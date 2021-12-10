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Британские археологи нашли отлично сохранившийся образец распятия

Британские археологи нашли отлично сохранившийся образец распятия (9 фото)

Автор:
10 декабря 2021 16:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: Великобритания   археология   древние свидетельства   история   наука   находка   останки   распятие   
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Британские археологи обнаружили свидетельство того, что распятие на кресте использовалось как вид казни в Великобритании. В Кембриджшире ими были найдены останки римского раба, жившего около 1900 лет назад. Он был похоронен с 6-сантиметровым гвоздем, вбитым в пятку, и этот экземпляр, по словам ученых, является "лучшим образцом" сохранившегося распятия в мире.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   археология   древние свидетельства   история   наука   находка   останки   распятие   
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Карандаш 2,0 2 часа назад
В Кембриджшире? Были найдены останки римского раба? Римского? А-а-а-а!!! Наверняка англичане и паспорт рядом нашли. А тож, как узнали то?
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