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Добрый самаритянин спас женщину во время наводнения в Мексике

Добрый самаритянин спас женщину во время наводнения в Мексике (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 08:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   мексика   новости   потоп   спасение   шторм   
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Мужчина прорвался через сильнейшие ливневые потоки и спас женщину, которую едва не унесло течением.

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Метки: ynews   мексика   новости   потоп   спасение   шторм   
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12  комментариев
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11k
net 4 часа назад
Вся ситуация со спасением это замечательно. Вопрос в другом. Какого хрена ты въехала на машине в эту реку? Как это могло прийти в голову?
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10k
Голос Вселенной 49 минут назад
Казалось бы, а причем здесь Самара? Риторика...

Парню респект и уважуха! Пожал бы ему руку! ))
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1k
saturn 55 минут назад
Да, вот что делает шок, там глубина по колено, а она утонуть пыталась.
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3k
Андрина Час назад
Что должно быть у человека в голове,чтобы пытаться проехать через бурлящий поток грязи?
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Евгений 2 часа назад
Мужику респект, автору рекомендую все таки загуглить значение выражение "добрый самаритянин".
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Bob 2 часа назад
Житель Самары молодец!
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sanchesS80 2 часа назад
Про самаритянина там история в другом заключалась.
Тут на видео - очень смелый мужик, рискнувший своей жизнью.
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foggen2 3 часа назад
Лишнее доказательство того что герои не носят плащи.Парень молодец.Сомневаюсь что рискуя собою он делал это ради выгоды или славы.
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2k
Ermolai 3 часа назад
Самаритяне-это народ в Израиле. Как этот потомок ацтеков стал самаритянином?
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