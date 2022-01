24 голливудских семейства, которым не чужд непотизм

Семья Джексонов не нуждается в представлении, во многом благодаря Джанет и Майклу, одним из самых знаменитых поп-звезд в истории музыки. Патриарх семейства Джо Джексон был менеджером по работе с талантами и привел свою семью к огромному успеху, хотя обвинения в жестоком обращении преследовали его несколько десятков лет. Его сыновья Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл входили в группу The Jackson 5 и выпустили несколько бессмертных хитов, такие как «ABC» и «I Want You Back». Третье поколение семьи Джексонов насчитывает около 30 членов, у некоторых из которых уже есть собственные дети. Самая известная из них — Пэрис Джексон, единственная дочь Майкла Джексона и Дебби Роу. Она модель, актриса, певица и музыкант.