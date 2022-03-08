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Дайвер случайно обнаружил затопленный древний город

Дайвер случайно обнаружил затопленный древний город (5 фото)

Автор:
08 марта 2022 09:50
Метки: археология   дайвер   дайвинг   древний город   находка   
256
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Дайвер во время погружения случайно обнаружил древний город. Место располагается у побережья современного Дикили в Эгейском море.
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Метки: археология   дайвер   дайвинг   древний город   находка   

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