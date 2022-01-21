FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4036 постов • 1135 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
20 творческих людей, которые должны работать в Роснано

20 творческих людей, которые должны работать в Роснано (16 фото)

Автор:
21 января 2022 23:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Творческие   люди   мозг   остроумные   работа   роснано   ситуации   
1401
16
Существует мнение, что люди используют только 10% возможностей своего мозга. После просмотра этого поста вы поймете, что это утверждение не совсем верно. Изобретатели, идеи которых вы увидите ниже, включили его на полную. И им удалось исправить сложные ситуации самым остроумным способом. Взгляните...
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Творческие   люди   мозг   остроумные   работа   роснано   ситуации   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Voland Час назад
А вот сча обидно было! 4 года я проработал в роснано. Там очень крутые спецы есть! Просто нужно разделять научно-технический персонал, который реально крут, и административный - там жопа полная, увы...;(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
21k
Влад Полчаса назад
Мнение что человек использует 10% мозга в корне не верно. Мозг используется полностью, но единовременно 5-10%. Грубо говоря вы приходите в магазин и у вас включаются участки отвечающие за память и эмоции чтобы выбрать товар, вы подходите к кассе и эти блоки отключаются, включаются участки отвечающие за счет и коммуникацию, расплатились, больше эти участки не нужны, они отключаются и какие-то другие ведут вас домой, при этом можете вообще отключиться, автопилот доведет. Как-то так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 45 минут назад
Всегда нравятся такие вопросы к таким картинкам: "Возможно выдержит".. Да там, пилать, дом рухнет, провал в земле вокруг образуется, а упор с куском крыши стоять будет!....сомневается он....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
756
sos1960sos Час назад
Практически все фото из поста не имеют к Роснано никакого отношения, это всё Сколковские разработки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
Карл Такойто Час назад
Заголовок не в тему,Роснано это распил контора которая за время своего существования не выпустила на рынок ни одного изобретения. Впрочем как и Сколково.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
doker Час назад
Чтобы получить миллиардные убытки с финансовой господдержкой - нужно ГЕНИЕМ быть! А на фото - просто обыкновенные "кулибины".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу 15 остроумных человек, для которых нет неразрешимых проблем 15 остроумных человек, для которых нет неразрешимых проблем Какие профессии попадают под вредные условия труда Какие профессии попадают под вредные условия труда Люди, которым плевать на технику безопасности Люди, которым плевать на технику безопасности 17 человек, которые имеют своё представление о безопасности 17 человек, которые имеют своё представление о безопасности 20+ случаев, когда людям платили немалые деньги за самую простую работу 20+ случаев, когда людям платили немалые деньги за самую простую работу
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

215777



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Когда улетела с Якиным на Флостон Парадайз, но вернулась
2
46
Когда улетела с Якиным на Флостон Парадайз, но вернулась
Набирающие популярность в сообществах
Когда очень хочешь быть красивым: мужчина пытался украсть крем для кожи и патчи для глаз
0
6
Когда очень хочешь быть красивым: мужчина пытался украсть крем для кожи и патчи для глаз
Актриса Вера Воронкова с дочерью госпитализированы после пожара, устроенного кошкой
1
39
Актриса Вера Воронкова с дочерью госпитализированы после пожара, устроенного кошкой
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
С бодрящим утром!
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ватермарк#люди#кино#авто аварии#Россия#еда#автомир#истории
#Юмор#интересно#история#Ynews#Приколы#подборка#в мире#забавно#познавательно#картинки
#прикол#факты#интересное#дтп#аварии#СССР#автомобили#милота#Девушка#США

На что жалуетесь?

Вернуться