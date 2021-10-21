Один из лучших российских фильмов начала 2000-х годов снимали в Москве и Коломне. В Бумере пять главных героев: Кот, Рама, Килла, Ошпаренный и конечно же сам БМВ 750. "Бэха, семерка".
Эту машину Рама с Димоном угнали из Печатникова переулка (в районе метро Трубная).
Завязка истории - конфликт на дороге между Димоном Ошпаренным и преступниками, промышлявшими таможенным конфискатом. Мерин Димона пытается "проучить" Лексус на Саввинской набережной.
Много воды утекло с той поры, и много новых зданий выросло в Москве.
Димона высаживают из машины, и забирают ее "до выяснения".
Все это происходит на фоне производственного корпуса ТЭЦ-12 на Бережковской набережной.
Сейчас у Ошпаренного отберут Мерин, и к 18:00 он с друзьями подъедет на стрелку в "Тарелку".
Вдалеке виден очень красивый сталинский дом (Бережковская набережная, 12), построенный в 1943 году.
Герои "Бумера" выбрали правильный маршрут для того, чтобы покинуть Москву - через Капотню. Это один из самых неприметных выездов за пределы МКАД. Но их все равно остановил прапорщик Залазальский.
Я забыл сюда доехать, поэтому выкладываю скрин с Яндекс.панорам, как сейчас выглядит этот бывший пост ГАИ.
А вот в 2010-м все еще было совсем "по-бумеровски". И черный решетчатый забор, и здание поста из рыжего кирпича.
Герои улетают вдаль на черном БМВ навстречу приключениям, а их провожают брутальные градирни ТЭЦ-22. Двое из четверых друзей покидают Москву навсегда и больше уже не вернутся.
Дальше герои попадают на АЗС, где выменивают бак бензина на магнитолу Kenwood.
Заправка находится недалеко от Коломны, в поселке Радужный. Я уже писал про нее отдельную большую статью, поэтому выложу только одно фото 2021 года.
Кафе "Орел, телец и лев" на самом деле называется "Старый замок", и тоже находится недалеко от Коломны.
За 20 лет здесь все очень сильно изменилось, но все-таки березовая роща за спиной бандита из группировки Хмеля стоит на своем месте.
Кот с друзьями надеются отсидеться у криминального авторитета по кличке Слон.
Действие происходит в тысяче километрах от Москвы, но снимали ее в московском районе Курьяново.
Вместо Слона Кота встретили незнакомые бандиты.
К сожалению, розовый детский сад на заднем плане снесли в 2011 году.
Кот в раздумьях - что же делать? И отправляется на прогулку по Коломне.
Я много раз бывал в городе пастилы, да вот только не успел снять эту кинематографическую локацию.
Ну, а ограбление магазина тоже снимали в Курьяново, буквально в двух шагах от дома Слона.
Но я подробно разбирал эту сцену в другой публикации.
Источник:
- Как изменились актёры и актрисы, снимающиеся со школьных лет
- Как выглядят актеры популярных сериалов 2000-х?
- Как снимали фильм "Бумер"
- Как сейчас выглядят актеры, которые сыграли первоклассных злодеев
- Как менялись знаменитые персонажи, которых одни и те же актёры играли в течение многих лет
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В начале 90-х будущий режиссер Петр Буслов посмотрел фильм "Однажды в Америке". Тогда у многих начали появляться видеомагнитофоны, которые в СССР были все-таки скорее штучным явлением.