хьюстона, который тоже является успешным актером и режиссером.
Джон Хьюстон считается одним из величайших сценаристов и режиссеров всех времен благодаря его работе над такими классическими фильмами, как «Мулен Руж». Племянник Анжелики, Джек Хьюстон, может похвастаться актерскими работами в таких фильмах, как «Дом Gucci» и «Ирландец», но наиболее известен своей ролью в сериале «Подпольная империя».
Легенда хэви-метала Оззи Осборн когда-то славился своими сомнительными выходками и борьбой с зависимостью. Его жена Шэрон — телеведущая, музыкальный менеджер и писатель. Их фамилия стала практически нарицательной в начале 2000-х благодаря реалити-шоу на MTV об их семье, включая детей, Джека и Келли.
Однако отец Шэрон также был заметной фигурой в музыкальной индустрии. Дон Арден был музыкальным менеджером, агентом и бизнесменом, руководившим карьерой таких рок-исполнителей, как Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард и Black Sabbath, среди прочих.
Уилл и Джада — настолько культовая пара, что можно даже не упоминать их фамилию, чтобы стало ясно, о ком речь. Само собой, их дети пошли по их стопам. Джейден Смит — рэпер, который также снялся в таких фильмах, как «Каратэ-пацан» и «В погоне за счастьем». Уиллоу Смит дебютировала в кино в 2007 году в фильме «Я легенда», хотя в последнее время она больше сосредоточена на своей музыкальной карьере. У Трея Смита есть несколько ролей за плечами, но в первую очередь он известен как ди-джей. Брат Джады, Калиб Пинкетт, — продюсер и актер, участвовавший в таких проектах, как «Люди в черном 3» и сериале «Кобра Кай».
Публичную жизнь семьи Сайрус началась еще с Рона Сайруса, отца Билли Рэя, — американского политика, который служил в Палате представителей Кентукки с 1975 года до выхода на пенсию в 1996 году. Билли Рэй в свою очередь — певец и актер, наиболее известный хитом "Achy Breaky Heart".
Майли Сайрус прославилась благодаря диснеевскому ситкому «Ханна Монтана», а позже неоднократно становилась звездой скандалов. Ее брат Трейс выпустил крупный хит "Shake It" со своей группой Metro Station, и он продолжает время от времени выпускать музыку. Младший брат Ной также занимается музыкальной карьерой.
Фрэнсис Форд (режиссер легендарного «Крестного отца») и его дочь София (получившая «Оскар» за сценарий к «Трудностям перевода») наверняка первыми приходят на ум, когда вы слышите имя Коппола, но их семья — одна из самых известных в истории Голливуда.
Сестра Фрэнсиса, Талия Шайр, сыграла Конни Корлеоне в фильмах «Крестный отец» и Адриану Бальбоа во франшизе «Рокки». Сын Талии, Джейсон Шварцман, является известным актером и снялся в нескольких проектах, получивших высокие оценки критиков. Старший брат Софии Роман — продюсер и писатель. Однако самым популярным актером в семье является оскароносная икона Николас Кейдж (настоящее имя Николас Коппола), сын Августа Копполы, старшего брата Фрэнсиса и Талии.
Голди Хоун снималась в кино почти сорок лет — с конца 1960-х до начала 2000-х годов. Двое ее детей от музыканта и актера Билла Хадсона, Кейт Хадсон («Почти знаменит») и Оливер Хадсон («Бухта Доусона») построили впечатляющую карьеру в Голливуде. И, конечно же, нельзя не упомянуть ее мужа, легендарного актера Курта Рассела, за которого она вышла в 1983 году. Их сын Уайатт известен по фильму «Мачо и ботан 2» и сериалу Marvel «Сокол и Зимний солдат».
Дональд Сазерленд — невероятно талантливый актер, работающий в киноиндустрии с 1960-х годов. Его сын, Кифер Сазерленд, работал над фильмами, сериалами (включая роль Джека Бауэра в «24») и даже над видеоиграми. Дочь Кифера, Сара, тоже актриса, сыгравшая дочь Джулии Луи-Дрейфус в сериале «Вице-президент».
