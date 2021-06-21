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В сети стал популярным старый ролик, где Елена Малышева поет о прививках

В сети стал популярным старый ролик, где Елена Малышева поет о прививках (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 15:19
Сообщество : Юмор
Метки: Вакцина   Юмор   видео   елена малышева   забавное   приколы   смешное   
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Отрывок передачи "Жить здорово!", известной своим креативным подходом к темам, стал актуальным, в связи с популяризацией прививки от коронавируса.

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Метки: Вакцина   Юмор   видео   елена малышева   забавное   приколы   смешное   
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12  комментариев
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30k
Михаил 2 часа назад
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Ya Минуту назад
Давно бесит эта зарвавшаяся, зажравшаяся наглая старуха.
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17k
Vital Idol 39 минут назад
взорвал?! старьём нафталиновым?! у афтара проблемы с головой!

Сеть взорвал вирусный клип от Елены Малышевой 70 308 просмотров 12 февр. 2020 г.
23 лайка
78 дизов

АМ/КГ
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2k
Лео Рудакопски 45 минут назад
Екарный бабай, вот они обдолбались!!! К наркологу, срочно!
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0
Лучший Друг 56 минут назад
И это норма! ©
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25k
Павел Час назад
оно ещё и поёт? (с)
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12k
U55R Час назад
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Комментарий удален
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Почему без масок? Чё за антимасочная пропаганда
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