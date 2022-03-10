15 умельцев, у которых руки растут из нужного места

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Учёные утверждают, что работая руками, мы можем помочь нашему мозгу отдохнуть и найти решения проблем, с которыми сталкиваемся. Конечно, не все рождаются творческими и терпеливыми личностями, но эти качества можно развить, стоит только захотеть. В этом посте вы увидите чудесные превращения, которые могут сотворить человеческий разум и руки.
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Все говорили, что я сошел с ума, когда начал выращивать ананас из того, что купил в продуктовом магазине
Из-за высокой стоимости древесины, я решил сделать игровой дом полностью из бесплатных поддонов и бесплатной кровли
Кто-то выбросил этот цветок, я забрал его и запасся терпением и заботился о нём. Теперь он вырос просто огромным
Источник:
АНТИФИШКИ
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