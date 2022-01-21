20 творческих людей, которые должны работать в Роснано

Существует мнение, что люди используют только 10% возможностей своего мозга. После просмотра этого поста вы поймете, что это утверждение не совсем верно. Изобретатели, идеи которых вы увидите ниже, включили его на полную. И им удалось исправить сложные ситуации самым остроумным способом. Взгляните...

0

Будет крепко держаться 0 Источник:

×

×

Высоту можно регулировать 0 Источник:

Остроумный муж 0 Источник:

Мороз не страшен 0 Источник:

Возможно выдержит 0 Источник:

Если это работает, то это не так уж и глупо 0 Источник:

Необычный музыкальный инструмент 0 Источник:

Почему бы нет? 0 Источник:

0 Источник:

Готовы ко всему 0 Источник:

С помощью скотча можно почти всё 0 Источник:

Праздничный "торт" на День рождения мужа 0 Источник:

Чувствуйте себя как дома 0 Источник:

Когда забыл зонт 0 Источник: