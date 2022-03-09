Синий кит: Наша планета не видела более крупного существа. Какое бытие у левиафана весом в 150 тонн?

В мире почти не осталось гигантов. Огромные рептилии вымерли давным-давно, а мегафауна млекопитающих не вынесла изменений климата и человеческой экспансии. Тем удивительней и ценней тот факт, что мы живём в одно время с крупнейшим животным планеты за всё время её существования — синим китом!
Эти создания не нуждаются в представлении. Вот уже 1,5 миллиона лет синие киты путешествуют по всем океанам, сторонясь лишь крайнего севера. За свою жизнь потомок древних копытных проплывает сотни тысяч километров, большинство людей могут только мечтать о таких вояжах.
Встреча с таким зверем — событие, которое вы не забудете. Ни текст, ни фото не передают эмоции, которые испытывает человек, когда рядом с ним проплывает туша длинной в 25-30 метров и весом до 150 тонн. Некоторые люди признают, что после такого свидания их голова сама заполняется мыслями о хрупкости человеческого бытия и величественности природы.
Ну а киту от такой встречи ни холодно, ни жарко, за свою долгую жизнь он и не такое видел. Люди никогда не сомневались, что морские титаны живут долго, но точные цифры появились к середине прошлого века: максимальных размеров левиафаны достигают к 32 годам и доживают до 70-75 лет.
Чтобы дожить до 70, кушай больше морепродуктов и тренируй тело! Будь как кит!
Чтобы узнать заветные циферки, учёным пришлось хорошенько поковыряться в ушах и взять анализы ушной серы. Так как у наших героев ласты, и чистить уши они не способны, сера откладывается в ушах в течение всей жизни, где превращается в здоровенную пробку. Цвет отложений не одинаков и зависит от времени года. Посчитай количество слоёв в ней — и получишь возраст кита, прямо как с деревом.
Но как с такими берушами они слышат друг друга? Ответ прост: они ОЧЕНЬ громко орут на инфразвуке. Обычно животины держат социальную дистанцию в 2-3 километра, такое расстояние позволяет не мешать родне фильтровать из водички криль. А есть им нужно много: за один присест кит съедает 5-6 тонн рачков!
Но общаться же хочется, вот и приходится прибавлять громкость. Но и это не придел, зафиксировано несколько диалогов, в которых участники находились на расстоянии в 30 километров! А высокочувствительное оборудование позволяет засечь китовьи вопли на расстоянии более 400 километров! Повелители океанов болтают о разном. Они не так умны, как их меньшие родственники, однако их репертуар включает 13 типов песен. Благодаря постоянным переговорам киты держат дистанцию, сообщают о преградах на пути и, конечно, кадрят мамзелей.
Размножение таких здоровых животин — дело небыстрое. У морских странников нет чёткого брачного периода, ведь самки рожают раз в 2 года. Ну а самцы из кожи вон лезут, чтобы завоевать их внимание — слишком уж редок шанс на спаривание.
Если мальчик приглянулся девочке, они заделают совместного ребёнка. Отец увидит его не скоро, беременность длится больше года и за это время он успеет умотать на другой конец света. Но папа особо и не нужен, китёнок защищён почти от всех опасностей своими размерами, только косатки рискуют нападать на «малышей» длинной с большую белую акулу и весом в 2 тонны.
Но это ещё цветочки, через 7 месяцев ребёнок будет размером с кашалота и весить не меньше 20 тонн. Всё благодаря маме: попейте по 90 литров её молока в день и вы будете расти как на дрожжах. Но большой — не значит взрослый, половое созревание у кита начнется к 10 дню рождения.
Это огромные и величественные создания, перед которым человек кажется мелким суетливым муравьём. Но за последние 100 лет их численность сократилась почти на 90%. Виной тому стала не столько охота, сколько химическое и шумовое загрязнение океана. Как и многие другие жители водных просторов, киты крайне уязвимы к изменению среды обитания, и сейчас они пожинают плоды технического прогресса человека.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Разница в размерах между современными животными и их вымершими предками
- Что находится внутри сумки кенгуру
- Зачем подковывают лошадей ?
- Кто меняет цвет глаз, а кто натирается муравьями: необычные факты о животных
- Слуховые новаторы: в чем кроется охотничье мастерство летучих мышей
Понравилось69
Япония в июле 2022 года вернется к коммерческой добыче китов. В Токио этот шаг объясняют несогласием с политикой Международной китобойной комиссии, полностью запретившей промысел крупнейших на планете животных. А также тем, что китовое мясо входит в рацион традиционной кухни неотъемлемой части японской национальной культуры.
До этого японцы добывали 800 китов ежегодно (официально, а вот сколько реально никто не знает). Сколько китов убьют при коммерческой добыче?
В тексте книги Иова левиафан описывается так: «Круг зубов его ужас; крепкие щиты его великолепие; они скреплены как бы твердою печатью; один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними; один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет; глаза у него как ресницы зари; из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости».
Это скорее на какого-то дракона похоже.)