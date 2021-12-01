В перуанской гробнице нашли связанную мумию

Раскопками в Кахамаркилье руководит археолог Питер Ван Дален Луна из Калифорнийского государственного университета Сан-Маркос. «Главная особенность мумии заключается в том, что все тело было связано веревками и прикрывало лицо руками», - пояснил профессор. По его словам, связывание покойника по рукам и ногам могло быть «частью местного погребального обряда». Мумифицированный человек, как объяснил профессор Ван Дален Луна, жил в высокогорных районах Анд на территории современного Перу, примерно за 200 - 600 лет до появления народа инков. «Радиоуглеродный анализ позволит более точно определить время захоронения», - добавил он.

2021-12-01T08:30:41+03:00