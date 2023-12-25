Мужчина чудом спасся после падения в узкую расщелину в скале

Около 150 спасателей работали с момента поступления экстренного вызова в четверг днем и до долгожданного спасения на следующий день.

Чтобы спасти потерпевшего, двое самых маленьких спасателей, один из Сан-Диего, а другой из Сан-Бернардино, спустились в шахту, где просверлили небольшие отверстия и произвели микровзрывы, чтобы удалить окружающую породу.