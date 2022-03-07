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Новый космический рекорд принадлежит российскому космонавту Петру Дуброву

Новый космический рекорд принадлежит российскому космонавту Петру Дуброву (1 фото)

Автор:
07 марта 2022 19:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия24   космос   мкс   
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Все идет к тому, что космонавт Петр Дубров побьет предыдущий рекорд беспрерывного пребывания на Международной космической станции среди покорителей орбитальных высот из Российской Федерации.

Предыдущее достижение принадлежит Михаилу Корниенко, который находился на МКС 340 суток и 9 часов без малого, т.е. он летал почти год с марта 2015 г. по март 2016 г. Причем, если все пройдет по намеченному плану, то предыдущее рекордное время будет побито аж на две недели. Об этом сообщили на странице Роскосмоса.


«Космонавту Роскосмоса Петру Дуброву 15 марта предстоит установить рекорд по длительности полета среди россиян на МКС. Ожидается, что в 19:25 мск Петр превысит достижение Михаила Корниенко, который с марта 2015 года по март 2016 года совершил полет продолжительностью 340 суток 8 часов 42 минуты», - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.


Обратный путь на Землю на борту посадочного модуля корабля «Союз МС-19» у Антона Шкаплерова, Петра Дуброва и американца голландского происхождения Марка Ванде Хаема из NASA намечен на конец марта, а именно на 30 его число. Дубров и Ванде Хай прибыли на МКС 9 апреля 2021 года на ракете "Союз МС-18" вместе с коллегой по космосу Олегом Новицким. Обратно на планету Земля на этом корабле осенью вернулся первый российский киноэкипаж - актриса кино и театра Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые до этого прилетели на международную космостанцию на "Союзе МС-19" 5 октября в компании еще одного российского покорителя космических глубин Антона Шкаплерова.


Пожелаем экипажу МКС удачного возвращения, а Петру Дуброву нового космического рекорда.

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Метки: Россия24   космос   мкс   

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7  комментариев
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68k
Viktor 3 часа назад
А я не понял, чё пиндосы там делают, хоть и голландского (нидерландского) происхождения - США санкции объявили, парашют на спину и привет родителям!
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5
Friedman Viktor 2 часа назад
Это просто феерический
...
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Сомнительное удовольствие болтаться столько времени внутри чертовой железяки в долбанном космосе. Ни девок, ни выпивки. С ума сойти можно.
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6k
semsi 2 часа назад
Самый длительный полет в космос совершил Валерий Поляков. Он провел на борту орбитальной станции «Мир» 437 суток и 18 часов, что стало абсолютным рекордом продолжительности работы в космосе за один полет. Кстати, на орбитальную станцию “Мир” Валерий Поляков отправился не только как космонавт-исследователь, но еще и врач.
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