Дайвер случайно обнаружил затопленный древний город

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Дайвер во время погружения случайно обнаружил древний город. Место располагается у побережья современного Дикили в Эгейском море.
Обычный инженер из Турции, по счастливой случайности выбравший в качестве хобби дайвинг, отправился в очередное погружение, чтобы исследовать дно турецкого побережья. Он прекрасно проводил свой летний отпуск, погружаясь в прозрачные воды неподалеку от Дикили.
Во время одного из погружений мужчина наткнулся на колонны с античным дизайном. Он решил запечатлеть громадные сооружения с высоты с помощью дрона. После мужчина отправил фотоснимки специалистам, которые на тот момент были заняты раскопками неподалеку от Дикили.
Археологам понадобилось около года для того, чтобы установить, что останки, обнаруженные дайвером, в действительности оказались свидетельством существования древнего города.
Археологам понадобилось около года для того, чтобы установить, что останки, обнаруженные дайвером, в действительности оказались свидетельством существования древнего города.
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После того, как подлинность памятника была подтверждена, он был взят под государственную охрану как исторический объект. Интересно, что ученым удалось установить, что в городе велась морская деятельность даже в древний период, после того, как произошли некоторые топографические изменения.
Если сегодня останки города являются немногочисленными свидетельствами его существования, которые покоятся на дне морском, то много веков назад это место было населено людьми. В те времена город процветал, на его территориях активно велась торговля, а число жителей постепенно прибавлялось. Однако все резко изменилось, и местные жители в короткий срок покинули Атарней. Исследователи предполагают, что причиной опустошения места стало распространение какой-то болезни, из-за которой город остался необитаемым.
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Метки: археология дайвер дайвинг древний город находка
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