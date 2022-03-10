FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5883 поста • 845 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Мигранты в Амурской области устроили массовую драку из-за котлет

Мигранты в Амурской области устроили массовую драку из-за котлет (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 13:23
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   еда   котлеты   мигранты   потасовка   столовая   
204
1
1

Рабочие из Киргизии и Таджикистана на кулаках выясняют, почему у одних порция еды больше, чем у других.

В Амурской области на территории местного завода из-за еды 8 марта подрались около 50 рабочих. Уроженцы Таджикистана и Киргизии заподозрили, что кому-то недокладывают котлет. По сообщениям в СМИ, потасовка началась во время перерыва на обед в столовой компании «Велесстроймонтаж». Рабочие из Таджикистана возмутились тем, что их коллегам из Киргизии подают порции с большим количеством еды. Обвинив во всем повара-уроженку Киргизии, которая якобы потакала землякам, таджики потребовали сатисфакции. Повар сделала замечание расшумевшимся работягам и понеслось...


В некоторых СМИ появилась информация о том, что потасовка не была мирной и якобы четверым ее самым активным участникам потребовалась помощь медиков. Кроме этого, сообщается о задержании 10 рабочих. После выявления зачинщиков драки, с ними расторгнут договор и депортируют на родину.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   драка   еда   котлеты   мигранты   потасовка   столовая   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Вовака 36 минут назад
Животный мир или в мире животных, во всей красе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
А.Берестенко 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
MakDag 15 минут назад
Киргизка таджикам свинью подложила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
eutace 22 минуты назад
а я верю что киргизка своим подкладывала побольше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Максим 36 минут назад
Вообще уже не смешно. В России мигранты дерутся за котлеты.
У них же конфликт между государствами? Может пора им на родину, защищать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
harlamov 40 минут назад
За котлеты и двор стреляю в упор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов Мигранты из Средней Азии устроили драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке Мигранты из Средней Азии устроили драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121015



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Шёл 2022-й, мы экономили как могли
4
101
Шёл 2022-й, мы экономили как могли
Набирающие популярность в сообществах
Женщина увидела, как агент по недвижимости показывает её дом - хотя она его не продаёт
0
14
Женщина увидела, как агент по недвижимости показывает её дом - хотя она его не продаёт
Серия #Улыбка Родины
0
14
Серия #Улыбка Родины
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Stonks
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
6
27

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#СССР#история#автомир#кино#аварии#интересное#собака#8 марта
#интересно#животные#факты#Россия#дтп#Украина#фотографии#сарказм#в мире#дети
#Юмор#люди#подборка#автомобили#забавно#ватермарк#авто аварии#санкции#фейл#еда

На что жалуетесь?

Вернуться