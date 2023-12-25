Мужчина чудом спасся после падения в узкую расщелину в скале

В Сан-Диего (Калифорния, США) спасли мужчину, который провалился в узкую расщелину на утесе Оушен-Бич и застрял в ней. Он три дня кричал и звал на помощь, но рядом никого не было. Повезло, что через три дня мимо обрыва проходили два подростка — они услышали крик и позвонили в службу спасения.
Неизвестный мужчина средних лет застрял в 40-сантиметровом отверстии по пояс после того, как провалился под разбитые бетонные секции на склоне утеса Оушен-Бич.
Он упал на дно туннеля в скале, который находился на глубине 3,5—4,5 метра, и застрял под камнем.
Двое подростков, оказавшиеся в этом районе тремя днями позже, услышали мужской крик и позвонили в службу спасения.
Пожарная служба Сан-Диего быстро отреагировала на вызов, но поисковые работы были приостановлены из-за прилива.
Пострадавшему дали электролиты, горячие пакеты и одеяла, чтобы согреть его в течение ночи и дождаться, пока можно будет возобновить спасательную операцию.
Команда спасателей-добровольцев, специализирующихся на спасении в пещерах, из департамента шерифа округа Сан-Бернардино приступила к операции рано утром на следующий день.
Текущие погодные условия в Южной Калифорнии осложняли спасательные работы, поскольку периодические дожди и порывистый ветер, а также постоянные вспышки молний и грома вносили хаос в работу.
Спасатели возобновили работу в 9 утра, и прошло два часа, прежде чем им удалось спасти человека и вытащить его в безопасное место.
Около 150 спасателей работали с момента поступления экстренного вызова в четверг днем и до долгожданного спасения на следующий день.
Чтобы спасти потерпевшего, двое самых маленьких спасателей, один из Сан-Диего, а другой из Сан-Бернардино, спустились в шахту, где просверлили небольшие отверстия и произвели микровзрывы, чтобы удалить окружающую породу.
Спасатели вытащили мужчину на носилках и доставили в больницу. Мужчина мог общаться с сотрудниками службы спасения и, как сообщается, находился в стабильном состоянии. Он получил травмы живота и ног, а также сильное обезвоживание. Но ему очень повезло, что остался жив.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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