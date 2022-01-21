20 творческих людей, которые должны работать в Роснано

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Существует мнение, что люди используют только 10% возможностей своего мозга. После просмотра этого поста вы поймете, что это утверждение не совсем верно. Изобретатели, идеи которых вы увидите ниже, включили его на полную. И им удалось исправить сложные ситуации самым остроумным способом. Взгляните...
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Метки: Творческие люди мозг остроумные работа роснано ситуации
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