В сети стал популярным старый ролик, где Елена Малышева поет о прививках

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Отрывок передачи "Жить здорово!", известной своим креативным подходом к темам, стал актуальным, в связи с популяризацией прививки от коронавируса.
В ролике Елена Малышева со своими коллегами и артистами поют бодренькую песню о прививках. В качестве основы для песни была взята композиция группы "Мумий Тролль" "Невеста".
Как и любое подобное видео с передачи "Жить здорово!" оно вызывает острый приступ испанского стыда. Однако, стоит отметить, что в последнее время ведущая передачи решила сбавить градус танцев и песен в программе, но все равно придерживается того, что говорить с аудиторией надо максимально понятным языком.
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