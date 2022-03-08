Дайвер случайно обнаружил затопленный древний город

Во время одного из погружений мужчина наткнулся на колонны с античным дизайном. Он решил запечатлеть громадные сооружения с высоты с помощью дрона. После мужчина отправил фотоснимки специалистам, которые на тот момент были заняты раскопками неподалеку от Дикили.



Археологам понадобилось около года для того, чтобы установить, что останки, обнаруженные дайвером, в действительности оказались свидетельством существования древнего города.