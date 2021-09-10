Как сейчас выглядит заправка, на которой герои "Бумера" обменяли магнитолу на бак бензина

Один из моих читателей пишет: "Когда фильм был на пике популярности, я был к нему абсолютно равнодушен и не понимал, как можно восхищаться этим ущербным бандитским кино. А вот буквально года 3-4 назад посмотрел от нечего делать и понял, что фильм огонь". Честно говоря, у меня самого были примерно такие же ощущения. И я решил съездить на заправку, где снимали один из важных эпизодов "Бумера" - сцену с магнитолой.