В Перу обнаружили шесть мумий детей, принесенных в жертву 1200 лет назад

Крошечные скелеты, туго завернутые в ткань, обнаружили на месте раскопок древнего города Кахамаркилья, к востоку от Лимы. Гробница принадлежала высокопоставленному лицу — возможно, политическому деятелю, — которому на момент смерти было от 35 до 40 лет. В гробнице также обнаружили останки семи взрослых людей, которые не были мумифицированы.

Вельможа был похоронен в «позе эмбриона» с закрытым ладонями лицоми связан веревками. Археологи считают, что он был отцом этих шестерых детей и их принесли в жертву доинкские жители Анд, возможно, цивилизация Уари.

«Мы полагаем, что некоторые из них были детьми, женой и ближайшим слугой мумии Кахамаркильи, и их принесли в жертву в рамках погребальных ритуалов, что означает, что это был важный человек, чью душу было необходимо сопровождать в долгом пути к месту его последнего упокоения или к миру мертвых», — сказал археолог Питер Ван Дален, руководивший раскопками.