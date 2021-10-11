12 эффективных способов восстановление ногтей

КАК ПРОИСХОДИТ СЦЕПЛЕНИЕ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ С МАТЕРИАЛОМ?

С помощью химической-физической адгезии: при физической адгезии мы сами бафим ногтевую пластину, для того чтобы материал сцепился с чешуйками ногтя и тем самым истончаем его; при химической адгезии материал сцепляется с ногтевой пластиной с применением химических реактивов (бондексов и праймеров, которые сами по себе выщелачивают и пересушивают ногтевую пластину).

И в том и в другом случае материал проникает в поверхностный слой ногтевой платсины тем глубже, чем старше клиентка (с возрастом нередко ногти становятся более пористыми, в следствие чего происходит усадка гелей). В этом случае сложнее удалить материал с ногтевой пластины и тут рекомендуется делать коррекцию фрезой.

На рынке ногтевой индустрии существует материал Soft гель, у которого адгезия работает по принципу липкой ленты и в этом случае снятие материала происходит быстро и не травмотично.



Как восстановить ногтевую пластину?

Необходимо стимулировать ее рост, дать приток крови к ногтевой пластине, тем самым увеличить скорость срастания, при этом ее необходимо постоянно подрезать, т.к. зачастую ногти теряют свою жизненную силу и становятся ломкими.

Необходимо терпение и время. Для этого лучше провести усиленную процедуру по их восстановлению, наполнить витаминами, микроэлементами, маслами.

На рынке ногтевого сервиса существует огромное количество средств по восстановлению нп, При выборе средств необходимо обращать внимание на составляющие компоненты, желательно по составу они должны быть приближенны к ногтевой пластине т.е. смотреть на присутствие в них элементов серы, цинка, селена, протеинов шелка.

Ускоряет рост ногтей - гормональные сдвиги (подростковый возраст, беременность, период предменструации), весеннее время.

Замедляет рост - чрезмерно строгая диета с малым содержанием жиров белков и витаминов, болезни сопровождающиеся нарушением кровообращения и обмена веществ, стрессы, привычка грызть ногти.

Благодаря слоистой и пористой структуре ногтя в нем происходят 2 2 одновременно протекающих процесса, характерных для самой кожи – всасывание и выпотевание, в отличие от кожи эти процессы происходят в ногтях пассивно поскольку в них отсутствуют регулирующие механизмы.

В силу высокой проницаемости ногти дают до 12% кожного выпота в сутки и также впитывают все что находится на их поверхности, они активно поглощают и воду, которую кожа не впитывает, на этом основаны различные методы лечения и восстановление ногтей.



12 МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОГТЕЙ

1 способ: Горячий маникюр, когда кровообращение нп усиливается в результате нагревания специального питательного лосьена до 40-45 градусов, в результате происходит расширение пор нп и она становится проницаемой для попадания в зону роста ногтя витаминов. В состав лосьона входит ланолин, норковый жир, витамин А, Е , минеральные масла. Такая процедура стимулирует рост и ногти перестают ломаться и слоиться, кутикула станет расти медленнее, заусенцы постепенно исчезают.

Стоит отметить ланолин входящий в состав лосьона – это натуральный воск животного происхождения (шерстяной жир) выделяемый кожными железами овец, он обладает свойствами удерживать влагу, хорошо впитывается и обладает смягчающими свойствами, зарегистрирован как добавка Е 913, входит в состав многих увлажняющих кремов. Для накопления необходима регулярность.

2 способ: Запечатывание, когда специальные пасты по своему составу приближенные к ногтевой пластине ( имеют в своем составе кремний, серу, кератин, ланолин) втираются в нее происходит запаивание чешуек и в результате уменьшается чувствительность нп , которая бывает после снятия искусственного материала. Ногти перестают слоиться и приобретают здоровый натуральный блеск и эластичность.

3 способ: Покрытие нп различными лечебными базами даже под Vinylux, которые защищают от ежедневных вредных воздействий и в которые входит ряд полезных веществ.

4 способ: рекомендуется покупать минеральные масла и пользоваться ежедневно в домашних условиях, втирать их в нп.. Массаж с маслом стимулирует кровоснабжение нп. Регулярно посещать мастера для того чтобы провести восстановительную терапию (минимум 3-4 месяца). А мастерам можно добавлять масла лимона, чайного дерева в ванночки.

