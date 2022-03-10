Мигранты в Амурской области устроили массовую драку из-за котлет

Рабочие из Киргизии и Таджикистана на кулаках выясняют, почему у одних порция еды больше, чем у других.
В Амурской области на территории местного завода из-за еды 8 марта подрались около 50 рабочих. Уроженцы Таджикистана и Киргизии заподозрили, что кому-то недокладывают котлет. По сообщениям в СМИ, потасовка началась во время перерыва на обед в столовой компании «Велесстроймонтаж». Рабочие из Таджикистана возмутились тем, что их коллегам из Киргизии подают порции с большим количеством еды. Обвинив во всем повара-уроженку Киргизии, которая якобы потакала землякам, таджики потребовали сатисфакции. Повар сделала замечание расшумевшимся работягам и понеслось...
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В некоторых СМИ появилась информация о том, что потасовка не была мирной и якобы четверым ее самым активным участникам потребовалась помощь медиков. Кроме этого, сообщается о задержании 10 рабочих. После выявления зачинщиков драки, с ними расторгнут договор и депортируют на родину.
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АНТИФИШКИ
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У них же конфликт между государствами? Может пора им на родину, защищать?
Но про них нельзя говорить "может им на родину пора", непатриотичненько, говорят.