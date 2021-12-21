У побережья Испании обнаружили руины потерянного храма Геркулеса Гадитана

Ученые из Севильского университета на юге Испании обнаружили руины монументального сооружения в канале Санкти-Петри, прибрежной и приливной зоне Кадисского залива между Чикланой-де-ла-Фронтерой и Сан-Фернандо, используя технологию обнаружение света и определения дальности (LIDAR). Технология использует метод дистанционного зондирования, при котором применяются лазеры и измеряется время, необходимое отраженному свету, чтобы вернуться в приемник.

Ученые выявили прямоугольную конструкцию длиной 300 метров и шириной 150 метров — такого же размера был остров, где когда-то находился храм, — с аберрациями, которые и могут оказаться древними руинами.