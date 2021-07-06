Как менялись знаменитые персонажи, которых одни и те же актёры играли в течение многих лет

Перед вами те уникальные случаи, когда понятие «роль всей жизни» для некоторых актёров и актрис приобрело буквальное значение.
А всё из-за того, что на протяжении многих лет они возвращались или всё ещё возвращаются к воплощению на экране одного и того же персонажа, снимаясь в продолжениях своих хитовых проектов. Причём временная дистанция между этими фильмами бывает настолько велика, что зритель параллельно видит старение сразу двух людей — актёра и его персонажа на экране.
И у некоторых таких «персонажей всей жизни» даже несколько. Как вы увидите в этом посте, королём многолетней игры одних и тех же героев является Харрисон Форд — у него их целых три!
Ну и всех остальных вы тоже наверняка знаете. Поехали!
1. Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера
5 фильмов: «Терминатор» (1984), «Терминатор 2: Судный день» (1991), «Терминатор 3: Восстание машин» (2003), «Терминатор: Генезис» (2015), «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019).
2. Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне
5 фильмов: «Рэмбо: Первая кровь» (1982), «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985), «Рэмбо III» (1988), «Рэмбо IV» (2008), «Рэмбо: Последняя кровь» (2019).
3. Хан Соло в исполнении Харрисона Форда
5 фильмов: «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977), «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980), «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983), «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015), «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019).
4. Лори Строуд в исполнении Джейми Ли Кёртис
5 фильмов: «Хэллоуин» (1978), «Хэллоуин 2» (1981), «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998), «Хэллоуин: Воскрешение» (2002), «Хэллоуин» (2018).
5. Ллойд Кристмас в исполнении Джима Керри
2 фильма: «Тупой и ещё тупее» (1994) и «Тупой и ещё тупее 2» (2016).
6. Сара Коннор в исполнении Линды Хэмильтон
4 фильма: «Терминатор» (1984), «Терминатор 2: Судный день» (1991), «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009), «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019).
7. Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда
4 фильма: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981), «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984). «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).
Также в 2022 году выйдет 5 часть франшизы, разумеется, с Фордом в главной роли. Съёмки уже начались.
8. Рокки в исполнении Сильвестра Сталлоне
8 фильмов: «Рокки» (1976), «Рокки 2» (1979), «Рокки 3» (1982), «Рокки 4» (1985), «Рокки 5» (1990), «Рокки Бальбоа» (2006), «Крид: Наследие Рокки» (2015), «Крид 2» (2018).
Также весьма вероятен выход фильма «Рокки 7», об этом говорил сам Сталлоне. Однако официально об этом пока не объявлено.
9. Рик Декард в исполнении Харрисона Форда
2 фильма: «Бегущий по лезвию» (1982) и «Бегущий по лезвию 2049» (2017).
10. Гарри Данн в исполнении Джеффа Дэниэлса
2 фильма: «Тупой и ещё тупее» (1994) и «Тупой и ещё тупее 2» (2016).
11. Дэвид Левинсон в исполнении Джеффа Голдблюма
2 фильма: «День независимости» (1996) и «День независимости: Возрождение» (2016).
12. Марк Рентон в исполнении Юэна Макгрегора
2 фильма: «На игле» (1996) и «T2: Трейнспоттинг» (2017).
13. Норман Бейтс в исполнении Энтони Перкинса
4 фильма: «Психо» (1960), «Психо 2» (1983), «Психо 3» (1986), «Психо 4: В начале» (1990).
14. Люк Скайуокер в исполнении Марка Хэмилла
6 фильмов: «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977), «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980), «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983), «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015), «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017), «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019).
15. Лея Органа в исполнении Кэрри Фишер
6 фильмов: «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977), «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980), «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983), «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015), «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017), «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019).
16. Джей в исполнении Джейсона Мьюза
9 фильмов: «Клерки» (1994), «Лоботрясы» (1995), «В погоне за Эми» (1997), «Догма» (1999), «Крик 3» (1999), «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001), «Клерки 2» (2006), «Джей в Голливуде» (2019), «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» (2019).
17. Молчаливый Боб в исполнении Кевина Смита
9 фильмов: «Клерки» (1994), «Лоботрясы» (1995), «В погоне за Эми» (1997), «Догма» (1999), «Крик 3» (1999), «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001), «Клерки 2» (2006), «Джей в Голливуде» (2019), «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» (2019).
18. Джеймс «Логан» Хоулетт в исполнении Хью Джекмана
9 фильмов: «Люди Икс» (2000), «Люди Икс 2» (2002), «Люди Икс: Последняя битва» (2006), «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009), «Люди Икс: Первый класс» (2011), «Росомаха: Бессмертный» (2013), «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014), «Люди Икс: Апокалипсис» (2016), «Логан» (2017).
19. Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля
8 фильмов: «Форсаж» (2001), «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006), «Форсаж 4» (2009), «Форсаж 5» (2011), «Форсаж 6» (2013), «Форсаж 7» (2015), «Форсаж 8» (2017), «Форсаж 9» (2021).
Источник:
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