5 способ: Расслоенные чешуйки нп можно профессионально склеить в салоне мягким Софт биогелем Calgel с применением шелка, такая процедура и укрепит ногтевую пластину и даст возможность более длительной носки геля. Утраченную нп ( чаще встречается в педикюре), также можно восстановить в кратчайшие сроки мягким гелем, сделать протезирование – идеальная сцепка и эстетика. БИО гель Calgel дает возможность восстановиться ногтевой пластине, тк является кислородо-проницаемым гелем.

6 способ: Хорошо зарекомендовало, как в косметологии так и в ногтевом сервисе, масло в которое входит скволан. Оно обладает способностью защитить клетку от действия свободных радикалов, усиливает иммунитет клетки, используется для усиленного восстановления нп и ухода за кутикулой, тк имеется очень хороший процесс регенерации. Скволановое масло является отличным восстанавливающим средством для нп.

7 способ: Обратите внимание на то, как мастера делают маникюр. Что происходит с нп, когда мы ее подпиливаем и опускаем в воду?– срез набухает, ноготь впитывает воду и это приводит к расслоению нп. При безводном сухом маникюре на кератолитиках или аппаратном маникюре - проблема расслоения нп отсутствует.

8 способ: При работе с мягкими Софт гелями завершающий слой не стоит заменять жесткими гелями, многие мастера это делают для усиления блеска и упрощения работы. Такая замена приводит к пересушиванию нп.

9 способ: Успешно восстанавливается кератин при втирании в н.п. «Гель реконструктор» присутствующие, в нем амино кислоты, комплекс природных биорегуляторов, эластин, коллаген, алантоин питают и насыщают нп. питательными микроэлементами. Применение «Гель реконструктор» совместно с «Гель прополисный» ускоряет восстановление травмированной нп.

10 способ: По-поводу растворителей лаков. В качестве основных растворителей используется этил ацетат ЭА и бутил ацетат БА, скорость образования пленки зависит от соотношения этих компонентов, но чем быстрее пленка высохнет, тем меньше времени будет для образования адгезионных связей пленки с нп и тем менее устойчив будет лак. Для удешевления производства иногда заменяют эти средства на толуол и изопропиловый спирт. Запомните - эти вещества являются канцерогенами, они не выводятся из организма! Особенно это опасно для беременных. Натуральный ноготь обязательно должен быть покрыт лечебной базой (если вы не хотите наносить цветной лак) - это гораздо полезнее и безопаснее для ногтей, когда у них есть защита от ежедневных вредных воздействий.

11 способ: После того как вы подлечили ногти и уже готовы покрывать декоративным лаком, обязательно положите под него лечебную основу.

12 способ: Для здоровья кожи, волос и ногтей рекомендуется ввести в свой рацион витамины и микроэлементы. Например если в рационе преобладают углеводы, то организму потребуется больше витаминов В2 и С.

Когда на ногтях образуются полоски и замедляется рост ногтей можно сказать о нехватке витамина группы В. При недостатке в пище белка нарушается преобразование кератина. При недостатке витамина А - ногти становятся сухими и ломкими, дефицит витамина С проявляется точечными углублениями и расслойками, трещинами на пятках .

Нехватка витамина Е- приводит к хрупкости нп и заусенцам. Лучшим выходом может стать сбалансированное питание. Необходимо регулярно есть печень, жирную морскую рыбу, сыр, яйца, свежие овощи и фрукты, именно в них содержится витамин А. Витамин Е содержится в семенах и орехах, растительных маслах и злаках, бобовых, молоке, яичном желтке, зеленом салате.

Эти витамины обладают антиоксидантным воздействием и лучше всего работают в паре, дополняя действие друг друга. Для того чтобы организм получал достаточное количество аскорбиновой кислоты необходимо чтобы на столе всегда были ягоды, фрукты, овощи с яркой окраской, особенно много витамина С в облепихе, цитрусовых, сладком перце.

Длинные красивые ногти невозможно отрастить без витамина группы Б, который участвует в формировании кератина и содержится в зеленых овощах, гречневой, овсяной крупе, молочных продуктах, дрожжах, орехах, буром рисе, морепродуктах и мясе. Для лучшего усвоения кальция организму необходим витамин Д, большая часть его вырабатывается под воздействие солнца, а также он содержится в рыбе, печени рыбы, молоке, масле, твороге, сыре. Избежать хрупкости и ломкости нп помогут блюда с содержанием желатина.

Мы знаем, что нет универсального метода, средства одинаково подходящего для всех. Все зависит от индивидуальных особенностей человека. Из того количества материалов, что есть на рынке мы можем выбирать и использовать ту или иную программу, которая подойдет именно для Вас или Вашего клиента. Выбор огромен – выбирайте, читайте состав, найдите себе квалифицированного мастера, приходите на обучение.