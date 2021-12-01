В перуанской гробнице нашли связанную мумию

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В подземной гробнице в Перу обнаружена таинственная мумия, возраст которой насчитывает 1200 лет. Ее тело связано веревками, а лицо закрыто руками. Пол мумии ученым пока неизвестен, зато они уверены в том, что она принадлежит цивилизации, предшествовавшей империи инков.
Археологи, раскапывающие подземную гробницу в Перу, обнаружили странную мумию. Она сидит на корточках, полностью связанная веревками, закрыв ладонями лицо. Останки человека, пол которого не установлен, были найдены на археологическом участке Кахамаркилья, примерно в 25 километрах от столицы страны, Лимы.
По словам ученых, возраст мумии - от 800 до 1200 лет. Она принадлежала к доинкской цивилизации, которая развивалась между перуанским побережьем и горами.
Раскопками в Кахамаркилье руководит археолог Питер Ван Дален Луна из Калифорнийского государственного университета Сан-Маркос. «Главная особенность мумии заключается в том, что все тело было связано веревками и прикрывало лицо руками», - пояснил профессор. По его словам, связывание покойника по рукам и ногам могло быть «частью местного погребального обряда».
Мумифицированный человек, как объяснил профессор Ван Дален Луна, жил в высокогорных районах Анд на территории современного Перу, примерно за 200 - 600 лет до появления народа инков. «Радиоуглеродный анализ позволит более точно определить время захоронения», - добавил он.
Мумифицированный человек, как объяснил профессор Ван Дален Луна, жил в высокогорных районах Анд на территории современного Перу, примерно за 200 - 600 лет до появления народа инков. «Радиоуглеродный анализ позволит более точно определить время захоронения», - добавил он.
В подземной гробнице, в которой была найдена мумия, было немало погребальных приношения.
По словам археологов, среди них были каменные орудия труда и керамические горшки, внутри которых были следы растительного вещества. По словам исследователей, характер захоронения указывает на то, что в поздний доиспанский период этот регион был многоэтническим.
По словам археологов, среди них были каменные орудия труда и керамические горшки, внутри которых были следы растительного вещества. По словам исследователей, характер захоронения указывает на то, что в поздний доиспанский период этот регион был многоэтническим.
В Перу находятся сотни археологических памятников, происходящих из культур, которые развивались как до, так и после империи инков.
Кахамаркилья - одно из известнейших мест раскопок в Перу. Территория, на которой археологи находят многочисленные древние артефакты, занимает около 167 гектаров.
Когда-то инки доминировали в южной части Южной Америки, от южного Эквадора и Колумбии до центральной части Чили. Их цивилизация возникла в перуанских высокогорьях где-то в начале XIII века.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хватит приключений на этот год!
Вроде просто скелет, а не мумия. Выглядит жутковато.