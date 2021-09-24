Ничего особенного, обычный день в России

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Стоит признать, что русские - это одна из самых обсуждаемых и переполненных стереотипами наций в мире.
Но разные фото из российской жизни не перестают удивлять интернет в мире. Мы, как и все, не любим национальные стереотипы, но почему бы не похихикать над тем, что публикуют шокированные иностранцы на Reddit. Там есть канал, где регулярно публикуют снимки, что вызывают смех или неловкость. Да мы и сами от некоторых фотографий бываем в шоке. Вот подборка с канала "Обычный день в России".
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Не стоит это признавать. В основном миру похер на нас с вами. Не то, чтобы мы бли их врагами, им просто похер. Как нам с вами на .. ну, не знаю, на финнов, например.
Я - русский.
И я каждый день общаюсь по своей работе с самыми ближайшими нашими соседями на западе и востоке - с поляками и китайцами - мы на их заводах заказываем продукцию - так вот.. поляки о нас думают примерно в 5-ти процентах случаев. А китайцы примерно в 2%.
Это полностью соответствует доли экспорта Китая и Польши. А в остальном им на нас НАСРАТЬ.
А вы дальше тешьте свои националистические амбиции, если не готовы посмотреть правде в глаза.
Полякам и литовцам точно наср.ать. Причём, литовцам, которые преподносятся как злобные фашисты, больше нас.рать. А поскольку границы позакрывали, то и поляки уже забывают нас, простых российских человеков.