Добрый самаритянин спас женщину во время наводнения в Мексике

В прошлую среду женщина, личность которой не установлена, пыталась проехать через ручей Сан-Бартоло в муниципалитете Южная Нижняя Калифорния в Ла-Пасе, который затопило из-за сильных дождей, вызванных тропическим штормом Кевин.

Местные СМИ сообщили, что водитель, которая находилась одна в машине, сумела выбраться из пикапа и направилась к берегу, но в какой-то момент остановилась и уцепилась за дерево. На ее счастье, рядом с ручьем в тот момент находился мужчина по имени Николас Сото вместе с семьей. Они заметили женщину, и Сото направился ей на помощь, пока члены его семьи снимали происходящее на видео.

Сото удалось вытащить женщину к берегу, где им помогли его двоюродный брат Диего Сото и двое других мужчин.