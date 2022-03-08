Любят мясо, активно охотятся, могут переплыть залив и часто переносят опасные болезни

Во время переправ беличий хвост превращается в обузу, которую следует оберегать от намокания.

Конечно, такие телодвижения делаются не просто так. Всё ради сытой жизни. И в этом им очень помогло пластичное отношение к рациону. Мы привыкли думать, что грызуны — няшные любители ягодок, орешков и грибочков. Но это — самое большое заблуждение о пушистиках. Белки всеядны.