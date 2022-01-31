24 голливудских семейства, которым не чужд непотизм

Дрю Бэрримор начала сниматься в кино еще ребенком и известна по таким фильмам, как «Инопланетянин», «Ангелы Чарли» и «50 первых свиданий». Хотя Дрю является самой узнаваемой представительницей династии, она далеко не единственная известная Бэрримор.

Лайонел Бэрримор был лауреатом премии «Оскар» и наиболее известен по роли мистера Поттера в фильме «Эта замечательная жизнь» 1946 года, а Этель Бэрримор получила «Оскар» за фильм «Только одинокое сердце» 1944 года. Их брат Джон (дедушка Дрю) был популярным актером, сыгравшим главную роль в «Гамлете» 1922 года. Он женился на Долорес Костелло, которую когда-то называли «Богиней немого экрана», и ее родители тоже были актерами.

Отец Дрю, Джон Дрю Бэрримор, так и не добился большого успеха, но снялся в нескольких фильмах и сериалах. Ее мать Джейд тоже изредка снималась, но в основном она известна благодаря своим сложным отношениям с Дрю.