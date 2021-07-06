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Как менялись знаменитые персонажи, которых одни и те же актёры играли в течение многих лет

Как менялись знаменитые персонажи, которых одни и те же актёры играли в течение многих лет (20 фото)

Автор:
06 июля 2021 08:45
Сообщество : Кино
Метки: актер   было стало   кино   роль   тогда и сейчас   фильм   
1616
20

Перед вами те уникальные случаи, когда понятие «роль всей жизни» для некоторых актёров и актрис приобрело буквальное значение.

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Метки: актер   было стало   кино   роль   тогда и сейчас   фильм   
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Deta 2 часа назад
"Миссия не выполнима"
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Eltiftel 5 минут назад
Хватит стареть Джим! Это уже не смешно...
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6k
Marlboro 8 минут назад
Некоторые вообще почти не поменялись :) а некоторых жизнь потрепала.
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eddie 37 минут назад
Кто продаёт? Мы продаём! Забиваем продаём:)))
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