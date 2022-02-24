В Перу обнаружили шесть мумий детей, принесенных в жертву 1200 лет назад

Археологи полагают, что детей принесли в жертву, чтобы те могли сопроводить умершего аристократа в загробную жизнь.
Крошечные скелеты, туго завернутые в ткань, обнаружили на месте раскопок древнего города Кахамаркилья, к востоку от Лимы. Гробница принадлежала высокопоставленному лицу — возможно, политическому деятелю, — которому на момент смерти было от 35 до 40 лет. В гробнице также обнаружили останки семи взрослых людей, которые не были мумифицированы.
Вельможа был похоронен в «позе эмбриона» с закрытым ладонями лицоми связан веревками. Археологи считают, что он был отцом этих шестерых детей и их принесли в жертву доинкские жители Анд, возможно, цивилизация Уари.
«Мы полагаем, что некоторые из них были детьми, женой и ближайшим слугой мумии Кахамаркильи, и их принесли в жертву в рамках погребальных ритуалов, что означает, что это был важный человек, чью душу было необходимо сопровождать в долгом пути к месту его последнего упокоения или к миру мертвых», — сказал археолог Питер Ван Дален, руководивший раскопками.
Религии в этом регионе, которым следовали империи и этнические группы ацтеков, майя и инков, разрешали приносить в жертву детей и взрослых, чтобы они сопровождали умерших в «мир мертвых». Это также считалось способом умилостивить разгневанных богов и запугать врагов.
Ван Дален из Государственного университета Сан-Маркос в Перу сказал, что тела были завернуты в различные слои ткани в рамках древнего доиспанского ритуала и, вероятно, были принесены в жертву. «Для них смерть была не концом, а скорее переходом в параллельный мир, где жили мертвецы, — сказал он на пресс-конференции. — Они считали, что души умерших становятся защитниками живых».
«Дети могли быть близкими родственниками, их поместили… в разных местах у входа в гробницу мумии (вельможи), одного над другим, — сказал Ван Дален APF. — Детей, согласно нашей рабочей версии, принесли в жертву, чтобы они сопровождали мумию в подземный мир».
Ван Дален добавил, что схема гробницы была уже знакома археологам по гробнице лорда Сипана, который правил 1700 лет назад и был найден вместе с детьми и взрослыми, принесенными в жертву, чтобы быть похороненными вместе с ним. «Это именно то, что мы предполагаем в случае с мумией в Кахамаркилье, которая, судя по всему, была похоронена вместе с этими людьми, — сказал он. — У некоторых из них были обнаружены следы насилия, совершенного в рамках ритуала».
Коллега Ван Далена, археолог Йомира Хуаман, сказала, что теперь эксперты надеются лучше разобраться в том, почему совершались жертвоприношения и какую роль они играли в доинкской культуре. Она рассчитывает, что в этом помогут дальнейшие исследования ДНК, стронция и азота. «Таким образом, мы можем сказать, что на самом деле произошло в Кахамаркилье, и связано ли это с гробницей мумии [найденной в ноябре прошлого года]».
Останки предполагаемого вельможи были найдены в гробнице около трех метров в длину и 1,4 метра в глубину. Группа археологов также обнаружила в гробнице останки ламоподобных животных и глиняные горшки.
Кахамаркилья была городом, построенным из глины примерно в 200 г. до н.э., в период до инков, и населенным примерно до 1500 г. По мнению экспертов, в нем могло проживать от 10 000 до 20 000 человек.
Детские жертвоприношения, по-видимому, были относительно обычным явлением в культурах древнего Перу, включая доинкскую сиканскую культуру или культуру ламбаеке и последовавших за ними людей чиму, а также самих инков.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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