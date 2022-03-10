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15 умельцев, у которых руки растут из нужного места

15 умельцев, у которых руки растут из нужного места (20 фото)

Автор:
10 марта 2022 21:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Растут   Творческие   Чудесные   место   нужное   руки   умельцы   
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Учёные утверждают, что работая руками, мы можем помочь нашему мозгу отдохнуть и найти решения проблем, с которыми сталкиваемся. Конечно, не все рождаются творческими и терпеливыми личностями, но эти качества можно развить, стоит только захотеть. В этом посте вы увидите чудесные превращения, которые могут сотворить человеческий разум и руки.
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Источник:

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Метки: Растут   Творческие   Чудесные   место   нужное   руки   умельцы   
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