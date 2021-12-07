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В древних египетских гробницах найдены тела с золотыми языками

В древних египетских гробницах найдены тела с золотыми языками (9 фото)

Автор:
07 декабря 2021 16:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археологическая находка   археология   гробницы   египет   интересно   находка   
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В двух древних гробницах, обнаруженных недалеко от Каира, археологи нашли останки мужчины и женщины, умерших около 2500 лет назад. Эти люди были похоронены с языками из золотой фольги. По легенде, золотой язык был нужен умершему для того, чтобы общаться с богом подземного мира Осирисом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археологическая находка   археология   гробницы   египет   интересно   находка   
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2  комментария
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843
Старичок 2 часа назад
похоже это виртуозы куни.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Осириса нет!
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