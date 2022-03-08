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Любят мясо, активно охотятся, могут переплыть залив и часто переносят опасные болезни

Любят мясо, активно охотятся, могут переплыть залив и часто переносят опасные болезни (6 фото)

Автор:
08 марта 2022 16:12
Метки: животные   интересно   факты   
324
6

Чего мы можем не знать о белке? Рыжая, мелькающая среди веток ближайшего парка молния кажется нам привычной, обыкновенной и даже скучной. Но, чёрт возьми, этот мелкий комок меха не так прост, как кажется.

Начнём с того, что семейство беличьих существует не меньше 40 миллионов лет. Белочки застали рассвет и закат гигантских хищных птиц, рождение лошадей и появление современных хищников. При этом они практически не изменились, ведь у эволюции они сразу получились хорошо.

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За такое время не мудрено, что грызуны успели завоевать весь мир! Я серьезно: они оккупировали все континенты, кроме Австралии и Антарктиды.

Дело в том, что белки могут ускакать от своего родного дома на 300 километров. Их не остановят ни волны, ни ветер — грызун скачет от дерева к дереву на расстояние в 4 метра, с лёгкостью переживёт падение с пятиэтажки и даже переплывёт реки и морские заливы.

Во время переправ беличий хвост превращается в обузу, которую следует оберегать от намокания.

Конечно, такие телодвижения делаются не просто так. Всё ради сытой жизни. И в этом им очень помогло пластичное отношение к рациону. Мы привыкли думать, что грызуны — няшные любители ягодок, орешков и грибочков. Но это — самое большое заблуждение о пушистиках. Белки всеядны.

И под всеядностью я подразумеваю, что наша героиня — маленькая мохнатая машинка для геноцида. Яйца, птенцы, небольшие птахи, мыши, зайчата, насекомые и даже бельчата — для голодной белки все они станут замечательным обедом. А аппетиты у белочек зверские — собственный вес они съедают за неделю.

Даже для нас с вами рыжая бестия представляет угрозу: белка — частый переносчик бешенства. Именно поэтому специалисты не советуют кормить диких зверьков с рук. Чем «дружелюбнее» белка, чем меньше она боится человека, тем выше вероятность того, что с ней что-то не так.

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Метки: животные   интересно   факты   

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1  комментарий
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uutb Час назад
А, к некоторым, они в гости приходят) Правда не все виды, а особый подвид- белка-алкоголичка)
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