Начиная с 1950-х годов, Мартин Шин появился в огромном количестве проектов и недавно снялся в сериале «Грейс и Фрэнки» в одной из главных ролей. Его старший сын, Эмилио Эстевес, снимался таких в культовых фильмах, как «Клуб “Завтрак”» и «Могучие утята». Двое детей Эмилио, Палома и Тейлор, также работают в развлекательной индустрии. Чарли Шин — наиболее печально известный член семьи, но у него были запоминающиеся роли в таких сериалах, как «Управление гневом» и «Два с половиной человека».
Семейство Уайансов заставляет людей смеяться уже на протяжении многих лет. Кинен Айвори Уайанс создал и сыграл в невероятно успешном комедийном сериале 90-х «В ярких красках». Дэймон Уайанс, среди прочего, снялся в популярном ситкоме «Моя жена и дети» и фильме «Майор Пэйн». Марлон вместе со своим братом Шоном Уэйансом снимался в таких фильмах, как «Белые цыпочки» и «Очень страшное кино». Сын Дэймона, Дэймон-младший, также построил солидную актерскую карьеру и снялся в таких сериалах, как «Моя жена и дети» и «Новенькая».
Певец и актер Эдди Фишер когда-то был женат на актрисе Дебби Рейнольдс («Поющие под дождем»), которая родила Кэрри Фишер, всеми любимую актрису, сыгравшую принцессу Лею в «Звездных войнах». Джоэли Фишер («Маска», «Инспектор Гаджет»), дочь Эдди и актрисы Конни Стивенс, также построила успешную актерскую карьеру. Дочь Кэрри Фишер, Билли Лурд, прославилась благодаря таким сериалам, как «Американская история ужасов» и «Королевы крика». Отдавая дань уважения наследию своей матери, она сыграла лейтенанта Конникс в двух фильмах франшизы «Звездные войны».
На пике своей карьеры Генри Фонда сыграл в таких бессмертных хитах, как «12 разгневанных мужчин» и «Гроздья гнева». Его сын Питер сыграл заметные роли в фильмах «Беспечный ездок» 1969 года и «Поезд на Юму» 2007 года. Питер — отец актрисы Бриджит Фонды, которая в 2003 году вышла замуж за легендарного композитора и автора песен Дэнни Эльфмана. Однако самая известная Фонда в наши дни — это Джейн, обладательница «Оскара», политическая активистка и одна из лучших актрис своего поколения.
Джуди Гарланд, звезда фильмов «Волшебник страны Оз» 1939 года и «Звезда родилась» 1954 года, приходится матерью Лайзе Миннелли. Куда уж легендарнее! Отец Лайзы — известный режиссер Винсент Минелли. Сводная сестра Лизы, Лорна Люфт, тоже была актрисой.
Рон Ховард — чрезвычайно популярный режиссер и актер, унаследовавший страсть к кинематографу от отца, актера Рэнса Ховарда. Брат Рона Клинт тоже начал сниматься в кино в очень молодом возрасте. Брайс Даллас Ховард пошла по стопам своего отца Рона, снявшись в таких фильмах, как «Деревня», «Человек-паук 3» и «Мир Юрского периода». Она также выступила режиссером двух эпизодов «Мандалорца» (включая серию, которая подарила нам Малыша Йоду).
Английский актер театра Рой Редгрейв скончался в 1922 году, не успев прославиться. Однако это с лихвой восполнил его сын Майкл Редгрейв, который был номинирован на «Оскар» в 1950-х и 60-х годах. У детей Майкла, Ванессы, Линн и Корин, сложилась потрясающая актерская карьера, причем Ванесса стала самой знаменитой из них. Дочери Ванессы, Джоэли и Наташа Ричардсон, также добились успеха. Джоэли снималась в кино («Горизонт событий») и сериалах («Части тела»). К сожалению, Наташа скончалась после несчастного случая во время катания на лыжах в 2009 году. Одной из ее самых знаковых ролей была роль Элизабет Джеймс в фильме 1998 года «Ловушка для родителей».
