Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома

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"Господь добр, даже если мы не понимаем Его волю", - заявил своей пастве 64-летний преподобный Сэмми Смит из Пьемонта, Южная Каролина. В это время за его спиной полыхал его собственный дом, а прихожане пытались остановить пламя с помощью шлангов для полива.
Проповедник из Южной Каролины читал проповедь в прямом эфире, снимая собственный горящий дом и ведя трансляцию в фейсбуке. При этом он не уставал напоминать своей пастве, что «Бог добр».
64-летний Сэмми Смит по прозвищу Апостол, основатель Собора Милосердия в Пьемонте, стоя на пороге своего горящего дома, говорил собравшимся, что он никогда не терял веры, и теперь, если он что-то и потерял, то только свою бритву.
Несмотря на то, что пламя охватывало его дом, бодрый проповедник заявил: «Сегодня утром я все равно иду в церковь, и хотя обычно я брился перед этим, но сегодня это у меня не получится. Но я хотел бы, чтобы вы все знали, что Бог добр. Он благословляет нас. Все будет хорошо. Я всегда говорю, что Он даст нам нужную дорогу. Иногда мы не понимаем Его волю, и, как я недавно говорил, Бог может вложить благословение в вашу руку, а может оставить его немного подальше, дав вам добраться до него».
Смит поделился видео на своей странице в фейсбуке. На видео видны большие темные клубы дыма, поднимающиеся с крыши его дома, когда пламя охватывает верхний этаж.
Двое его соседей использовали свои газонные шланги, чтобы заливать воду в окна наверху, где начался пожар. Они пытались отстоять дом от огня, пока не прибыла пожарная служба Симпсонвилля большим и мощным шлангом. Но даже после прибытия пожарных соседи по-прежнему помогали заливать дом. Другие соседи также присоединились к проповеднику во дворе его дома, чтобы поддержать его.
«Мой дом горит, - слышно, как проповедник несколько раз повторяет на видео. - Прямо сейчас, на верхнем этаже. Надеюсь, огонь не спустится вниз. Мой дом горит».
Двое его соседей использовали свои газонные шланги, чтобы заливать воду в окна наверху, где начался пожар. Они пытались отстоять дом от огня, пока не прибыла пожарная служба Симпсонвилля большим и мощным шлангом. Но даже после прибытия пожарных соседи по-прежнему помогали заливать дом. Другие соседи также присоединились к проповеднику во дворе его дома, чтобы поддержать его.
«Мой дом горит, - слышно, как проповедник несколько раз повторяет на видео. - Прямо сейчас, на верхнем этаже. Надеюсь, огонь не спустится вниз. Мой дом горит».
64-летний проповедник позже в прямом эфире в фейсбуке признался, что «никогда не видел, как горят дома. «Дом, вероятно, в значительной степени уничтожен, - сказал он. - Но Бог вытащил нас. И вы знаете, что воля Бога всегда должна исполняться, хотя мы иногда мы не понимаем Его воли».
Хотя причина пожара остается неясной, священник подозревает, что несчастье произошло из-за нагревательного устройства или электроники. Его дочь и крестник, чьи спальни находятся наверху, потеряли все свои вещи, но никто не пострадал в огне.
«Апостол» также поблагодарил свою общину за поддержку. «Они приносили пожертвования и вкладывали их мне в руку, и я чувствовал их любовь. И когда я почувствовал их любовь, я расплакался - сказал Смит. - «Не из-за дома, не из-за утраченной одежды, не из-за вещей - их любовь тронула меня».
«Апостол» также поблагодарил свою общину за поддержку. «Они приносили пожертвования и вкладывали их мне в руку, и я чувствовал их любовь. И когда я почувствовал их любовь, я расплакался - сказал Смит. - «Не из-за дома, не из-за утраченной одежды, не из-за вещей - их любовь тронула меня».
Через несколько дней после пожара группа по изучению Библии в церкви отметила, что никто не погиб.
«Знание того, что Бог спас их жизни, сохранил их жизни, было важным для нас как церковной семьи, - сказал член общины Томас Белл. - И мы счастливы видеть их здесь, рядом с нами. Мы могли бы сейчас соблюдать траур, но вместо этого мы можем радоваться, потому что мы знаем, что Бог спас, Он сохранил».
«Знание того, что Бог спас их жизни, сохранил их жизни, было важным для нас как церковной семьи, - сказал член общины Томас Белл. - И мы счастливы видеть их здесь, рядом с нами. Мы могли бы сейчас соблюдать траур, но вместо этого мы можем радоваться, потому что мы знаем, что Бог спас, Он сохранил».
На страничке церковной общины в фейсбуке можно увидеть повреждения, нанесенные пожаром дому преподобного.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Священник новости пожар происшествие проповедь на пожаре христианские добродетели южная каролина
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А версия, что "бог наказал" не рассматривается?