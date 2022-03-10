Мигранты в Амурской области устроили массовую драку из-за котлет

В Амурской области на территории местного завода из-за еды 8 марта подрались около 50 рабочих. Уроженцы Таджикистана и Киргизии заподозрили, что кому-то недокладывают котлет. По сообщениям в СМИ, потасовка началась во время перерыва на обед в столовой компании «Велесстроймонтаж». Рабочие из Таджикистана возмутились тем, что их коллегам из Киргизии подают порции с большим количеством еды. Обвинив во всем повара-уроженку Киргизии, которая якобы потакала землякам, таджики потребовали сатисфакции. Повар сделала замечание расшумевшимся работягам и понеслось...