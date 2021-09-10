Как сейчас выглядит заправка, на которой герои "Бумера" обменяли магнитолу на бак бензина

Один из культовых постсоветских фильмов сняли всего за 700 тысяч долларов, а в прокате он собрал 1,67 миллиона, таким образом, более чем в два раза окупив свой бюджет.
Один из моих читателей пишет: "Когда фильм был на пике популярности, я был к нему абсолютно равнодушен и не понимал, как можно восхищаться этим ущербным бандитским кино. А вот буквально года 3-4 назад посмотрел от нечего делать и понял, что фильм огонь". Честно говоря, у меня самого были примерно такие же ощущения. И я решил съездить на заправку, где снимали один из важных эпизодов "Бумера" - сцену с магнитолой.
В наши дни заправка сильно похорошела и называется "Моснефть". Она находится на трассе М-5 Урал, около пересечения с Песковским шоссе. От заправки минут 10 ехать до центра одного из самых красивых городов в Московской области - Коломны.
Обратите внимание, что красный дом по адресу Песковское шоссе, 1, остался на своем месте.
Но в целом, местность вокруг заправки сильно изменилась. Все-таки 20 лет прошло.
Рама ищет заправщика, а тот танцует на фоне трассы М-5.
Длинный белый одноэтажный дом за спиной заправщика уже снесли.
Еще кадр из "Бумера".
Еще фото 2021 года.
Ну, и план сверху. Из фильма "Бумер".
2021 год.
Чтобы никто не сомневался, на заправке установили плакат с изображением героев фильма. Ну, и конечно, не обошлось без настоящего Бумера. Машина, правда, не моя, а вот со снимком вышло удачно.
Вот такое получилось путешествие к месту съемок любимого фильма!
Источник:
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