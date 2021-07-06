Как менялись знаменитые персонажи, которых одни и те же актёры играли в течение многих лет

А всё из-за того, что на протяжении многих лет они возвращались или всё ещё возвращаются к воплощению на экране одного и того же персонажа, снимаясь в продолжениях своих хитовых проектов. Причём временная дистанция между этими фильмами бывает настолько велика, что зритель параллельно видит старение сразу двух людей — актёра и его персонажа на экране.

И у некоторых таких «персонажей всей жизни» даже несколько. Как вы увидите в этом посте, королём многолетней игры одних и тех же героев является Харрисон Форд — у него их целых три!

Ну и всех остальных вы тоже наверняка знаете. Поехали!

1. Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера