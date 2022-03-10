19 фотосравнений, показывающих, как менялись костюмы супергероев

Многие супергерои потратили целые десятилетия, чтобы довести свой образ до совершенства. Насколько это у них получилось, оцените сами.
Путь супергероя тернист и сложен. Борьба со злом — это не только владение особенной силой, которая будет внушать страх негодяям и восхищать поклонников. Подбор костюма тоже имеет значение. Он должен быть удобным, прочным, а также стильным и узнаваемым.
Хеллбой
Рон Перлман в фильме «Хеллбой — герой из пекла» (2004) и Дэвид Харбор в фильме «Хеллбой» (2019).
Бэтмен
Льюис Уилсон в сериале «Бэтмен» (1943) и Кристиан Бэйл в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (2012).
Могучие рэйнджеры
Сериал «Могучие рейнджеры» (1993) и фильм «Могучие «рейнджеры» (2017).
Флэш
Джон Уэсли Шипп в телесериале «Флэш» (1990) и Эзра Миллер в фильме «Флэш» (2022).
Железный человек
Дэвид Экройд в фильме «Exo-man» (1977) и Роберт Дауни-младший в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018).
Человек-паук
Тоби Магуайр в фильме «Человек-паук» (2002) и Том Холланд в фильме «Человек-паук: нет пути домой» (2021).
Халк
Лу Ферриньо в сериале «Невероятный Халк: Возвращение» (1988) и Марк Руффало в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018).
Капитан Америка
Рэб Браун в фильме «Капитан Америка» (1979) и Крис Эванс в фильме «Мстители: финал» (2019).
Женщина-кошка
Ли Меривезер в фильме «Бэтмен возвращается» (1966) и Зои Кравиц в фильме «Бэтмен» (2022).
Чудо-женщина
Линда Картер в сериале «Чудо-женщина» (1975-1979) и Галь Гадот в фильме «Чудо-женщина 1984 (2020).
Джокер
Сесар Ромеро в сериале «Бэтмен» (1966) и Хоакин Феникс в фильме «Джокер» (2019).
Супермен
Кирк Элин в сериале «Супермен» (1948) и Генри Кавилл в фильме «Человек из стали» (2021).
Сорвиголова
Бен Аффлек в фильме «Сорвиголова» (2003) и Чарли Кокс в сериале «Сорвиголова» (2015-2018).
Росомаха
Хью Джекман в фильме «Люди Икс» (2000) и «Росомаха: Бессмертный» (2013).
Тор
Эрик Аллан Крамер в фильме «Невероятный Халк: Возвращение» (1988) и Крис Хемсворт в фильме «Тор 2: Царство тьмы» (2013).
Робокоп
Питер Уэллер в фильме «Робокоп» (1987) и Юэль Киннаман в фильме «Робокоп» (2014).
Супергёрл
Хелен Слейтер в фильме «Супергёрл» (1984) и Мелисса Бенойст в сериале «Супергёрл» (2015).
Ник Фьюри
Дэвид Хассельхофф в фильме «Обезглавить Гидру» (1998) и Сэмюэл Л. Джексон в фильме «Мстители: финал» (2019).
Черепашки-ниндзя
Кинолента «Черепашки-ниндзя» (1990) и фильм «Черепашки-ниндзя» (2014).
Многие герои основательно поменяли свои костюмы, часть — сделала акцент на деталях, не отходя от первоначальной задумки. Стоит сказать, что большая часть перевоплощений удалась на ура, сделав внешность персонажей еще более выразительной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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