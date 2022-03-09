Синий кит: Наша планета не видела более крупного существа. Какое бытие у левиафана весом в 150 тонн?

Чтобы дожить до 70, кушай больше морепродуктов и тренируй тело! Будь как кит!

Чтобы узнать заветные циферки, учёным пришлось хорошенько поковыряться в ушах и взять анализы ушной серы. Так как у наших героев ласты, и чистить уши они не способны, сера откладывается в ушах в течение всей жизни, где превращается в здоровенную пробку. Цвет отложений не одинаков и зависит от времени года. Посчитай количество слоёв в ней — и получишь возраст кита, прямо как с деревом.