Дакота Джонсон сказочно прославилась, став лицом франшизы «50 оттенков серого», но ее генеалогическое древо всегда было впечатляющим. Ее бабушка и дедушка по материнской линии — Типпи Хедрен, звезда фильма Альфреда Хичкока «Птицы», и Питер Гриффит, который бросил актерское мастерство во взрослом возрасте. Отец Дакоты — Дон Джонсон («Полиция Майами», «Достать ножи»), мать — Мелани Гриффит («Деловая девушка», «Лолита»), а сводная сестра Стелла — дочь Антонио Бандераса, который когда-то был женат на Мелани.
Дэвид Бекхэм и его жена Виктория настолько культовые личности, насколько это вообще возможно для голливудской пары. Дэвид является одним из самых знаменитых футболистов всех времен, а Виктория прославилась как Posh Spice из Spice Girls, а теперь она дизайнер одежды. Трое их сыновей, Бруклин, Круз и Ромео, строят карьеру в индустрии развлечений. Круз постоянно работает над новой музыкой, а Ромео пошел по стопам отца и стал футболистом. Бруклин какое-то время занимался фотографией и модельным бизнесом, но теперь увлекся готовкой. Он также состоит в отношениях с Николой Пельц, актрисой и дочерью инвестора-миллиардера Нельсона Пельца.
Независимо от того, к какому они принадлежат поколению, большинство людей знают как минимум одного члена семейства Робертс. Бетти Лу Бредемус была актрисой и тренером по актерскому мастерству, а ее дочь, Джулия Робертс, не нуждается в представлении. Сестра Джулии, Лиза Робертс Гиллан, — актриса и продюсер. У их брата, актера Эрика Робертса, безумно длинный послужной список: он появлялся в самых разнообразных проектах, от «Человечесой многоножки III» и «Темного рыцаря» до музыкальных клипов Мэрайи Кэри. Его дочь Эмма Робертс — так же успешная актриса, сыгравшая главные роли в сериале «Американская история ужасов» и фильме «Мы — Миллеры».
Текс Риттер был пионером американской кантри-музыки и на его счету более 70 актерских работ. Его сын Джон стал звездой ситкома 70-х «Трое — это компания» и снялся в таких фильмах, как «Плохой Санта» и «Невеста Чаки». Сын Джона, Джейсон, принадлежит к последнему поколению голливудских актеров, он озвучивает Райдера в «Холодном сердце 2» и снимается в различных фильмах и телешоу.
Все знают, кто такой Джордж Клуни, но мало кто знает об истории его семьи в индустрии развлечений. Певица Розмари Клуни и ее не менее талантливая сестра Бетти сформировали группу «Сестры Клуни» в 1947 году. Два года спустя Розмари ушла из музыки ради актерского мастерства и получила роль в фильме «Светлое Рождестве» 1954 года. У нее есть пятеро детей от оскароносного актера Хосе Ферреры, в том числе Мигель Феррера, актер, который исполняет главную роль в сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес». Брат Розмари — Ник Клуни, журналист, ведущий и отец Джорджа Клуни.
Своей внешностью актер Крис Пайн обязан своей бабушке, Энн Гвнн, которая была королевой красоты из Техаса и пин-ап моделью, снявшейся во многих фильмах и сериалах 40-х и 50-х годов. Ее дочь Гвинн Гилфорд, мать Криса Пайна, снималась в кино и на телевидении, прежде чем стать психотерапевтом. Муж Гилфорд, Роберт Пайн, до сих пор работает актером, но его самая известная роль — сержант Джозеф Гетраер в сериале «Калифорнийский дорожный патруль».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И что значит "Гвнн"? :)