FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8629 постов • 1282 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Перу обнаружили шесть мумий детей, принесенных в жертву 1200 лет назад

В Перу обнаружили шесть мумий детей, принесенных в жертву 1200 лет назад (12 фото)

Автор:
24 февраля 2022 21:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: археология   мумия   наука   находка   перу   раскопки   
299
12

Археологи полагают, что детей принесли в жертву, чтобы те могли сопроводить умершего аристократа в загробную жизнь.

Крошечные скелеты, туго завернутые в ткань, обнаружили на месте раскопок древнего города Кахамаркилья, к востоку от Лимы. Гробница принадлежала высокопоставленному лицу — возможно, политическому деятелю, — которому на момент смерти было от 35 до 40 лет. В гробнице также обнаружили останки семи взрослых людей, которые не были мумифицированы.

Вельможа был похоронен в «позе эмбриона» с закрытым ладонями лицоми связан веревками. Археологи считают, что он был отцом этих шестерых детей и их принесли в жертву доинкские жители Анд, возможно, цивилизация Уари.

«Мы полагаем, что некоторые из них были детьми, женой и ближайшим слугой мумии Кахамаркильи, и их принесли в жертву в рамках погребальных ритуалов, что означает, что это был важный человек, чью душу было необходимо сопровождать в долгом пути к месту его последнего упокоения или к миру мертвых», — сказал археолог Питер Ван Дален, руководивший раскопками.

×
×

Религии в этом регионе, которым следовали империи и этнические группы ацтеков, майя и инков, разрешали приносить в жертву детей и взрослых, чтобы они сопровождали умерших в «мир мертвых». Это также считалось способом умилостивить разгневанных богов и запугать врагов.

Ван Дален из Государственного университета Сан-Маркос в Перу сказал, что тела были завернуты в различные слои ткани в рамках древнего доиспанского ритуала и, вероятно, были принесены в жертву. «Для них смерть была не концом, а скорее переходом в параллельный мир, где жили мертвецы, — сказал он на пресс-конференции. — Они считали, что души умерших становятся защитниками живых».

«Дети могли быть близкими родственниками, их поместили… в разных местах у входа в гробницу мумии (вельможи), одного над другим, — сказал Ван Дален APF. — Детей, согласно нашей рабочей версии, принесли в жертву, чтобы они сопровождали мумию в подземный мир».

Ван Дален добавил, что схема гробницы была уже знакома археологам по гробнице лорда Сипана, который правил 1700 лет назад и был найден вместе с детьми и взрослыми, принесенными в жертву, чтобы быть похороненными вместе с ним. «Это именно то, что мы предполагаем в случае с мумией в Кахамаркилье, которая, судя по всему, была похоронена вместе с этими людьми, — сказал он. — У некоторых из них были обнаружены следы насилия, совершенного в рамках ритуала».

Коллега Ван Далена, археолог Йомира Хуаман, сказала, что теперь эксперты надеются лучше разобраться в том, почему совершались жертвоприношения и какую роль они играли в доинкской культуре. Она рассчитывает, что в этом помогут дальнейшие исследования ДНК, стронция и азота. «Таким образом, мы можем сказать, что на самом деле произошло в Кахамаркилье, и связано ли это с гробницей мумии [найденной в ноябре прошлого года]».

Останки предполагаемого вельможи были найдены в гробнице около трех метров в длину и 1,4 метра в глубину. Группа археологов также обнаружила в гробнице останки ламоподобных животных и глиняные горшки.

Кахамаркилья была городом, построенным из глины примерно в 200 г. до н.э., в период до инков, и населенным примерно до 1500 г. По мнению экспертов, в нем могло проживать от 10 000 до 20 000 человек.

Детские жертвоприношения, по-видимому, были относительно обычным явлением в культурах древнего Перу, включая доинкскую сиканскую культуру или культуру ламбаеке и последовавших за ними людей чиму, а также самих инков.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: археология   мумия   наука   находка   перу   раскопки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Максим Максимов 49 минут назад
Трезубия ещё не предъявила на мумии свои "исторические права"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
6k
Думай о хорошем! Полчаса назад
верёвки и мешковина выглядят вполне современно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Luc72 45 минут назад
Тема си... детей не раскрыта. В этих неразвернутых свертках можно подразумевать абсолютно что угодно и, соответственно обозвать тему как угодно, от "В горах Перу обнаружены усы Гитлера" до "Рудиментарный хвост Тутанхамона найден на берегу Нила"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19 Что известно о российской детской вакцине от COVID-19 В Британии обнаружили кладбище мамонтов В Британии обнаружили кладбище мамонтов В Саудовской Аравии нашли 4500-летние аллеи с гробницами В Саудовской Аравии нашли 4500-летние аллеи с гробницами Ученые реконструировали лицо женской мумии Ученые реконструировали лицо женской мумии У побережья Испании обнаружили руины потерянного храма Геркулеса Гадитана У побережья Испании обнаружили руины потерянного храма Геркулеса Гадитана В перуанской гробнице нашли связанную мумию В перуанской гробнице нашли связанную мумию
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35484



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Редкие и удивительные снимки из нашей истории, смотря на которые хочется понять, что тут происходит
1
35
Редкие и удивительные снимки из нашей истории, смотря на которые хочется понять, что...
Набирающие популярность в сообществах
По какому принципу маркируется военная техника
0
8
По какому принципу маркируется военная техника
Российские женщины перечислили отрасли, в которых работают особенно привлекательные мужчины
0
61
Российские женщины перечислили отрасли, в которых работают особенно привлекательные...
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19
Что известно о российской детской вакцине от COVID-19
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Грустно
0
34

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#в мире#интересное#война#Реакция#Приколы#спецоперация#игры
#Юмор#Россия#прикол#люди#ватермарк#подборка#картинки#собака#донбасс#мигранты
#интересно#Украина#история#СССР#фотографии#кино#комментарии#страна#еда#милота

На что жалуетесь?

Вернуться