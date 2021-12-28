Необычная вакансия открылась в Москве

Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake

Наша реальность опять сломалась

С этими детишками валерьянки будет маловато

С нашей реальностью точно что-то не то

Ничего особенного, обычный день в России

Как попасть в черный список отелей по всему миру