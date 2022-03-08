Любят мясо, активно охотятся, могут переплыть залив и часто переносят опасные болезни

Чего мы можем не знать о белке? Рыжая, мелькающая среди веток ближайшего парка молния кажется нам привычной, обыкновенной и даже скучной. Но, чёрт возьми, этот мелкий комок меха не так прост, как кажется.
Начнём с того, что семейство беличьих существует не меньше 40 миллионов лет. Белочки застали рассвет и закат гигантских хищных птиц, рождение лошадей и появление современных хищников. При этом они практически не изменились, ведь у эволюции они сразу получились хорошо.
За такое время не мудрено, что грызуны успели завоевать весь мир! Я серьезно: они оккупировали все континенты, кроме Австралии и Антарктиды.
Дело в том, что белки могут ускакать от своего родного дома на 300 километров. Их не остановят ни волны, ни ветер — грызун скачет от дерева к дереву на расстояние в 4 метра, с лёгкостью переживёт падение с пятиэтажки и даже переплывёт реки и морские заливы.
Во время переправ беличий хвост превращается в обузу, которую следует оберегать от намокания.
Конечно, такие телодвижения делаются не просто так. Всё ради сытой жизни. И в этом им очень помогло пластичное отношение к рациону. Мы привыкли думать, что грызуны — няшные любители ягодок, орешков и грибочков. Но это — самое большое заблуждение о пушистиках. Белки всеядны.
И под всеядностью я подразумеваю, что наша героиня — маленькая мохнатая машинка для геноцида. Яйца, птенцы, небольшие птахи, мыши, зайчата, насекомые и даже бельчата — для голодной белки все они станут замечательным обедом. А аппетиты у белочек зверские — собственный вес они съедают за неделю.
Даже для нас с вами рыжая бестия представляет угрозу: белка — частый переносчик бешенства. Именно поэтому специалисты не советуют кормить диких зверьков с рук. Чем «дружелюбнее» белка, чем меньше она боится человека, тем выше вероятность того, что с ней что-то не так.
Источник:
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