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У побережья Испании обнаружили руины потерянного храма Геркулеса Гадитана

У побережья Испании обнаружили руины потерянного храма Геркулеса Гадитана (5 фото)

Автор:
21 декабря 2021 20:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археология   исследования   наука   находка   раскопки   
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Археологи считают, что нашли в Кадисской бухте руины легендарной святыни, где древние греки и римляне, в том числе Юлий Цезарь, молились Геркулесу и просили его о силе. Храм Геркулеса Гадитана упоминается в древних записях, датируемых девятым веком до нашей эры, и ученые полагают, что найденные ими затонувшие строения — и есть давно потерянный храм.

Ученые из Севильского университета на юге Испании обнаружили руины монументального сооружения в канале Санкти-Петри, прибрежной и приливной зоне Кадисского залива между Чикланой-де-ла-Фронтерой и Сан-Фернандо, используя технологию обнаружение света и определения дальности (LIDAR). Технология использует метод дистанционного зондирования, при котором применяются лазеры и измеряется время, необходимое отраженному свету, чтобы вернуться в приемник.

Ученые выявили прямоугольную конструкцию длиной 300 метров и шириной 150 метров — такого же размера был остров, где когда-то находился храм, — с аберрациями, которые и могут оказаться древними руинами.

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Предполагается, что в храме Геркулеса Гадитана были колонны и алтарь с огнем, который днем ​​и ночью поддерживал священник. На фронтисписе между колоннами были вырезаны бронзовые изображения двенадцати подвигов Геракла. Подношения нужно было осавлять между входных колонн, а само здание находилось на возвышенном каменном постаменте.

Согласно греческим и латинским записям, именно в этом месте Юлий Цезарь плакал перед изображением Александра Великого, а полтора века спустя карфагенский завоеватель Ганнибал возносил молитвы после успеха его военной кампании, сообщает El Pais. И после сотен лет поисков мифический храм, возможно, наконец нашли.

«Документальные источники, которые мы изучали, археологические данные и изображения, полученные с помощью цифровых моделей этого места, позволяют предположить, что это может быть мифический храм Геркулеса», — заявила Милагрос Альзага Гарсия, глава Центра водной археологии Андалузского института.

Помимо места, где стоял храм, ученые, возможно, также обнаружили внутреннюю гавань или порт к югу от него. Это было римское поселение на побережье с различными постройками, в основном, римского периода, которые еще предстоит изучить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археология   исследования   наука   находка   раскопки   
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21k
hebpat 2 часа назад
Согласно греческим и латинским записям, именно в этом месте Юлий Цезарь плакал перед изображением Александра Великого, а полтора века спустя карфагенский завоеватель Ганнибал возносил молитвы после успеха его военной кампании

Может Юлий Цезарь и плакал перед изображением Александра Великого, но карфагенский завоеватель Ганнибал не мог возносить молитвы после успеха его военной кампании, так как он умер за сто пятьдесят ет до рождения Юлия Цезаря
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13k
net 57 минут назад
Люди прошлого ещё те выдумщики. Придумали историй и сказок для своих детей о чудесной геркулесовой каше. Чтобы дети знали, что эту кашу нужно кушать, будешь большим и сильным как геркулес. А историки всё раскопали, прочитали через задницу, напридумали всяких богов/полубогов)))
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395
Сергей Миненко Час назад
Интересно
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3k
3BE3DA4ET 2 часа назад
О сколько нам открытий чудных,
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