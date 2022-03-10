15 умельцев, у которых руки растут из нужного места

Учёные утверждают, что работая руками, мы можем помочь нашему мозгу отдохнуть и найти решения проблем, с которыми сталкиваемся. Конечно, не все рождаются творческими и терпеливыми личностями, но эти качества можно развить, стоит только захотеть. В этом посте вы увидите чудесные превращения, которые могут сотворить человеческий разум и руки.

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Мой отец починил ногу любимой игрушке моего сына 0 Источник:

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Получилось отлично! 0 Источник:

До 0 Источник:

После 0 Источник:

Прекрасный проект, над которым я работаю уже несколько месяцев 0 Источник:

Все говорили, что я сошел с ума, когда начал выращивать ананас из того, что купил в продуктовом магазине 0 Источник:

У меня получилось! 0 Источник:

Я заменил шнурки на молнии 0 Источник:

Я купил дом в 2016 году, моя работа ещё не совсем завершена 0 Источник:

Друг моего ребенка сломал свой снежный шар, муж нашёл решение 0 Источник:

Из-за высокой стоимости древесины, я решил сделать игровой дом полностью из бесплатных поддонов и бесплатной кровли 0 Источник:

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Кто-то выбросил этот цветок, я забрал его и запасся терпением и заботился о нём. Теперь он вырос просто огромным 0 Источник:

Мой сын уже демонстрирует свою смекалку 0 Источник:

Дочь испачкала любимые брюки маркером 0 Источник:

Я сделал эту шкатулку для своей бабушки 0 Источник:

Полюбуйтесь моим небольшим садом 0 Источник:

Я починила толстовку 0 Источник: