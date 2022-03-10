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19 фотосравнений, показывающих, как менялись костюмы супергероев

19 фотосравнений, показывающих, как менялись костюмы супергероев (20 фото)

Автор:
10 марта 2022 09:58
Сообщество : Кино
Метки: было стало   измение   кино   костюм   супергерой   тогда и сейчас   фильм   
577
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Многие супергерои потратили целые десятилетия, чтобы довести свой образ до совершенства. Насколько это у них получилось, оцените сами.

Путь супергероя тернист и сложен. Борьба со злом — это не только владение особенной силой, которая будет внушать страх негодяям и восхищать поклонников. Подбор костюма тоже имеет значение. Он должен быть удобным, прочным, а также стильным и узнаваемым.


Хеллбой

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Рон Перлман в фильме «Хеллбой — герой из пекла» (2004) и Дэвид Харбор в фильме «Хеллбой» (2019).


Бэтмен

Льюис Уилсон в сериале «Бэтмен» (1943) и Кристиан Бэйл в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (2012).


Могучие рэйнджеры


Сериал «Могучие рейнджеры» (1993) и фильм «Могучие «рейнджеры» (2017).


Флэш


Джон Уэсли Шипп в телесериале «Флэш» (1990) и Эзра Миллер в фильме «Флэш» (2022).


Железный человек


Дэвид Экройд в фильме «Exo-man» (1977) и Роберт Дауни-младший в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018).


Человек-паук


Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук» (2002) и Том Холланд в фильме «Человек-паук: нет пути домой» (2021).


Халк


Лу Ферриньо в сериале «Невероятный Халк: Возвращение» (1988) и Марк Руффало в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018).


Капитан Америка


Рэб Браун в фильме «Капитан Америка» (1979) и Крис Эванс в фильме «Мстители: финал» (2019).


Женщина-кошка


Ли Меривезер в фильме «Бэтмен возвращается» (1966) и Зои Кравиц в фильме «Бэтмен» (2022).


Чудо-женщина


Линда Картер в сериале «Чудо-женщина» (1975-1979) и Галь Гадот в фильме «Чудо-женщина 1984 (2020).


Джокер


Сесар Ромеро в сериале «Бэтмен» (1966) и Хоакин Феникс в фильме «Джокер» (2019).


Супермен


Кирк Элин в сериале «Супермен» (1948) и Генри Кавилл в фильме «Человек из стали» (2021).


Сорвиголова


Бен Аффлек в фильме «Сорвиголова» (2003) и Чарли Кокс в сериале «Сорвиголова» (2015-2018).


Росомаха


Хью Джекман в фильме «Люди Икс» (2000) и «Росомаха: Бессмертный» (2013).


Тор


Эрик Аллан Крамер в фильме «Невероятный Халк: Возвращение» (1988) и Крис Хемсворт в фильме «Тор 2: Царство тьмы» (2013).


Робокоп


Питер Уэллер в фильме «Робокоп» (1987) и Юэль Киннаман в фильме «Робокоп» (2014).


Супергёрл


Хелен Слейтер в фильме «Супергёрл» (1984) и Мелисса Бенойст в сериале «Супергёрл» (2015).


Ник Фьюри


Дэвид Хассельхофф в фильме «Обезглавить Гидру» (1998) и Сэмюэл Л. Джексон в фильме «Мстители: финал» (2019).


Черепашки-ниндзя


Кинолента «Черепашки-ниндзя» (1990) и фильм «Черепашки-ниндзя» (2014).

Многие герои основательно поменяли свои костюмы, часть — сделала акцент на деталях, не отходя от первоначальной задумки. Стоит сказать, что большая часть перевоплощений удалась на ура, сделав внешность персонажей еще более выразительной.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   измение   кино   костюм   супергерой   тогда и сейчас   фильм   
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5  комментариев
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455
Copycat 59 минут назад
Росомаху и Хелбоя просто раздели)
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dʎɔvɐн 5 минут назад
У Супергёрл плечи наложили а титьки нет
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210
eternal 7 минут назад
Странное сравнение, да и пк графику с актерами сравнивать нет смысла.
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Джонни 9 минут назад
Бэтмэн 1966г и другие герои просто шикарные
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12k
Александр 40 минут назад
Ник Фьюри наверно в тюрьме отсидел
Ссылка coub.com
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