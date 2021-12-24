Как подбитый советский летчик протаранил американский самолет в небе Кореи

Официально Советский Союз не участвовал в войне в Корее. Однако, когда в войну вмешались американцы и силы ООН, то северокорейская армия попросила помощи у китайцев и у СССР.
Советское правительство решило неофициально оказать помощь "дружественному режиму" в воздухе. Китай же направил в страну сотни тысяч своих солдат, которые и остановили продвижение войск ООН.
На территории Китая из советских летчиков был сформирован 64-й истребительный авиакорпус. Изначально корпус прикрывал стратегические объекты Китая от налетов американской авиации, но уже в августе 1951 летчики приняли активное участие в боях за Северную Корею.
Официально, конечно, никто из советских летчиков не воевал в Корее. Наши пилоты носили китайскую форму, на их самолетах были нанесены опознавательные знаки ВВС НОАК. Но по воспоминаниям американских пилотов - они слышали русскую речь во время воздушных боев с, якобы, китайскими истребителями.
После очередного разворота увидел пару вражеских "Сейбров" и дал команду: "Фима, справа атакуй, я прикрою!" Серафим быстро отреагировал, атака была хороша, его огонь накрыл ведущего пары противника, и тот клюнул носом — со снижением, неуправляемый пошел вниз… В это время Серафим передал: "Смотри, справа ниже бомберы, атакуй их, я прикрою!" (Воспоминания летчика-истребителя Петра Милаушкина. Опубликовано ТАСС, "МНЕНИЕ" 18 июня, историк Волынец Алексей)
Советские летчики, в большинстве своем, были опытными пилотами, что прошли суровую школу Великой Отечественной. Американцы несли на "корейском" фронте серьезные потери. Зато по воспоминаниям советских пилотов, воевать с немцами было намного сложнее, чем с пилотами США.
Одним из пилотов отличившихся в Корейской войне был Серафим Павлович Субботин. Вопреки распространенному мнению, Субботин не участвовал в Великой Отечественной войне. И боевого опыта не имел. Однако, имел награду "За победу над Германией", как служивший в РККА в годы войны.
Боевой опыт Субботин получил уже в корейском небе. На своем истребителе МиГ-15 Субботин вылетал с китайского аэродрома Аньдун. Он совершил 95 боевых вылетов из которых 48 проходили с боем, сбил три бомбардировщика (третий не был засчитан) и семь истребителей: три F-86, два F-84, один F-80 и один "Метеор".
С одним из самолетов F-86 "Сейбр" вышла накладка. В воздушном схватке в июне 1981 года восемь "мигов" сошлись в неравном бою с шестнадцатью американскими "сейбрами". Субботин сбил один американский F-86, но и сам попал под огонь другого американского самолета. По одной из версий, когда его самолет подбили, то он устроил первый в мире таран на реактивных самолетах.
Сам же Субботин уверяет, что все получилось совершенно случайно. В его самолет попали, кабину заволокло дымом так, что не видно было приборов. Прекратилась тяга. Выхода не было, нужно было катапультироваться. В этот же момент наперерез ему слева вышел американский самолет и открыл огонь. Субботин с трудом уклонился от огня американца, открыл тумблер и тормозные щитки.
Его МиГ-15 резко потерял скорость и шедший следом американский F-86A просто врезался в него. Субботин подумал, что его самолет взорвался и смысла катапультироваться уже нет. Он все же потянул рычаг катапульты, его выкинуло из кабины:
Дёрнул кольцо парашюта. И на высоте двух тысяч метров повис в воздухе. Возле меня пролетали какие-то куски самолёта, сиденья…Позже нашли парашют американского лётчика, удостоверение, пистолет. Бедняге повезло меньше… У того была аварийная ситуация. (Воспоминания Серафим Павлович Субботин).
Как позже выяснилось Субботина преследовал капитан Уильям Крон на F-86A бортовой номер 49-1307. Американцы позже скажут, что это была единственная потеря в этом бою. Американскому пилоту не удастся спастись, хотя его и зачислят в "пропавшие без вести".
Субботин приземлился на территории занятой китайскими солдатами. Китайцы сперва решили, что это американский пилот и поэтому сразу "угостили" его прикладами своих винтовок. Только потом разглядели на его куртке опознавательные знаки и, по воспоминаниям Субботина "Увидев значок, китайцы подобрели, заулыбались. К утру я был уже в санчасти нашего полка…"
Субботину присвоили звание Героя Советского Союза 10 октября 1951 года. Этот факт крайне возмутил некоторых советских летчиков, что тоже участвовали в Корейской войне.
Так участник Великой Отечественной войны и Войны в Корее, Герой Советского Союза летчик Пепеляев Евгений Георгиевич выскажется, что случай Субботина "возвели в степень геройства", и что "«Сейбр» в бою налетел сзади на МиГ-15... Лётчик «МиГа» — катапультировался и стал Героем Советского Союза".
Впрочем, можно сказать, что Субботин стал героем не за то, что "катапультировался", а за то, что сбил в воздушных боях десять самолетов противника. Официально было объявлено, что Героя он получил не за американские самолеты в Корее, а за немецкие во время боев в июне 1944 года. Впоследствии это создало путаницу и считалось, что Субботин был участником Великой Отечественной.
Сам же Субботин после Корейской войны служил в армии до 1973 года. Вышел в отставку в звании полковника с должности заместителя начальника авиации 4-й отдельной армии ПВО. Субботин прожил в Украине в Черкассах до 1996 года. В заявлении партии ВКП (б) ("рабоче-крестьянская Правда" № 03 (108) 2006 г.) сказано, что с Субботиным "разобрались" молодчики поддерживавшие режим "Ющенко-Мороза". Но никакими другими источниками эта информация не подтверждена.
Несмотря на то, что сам Субботин считал, что воздушный таран был случайностью и необоснованно вошел в историю, как "первый в Мире", сам летчик однозначно был героем одержавшим в небе десяток личных побед и доказавший американцам вместе с другими русскими асами, что "янки" не "лучшие пилоты".
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Красный остров. К 70-летию бойни на Чеджу,
"В воздушном схватке в июне 1981 года восемь "мигов" сошлись в неравном бою"... В каком году?!!
"Коре йская война конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года" ©Википедия