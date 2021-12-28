Необычная вакансия открылась в Москве

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На сайте по поиску работы объявили поиск кандидата на вакансию хвалителя в компанию по продаже бижутерии.
На такую экстравагантную должность рассматривают кандидатов даже без опыта работа. От соискателя нужны только раскрепощенность, опрятный внешний вид, стиль и хорошее настроение.
Задачи у хвалителя несложные - ходить около бутиков и заваливать комплиментами покупателей. Работа разъездная, а график гибкий. Также обещают хвалителя устроить по ТК РФ, с соцпакетом, в который войдет оплачиваемый отпуск за рубежом, абонемент в фитнес, оплата стилиста и психолога.
Оплата за такую вот работу солидная - от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Работодатель отметил, что рассмотрит кандидатов исключительно с фото в резюме.
Эта работа может даже встать в ряд с самыми высокооплачиваемыми вакансиями столицы - няня-гувернантка, архитектор микросервисов, разработчик мобильных приложений.
Эта работа может даже встать в ряд с самыми высокооплачиваемыми вакансиями столицы - няня-гувернантка, архитектор микросервисов, разработчик мобильных приложений.
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