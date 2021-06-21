В сети стал популярным старый ролик, где Елена Малышева поет о прививках

Нет, глаза вас не обманывают, а вот с реальностью что-то не то

Нет, ваши глаза вас не обманывают, а вот с реальностью явно что-то не так

"Ну ее еще там омоновец так... душил" - Питт и Джоли о том, как бы началась их любовь в России-2021