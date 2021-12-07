В древних египетских гробницах найдены тела с золотыми языками

Языки из золотых пластинок находятся в хорошем состоянии. Такие артефакты не редкость. Их возлагали на языки мертвых во время похорон, чтобы дух умершего мог говорить с Осирисом, оказавшись в ином мире.



Говорят, что Осирис правит подземным миром и будет судить души тех, кто умер. И считается, что золотой язык мог позволить мертвым убедить Осириса проявить милосердие к их душам.



Археологи не уверены, кем были эти мужчина и женщина, но их гробницы были построены рядом друг с другом.