Добрый самаритянин спас женщину во время наводнения в Мексике

Мужчина прорвался через сильнейшие ливневые потоки и спас женщину, которую едва не унесло течением.
В прошлую среду женщина, личность которой не установлена, пыталась проехать через ручей Сан-Бартоло в муниципалитете Южная Нижняя Калифорния в Ла-Пасе, который затопило из-за сильных дождей, вызванных тропическим штормом Кевин.
Местные СМИ сообщили, что водитель, которая находилась одна в машине, сумела выбраться из пикапа и направилась к берегу, но в какой-то момент остановилась и уцепилась за дерево. На ее счастье, рядом с ручьем в тот момент находился мужчина по имени Николас Сото вместе с семьей. Они заметили женщину, и Сото направился ей на помощь, пока члены его семьи снимали происходящее на видео.
Сото удалось вытащить женщину к берегу, где им помогли его двоюродный брат Диего Сото и двое других мужчин.
«Было ужасно видеть, как человек кричит и плачет, а в месте с ней моя сестра и ее дети», – сказал Николас Сото Radio Formula. Он рассказал, что женщина неоднократно умоляла его не отпускать ее, поскольку быстрое течение ручья набирало силу. «Чтобы успокоить ее, я сказал: «Я не отпущу тебя, успокойся». Мы добрались до берега. Она была парализована от ужаса, ее тошнило».
Как сообщает мексиканская газета El Heraldo de Mexico, женщину доставили на лечение в местную больницу, она находилась в шоковом состоянии.
Хотя глаз тропического шторма Кевин находился почти в 700 километрах от побережья Нижней Калифорнии, из-за вызванных им дождей множество рек в этом районе вышли из берегов. За последнее время как минимум пять человек спасли в аналогичных ситуациях.
Источник:
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Парню респект и уважуха! Пожал бы ему руку! ))
Тут на видео - очень смелый мужик, рискнувший своей жизнью.