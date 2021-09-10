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Как сейчас выглядит заправка, на которой герои "Бумера" обменяли магнитолу на бак бензина

Как сейчас выглядит заправка, на которой герои "Бумера" обменяли магнитолу на бак бензина (13 фото)

Автор:
10 сентября 2021 08:10
Сообщество : Кино
Метки: бумер   было стало   заправка   кино   тогда и сейчас   фильм   
687
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Один из культовых постсоветских фильмов сняли всего за 700 тысяч долларов, а в прокате он собрал 1,67 миллиона, таким образом, более чем в два раза окупив свой бюджет.

Один из моих читателей пишет: "Когда фильм был на пике популярности, я был к нему абсолютно равнодушен и не понимал, как можно восхищаться этим ущербным бандитским кино. А вот буквально года 3-4 назад посмотрел от нечего делать и понял, что фильм огонь". Честно говоря, у меня самого были примерно такие же ощущения. И я решил съездить на заправку, где снимали один из важных эпизодов "Бумера" - сцену с магнитолой.

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В наши дни заправка сильно похорошела и называется "Моснефть". Она находится на трассе М-5 Урал, около пересечения с Песковским шоссе. От заправки минут 10 ехать до центра одного из самых красивых городов в Московской области - Коломны.

Обратите внимание, что красный дом по адресу Песковское шоссе, 1, остался на своем месте.

Но в целом, местность вокруг заправки сильно изменилась. Все-таки 20 лет прошло.

Рама ищет заправщика, а тот танцует на фоне трассы М-5.

Длинный белый одноэтажный дом за спиной заправщика уже снесли.

Еще кадр из "Бумера".

Еще фото 2021 года.

Ну, и план сверху. Из фильма "Бумер".

2021 год.

Чтобы никто не сомневался, на заправке установили плакат с изображением героев фильма. Ну, и конечно, не обошлось без настоящего Бумера. Машина, правда, не моя, а вот со снимком вышло удачно.

Вот такое получилось путешествие к месту съемок любимого фильма!

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Метки: бумер   было стало   заправка   кино   тогда и сейчас   фильм   
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leto2016 13 минут назад
заправка новая, просторы все те же.
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