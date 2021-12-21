У побережья Испании обнаружили руины потерянного храма Геркулеса Гадитана

Археологи считают, что нашли в Кадисской бухте руины легендарной святыни, где древние греки и римляне, в том числе Юлий Цезарь, молились Геркулесу и просили его о силе. Храм Геркулеса Гадитана упоминается в древних записях, датируемых девятым веком до нашей эры, и ученые полагают, что найденные ими затонувшие строения — и есть давно потерянный храм.
Ученые из Севильского университета на юге Испании обнаружили руины монументального сооружения в канале Санкти-Петри, прибрежной и приливной зоне Кадисского залива между Чикланой-де-ла-Фронтерой и Сан-Фернандо, используя технологию обнаружение света и определения дальности (LIDAR). Технология использует метод дистанционного зондирования, при котором применяются лазеры и измеряется время, необходимое отраженному свету, чтобы вернуться в приемник.
Ученые выявили прямоугольную конструкцию длиной 300 метров и шириной 150 метров — такого же размера был остров, где когда-то находился храм, — с аберрациями, которые и могут оказаться древними руинами.
Предполагается, что в храме Геркулеса Гадитана были колонны и алтарь с огнем, который днем и ночью поддерживал священник. На фронтисписе между колоннами были вырезаны бронзовые изображения двенадцати подвигов Геракла. Подношения нужно было осавлять между входных колонн, а само здание находилось на возвышенном каменном постаменте.
Согласно греческим и латинским записям, именно в этом месте Юлий Цезарь плакал перед изображением Александра Великого, а полтора века спустя карфагенский завоеватель Ганнибал возносил молитвы после успеха его военной кампании, сообщает El Pais. И после сотен лет поисков мифический храм, возможно, наконец нашли.
«Документальные источники, которые мы изучали, археологические данные и изображения, полученные с помощью цифровых моделей этого места, позволяют предположить, что это может быть мифический храм Геркулеса», — заявила Милагрос Альзага Гарсия, глава Центра водной археологии Андалузского института.
Помимо места, где стоял храм, ученые, возможно, также обнаружили внутреннюю гавань или порт к югу от него. Это было римское поселение на побережье с различными постройками, в основном, римского периода, которые еще предстоит изучить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Может Юлий Цезарь и плакал перед изображением Александра Великого, но карфагенский завоеватель Ганнибал не мог возносить молитвы после успеха его военной кампании, так как он умер за сто пятьдесят ет до рождения Юлия Цезаря