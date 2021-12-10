Британские археологи нашли отлично сохранившийся образец распятия

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Британские археологи обнаружили свидетельство того, что распятие на кресте использовалось как вид казни в Великобритании. В Кембриджшире ими были найдены останки римского раба, жившего около 1900 лет назад. Он был похоронен с 6-сантиметровым гвоздем, вбитым в пятку, и этот экземпляр, по словам ученых, является "лучшим образцом" сохранившегося распятия в мире.
Останки римского раба с 6-сантиметровым железным гвоздем, вбитым в пяточную кость, были найдены в Кембриджшире. По словам ученых, они являются «лучшим примером распятия на кресте в мире» и первым свидетельством применения этого вида казни в Великобритании.
Археологи обнаружили скелет во время раскопок в деревне Фенстантон еще в 2017 году и только что завершили анализ ужасной находки.
Археологи обнаружили скелет во время раскопок в деревне Фенстантон еще в 2017 году и только что завершили анализ ужасной находки.
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Радиоуглеродное датирование поместило находки в промежуток между 130 и 337 годами нашей эры. Скелет человека ростом около 170 сантиметров, которому, как полагают, на момент смерти было 25–35 лет, был найден рядом с остатками деревянной конструкции, с которой он был похоронен. Команда ученых полагает, что это не крест, а вид доски, называемой «носилками», на которую после смерти помещали трупы.
Тот факт, что в теле мужчины не было найдено других гвоздей, заставляет предположить, что во время этого испытания он был привязан к отдельной деревянной конструкции - возможно, к другой доске. По словам археологов, гвоздь, проходящий через его пятку, скорее всего, служил не для поддержки его веса, а «для того, чтобы он поменьше извивался».
Тот факт, что в теле мужчины не было найдено других гвоздей, заставляет предположить, что во время этого испытания он был привязан к отдельной деревянной конструкции - возможно, к другой доске. По словам археологов, гвоздь, проходящий через его пятку, скорее всего, служил не для поддержки его веса, а «для того, чтобы он поменьше извивался».
Физические доказательства распятия, в отличие от документальных описаний практики - обычно редки, поскольку останки жертвы обычно бесцеремонно выбрасывались, а гвозди забирали из-за их «магических» свойств. Исследователи не знают , почему именно жертва могла быть распята. Известно лишь, что подобные суровые наказания (которые также включали сожжение и отправку к диким зверям), назначались за особо тяжкие преступления. В их число могли включаться, например, тяжкие политические преступления, такие как измена или подстрекательство к мятежу, а также дезертирство из армии, разрушение могил, некоторые виды убийств и изнасилований.
Статус человека также играл важную роль - люди более высокого ранга, как правило, получали менее суровые наказания, в то время как, по словам исследователей, «приговорить раба к распятию можно было за что угодно». Например, в одном случае раба распяли просто за то, что он отказался свидетельствовать против своей возлюбленной. Римское право также гласило, что, если раб убивает своего хозяина, все рабы этого человека - включая женщин и детей - должны быть казнены, и как правило, распятием.
Археолог Кембриджского университета Коринн Дахиг заявил, что человек из Фенстентона «мог быть рабом и совершить какое-то преступление или проступок, который не привел бы к распятию, если бы он был человеком более высокого ранга». «Он мог быть обычным местным жителем, совершившим тяжкое преступление. Или, поскольку его город, вероятно, был задействован в предоставлении материалов и услуг какому-то местному римскому поселению, он мог оказаться не на той стороне в споре боссов или посредников, и был подвергнут ужасному наказанию, чтобы предостеречь других».
«Это первый раз, когда мы нашли вещественные доказательства практики распятия в Британии во время археологических раскопок, рассказал руководитель раскопок Дэвид Ингхэм. - Вы просто не найдете этого. У нас есть достоверные письменные источники, но мы почти никогда не находим вещественных доказательств».
По его словам, останки раба с гвоздем в пятке превосходят по качеству предыдущие останкижертвы распятия, которые были обнаружены в Израиле еще в 1968 году. Однако, в отличие от находки из Фенстентона, этот образец был признан спорным из-за того, что тело было перезахоронено, и, соответственно, не было неприкосновенным.
По его словам, останки раба с гвоздем в пятке превосходят по качеству предыдущие останкижертвы распятия, которые были обнаружены в Израиле еще в 1968 году. Однако, в отличие от находки из Фенстентона, этот образец был признан спорным из-за того, что тело было перезахоронено, и, соответственно, не было неприкосновенным.
Хотя распятие обычно ассоциируется с христианством, археологи не считают, что в данном случае имел место какой-либо религиозный подтекст. Распятие, которое убивает с помощью комбинации удушья и сильного истощения, было основной формой смертной казни в Римской империи, пока не было запрещено во времена правления Константина Великого (306–337 гг. н.э.).
Археолог Кембриджского университета Коринн Дахиг подтвердила, что смерть человека из Фенстантона, по-видимому, была вызвана распятием. Истончение ног мужчины, характерные травмы и признаки иммобилизации привели команду к выводу, что этот человек был рабом, который был скован в момент до его мучительной кончины. Ученые полагают, что этот человек был местным жителем и, вероятно, был распят на обочине дороги примерно в километре от кладбища, на котором он был похоронен.
Археолог Кембриджского университета Коринн Дахиг подтвердила, что смерть человека из Фенстантона, по-видимому, была вызвана распятием. Истончение ног мужчины, характерные травмы и признаки иммобилизации привели команду к выводу, что этот человек был рабом, который был скован в момент до его мучительной кончины. Ученые полагают, что этот человек был местным жителем и, вероятно, был распят на обочине дороги примерно в километре от кладбища, на котором он был похоронен.
В ходе раскопок на том же месте были обнаружены еще шесть могил. В общей же сложности на пяти кладбищах Фенстантона в период с 2017 по 2018 год было обнаружено 48 останков . Наряду с захоронениями команда также обнаружила артефакты, в том числе различные керамические изделия и эмалированную брошь из медного сплава в форме всадника. Это украшение похоже на предыдущую находку в Норфолке, которая связана с культом римской эпохи, существовавшим в Восточной Англии, Сомерсете и Уилтшире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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