Как подбитый советский летчик протаранил американский самолет в небе Кореи

Советское правительство решило неофициально оказать помощь "дружественному режиму" в воздухе. Китай же направил в страну сотни тысяч своих солдат, которые и остановили продвижение войск ООН.

На территории Китая из советских летчиков был сформирован 64-й истребительный авиакорпус. Изначально корпус прикрывал стратегические объекты Китая от налетов американской авиации, но уже в августе 1951 летчики приняли активное участие в боях за Северную Корею.

Официально, конечно, никто из советских летчиков не воевал в Корее. Наши пилоты носили китайскую форму, на их самолетах были нанесены опознавательные знаки ВВС НОАК. Но по воспоминаниям американских пилотов - они слышали русскую речь во время воздушных боев с, якобы, китайскими истребителями.