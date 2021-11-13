Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома

Несмотря на то, что пламя охватывало его дом, бодрый проповедник заявил: «Сегодня утром я все равно иду в церковь, и хотя обычно я брился перед этим, но сегодня это у меня не получится. Но я хотел бы, чтобы вы все знали, что Бог добр. Он благословляет нас. Все будет хорошо. Я всегда говорю, что Он даст нам нужную дорогу. Иногда мы не понимаем Его волю, и, как я недавно говорил, Бог может вложить благословение в вашу руку, а может оставить его немного подальше, дав вам добраться до него».