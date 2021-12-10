Британские археологи нашли отлично сохранившийся образец распятия

Радиоуглеродное датирование поместило находки в промежуток между 130 и 337 годами нашей эры. Скелет человека ростом около 170 сантиметров, которому, как полагают, на момент смерти было 25–35 лет, был найден рядом с остатками деревянной конструкции, с которой он был похоронен. Команда ученых полагает, что это не крест, а вид доски, называемой «носилками», на которую после смерти помещали трупы.

Тот факт, что в теле мужчины не было найдено других гвоздей, заставляет предположить, что во время этого испытания он был привязан к отдельной деревянной конструкции - возможно, к другой доске. По словам археологов, гвоздь, проходящий через его пятку, скорее всего, служил не для поддержки его веса, а «для того, чтобы он поменьше извивался».