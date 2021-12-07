В древних египетских гробницах найдены тела с золотыми языками

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В двух древних гробницах, обнаруженных недалеко от Каира, археологи нашли останки мужчины и женщины, умерших около 2500 лет назад. Эти люди были похоронены с языками из золотой фольги. По легенде, золотой язык был нужен умершему для того, чтобы общаться с богом подземного мира Осирисом.
В ней находились сотни похоронных статуэток из фаянса, ювелирных изделий, кувшинов и другой погребальной утвари.
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Останки женщины находятся в плохом состоянии - похоже, ее гробницу вскрывали грабители.
Открытие сделали специалисты Университетом Барселоны. Они полагают, что обнаруженные захоронения относятся к периоду Сайта, 26-й династии Египта.
Открытие сделали специалисты Университетом Барселоны. Они полагают, что обнаруженные захоронения относятся к периоду Сайта, 26-й династии Египта.
На снимке: золотые языки, найденные в черепах
Языки из золотых пластинок находятся в хорошем состоянии. Такие артефакты не редкость. Их возлагали на языки мертвых во время похорон, чтобы дух умершего мог говорить с Осирисом, оказавшись в ином мире.
Говорят, что Осирис правит подземным миром и будет судить души тех, кто умер. И считается, что золотой язык мог позволить мертвым убедить Осириса проявить милосердие к их душам.
Археологи не уверены, кем были эти мужчина и женщина, но их гробницы были построены рядом друг с другом.
Говорят, что Осирис правит подземным миром и будет судить души тех, кто умер. И считается, что золотой язык мог позволить мертвым убедить Осириса проявить милосердие к их душам.
Археологи не уверены, кем были эти мужчина и женщина, но их гробницы были построены рядом друг с другом.
Череп мужчины до сих пор хорошо сохранился, и был отчетливо виден золотой язык, выступающий изо рта.
Археологи обнаружили 402 фигурки ушабти из фаянса, глиняную глазурованную посуду, а также набор небольших амулетов и зеленых бус.
На снимке: кувшины из гробницы мужчины, в которых хранились его органы, извлеченные перед бальзамированием
Еще одна мумия с золотым языком, найденная в феврале 2021 года в поселении Тапосирис Магна
В Тапосирис Магна археологи раскопали в высеченных в скале гробницах 16 захоронений, в одном из них была мумия с золотой пластиной вместо языка. Они предполагают, что язык был удален бальзамировщиками, а золотая пластина была вставлена на его место во время похоронного ритуала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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