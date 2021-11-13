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Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома

Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома (9 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2021 10:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Священник   новости   пожар   происшествие   проповедь на пожаре   христианские добродетели   южная каролина   
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"Господь добр, даже если мы не понимаем Его волю", - заявил своей пастве 64-летний преподобный Сэмми Смит из Пьемонта, Южная Каролина. В это время за его спиной полыхал его собственный дом, а прихожане пытались остановить пламя с помощью шлангов для полива.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Священник   новости   пожар   происшествие   проповедь на пожаре   христианские добродетели   южная каролина   
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Ruk 2 часа назад
3,14дорас какой то! его место в психушке
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15k
Hairy. 9 минут назад
Из той же оперы, почему нигеры в Пиндосии не работают, просто там социалка охрененная, пособие по безработице у них косарь, наверняка и этот нигер так спокоен, что знает социальная (бесплатная) страховка всё покроет.
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4k
au3 40 минут назад
"Хотя причина пожара остается неясной, священник подозревает, что несчастье произошло из-за нагревательного устройства или электроники."

А версия, что "бог наказал" не рассматривается?
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1k
Денис Ануфриев 53 минуты назад
Хватай мешки,вокзал отходит!(С)
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