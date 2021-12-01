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В перуанской гробнице нашли связанную мумию

В перуанской гробнице нашли связанную мумию (8 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: археология   индейцы   интересно   история   мумия   находка   перу   тайна   
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В подземной гробнице в Перу обнаружена таинственная мумия, возраст которой насчитывает 1200 лет. Ее тело связано веревками, а лицо закрыто руками. Пол мумии ученым пока неизвестен, зато они уверены в том, что она принадлежит цивилизации, предшествовавшей империи инков.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   индейцы   интересно   история   мумия   находка   перу   тайна   
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8  комментариев
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3k
A 52 минуты назад
Хочется верить, что человек уже был мертв,когда его связали и захоронили. В противном случае это ужасно жестокая смерть
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2k
Кто я! а кто ты такой? 23 секунды назад
1200 лет и та же веревка не сгнила?
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37k
Alex 4 минуты назад
Видимо мумия нажралась и плохо вела себя в компании
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7k
Vampire 20 минут назад
Хотелось бы поподробней про веревочку. Умели же делать!
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6k
Лаврентий Полчаса назад
Только не развязывайте!
Хватит приключений на этот год!
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8k
Злокрыс Час назад
"характер захоронения указывает на то", что хорониться, видимо, не хотел.
Вроде просто скелет, а не мумия. Выглядит жутковато.
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