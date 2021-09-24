Ничего особенного, обычный день в России

Но разные фото из российской жизни не перестают удивлять интернет в мире. Мы, как и все, не любим национальные стереотипы, но почему бы не похихикать над тем, что публикуют шокированные иностранцы на Reddit. Там есть канал, где регулярно публикуют снимки, что вызывают смех или неловкость. Да мы и сами от некоторых фотографий бываем в шоке. Вот подборка с канала "Обычный день в России".