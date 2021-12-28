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Необычная вакансия открылась в Москве

Необычная вакансия открылась в Москве (3 фото)

Автор:
28 декабря 2021 16:30
Сообщество : Юмор
Метки: вакансии   забавное   интересное   интернет   приколы   работа   смешное   
2375
3
На сайте по поиску работы объявили поиск кандидата на вакансию хвалителя в компанию по продаже бижутерии.

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Метки: вакансии   забавное   интересное   интернет   приколы   работа   смешное   
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15  комментариев
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3k
Kozlodoev 2 часа назад
Я не подойду, ибо врать не умею )
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108k
Москвичка Полчаса назад
Должность брехуна. Тьфу!((((
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2k
вася васильев 40 минут назад
Так бы и написали - Требуются подпёз@ыши!
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59k
Александр Ломовицкий Час назад
я умею искренне хвалить но только матом .
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Совсем не новая должность. Подобное треуется много где и на удалёнке тоже. Называется это как-от не так, но смысл тот де. Хавлить товар на. например "Валдбериес", составлать описание, общатся с клиентами... Некоторые даже не плозо зарабатывают сидя дома на диване. Хотя работтать там таки недо. И по ушам ездить, и приверать. и на претензии отписки писать...
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2k
Ermolai 2 часа назад
Если делать вид случайного прохожего, то в 90% случаев нарвешься на,типа: " Тебе чего, сабака, надо? Чего ты тут крутишься? Кошелёк стырить шочешь?" Если работать как представитель компании, будет типа: "Ага, заливай мне тут. Втюхать товар мне хочешь? Иш, запел как соловей". Еще и морду разбить могут. Ну, нафиг.
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30k
a.fey 2 часа назад
Нет. Хвалителем не пойду. Характер не тот. Могу пойти ругателем.
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730
sos1960sos 2 часа назад
Очень перспективное начинание! Такие рабочие места надо создать у Госдумы, кабинета министров, Роспотребнадзора, и т.д. и т.п. Работа простая - ходить возле думы и заваливать комплиментами депутатов, министров и прочих чиновников. В соцпакет войдут оплаченый отпуск за рубежом вместе с твоим любимым депутатом, абонемент в думскую столовую, оплата проктолога и психиатра...
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21k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Типа как на рынке? "Ой вах вах заходи красавица, что присматриваешь,все есть, шуба натуральный мех есть, сапожки натуральный кожа есть, такой красавица скидка сделаю да"
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2k
vfrcbvec 2 часа назад
Песель из приюта классс, остальное муть
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