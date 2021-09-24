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Ничего особенного, обычный день в России

Ничего особенного, обычный день в России (11 фото)

Автор:
24 сентября 2021 17:55
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: забавное   интересное   приколы   смешное   соцсети   фото   
3400
11
Стоит признать, что русские - это одна из самых обсуждаемых и переполненных стереотипами наций в мире.
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Метки: забавное   интересное   приколы   смешное   соцсети   фото   
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10k
Александр 2 часа назад
На последней фотке номера на мерсе украинские.
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8k
kirpal 12 минут назад
Советских (как ненавижу это слово) лайфхаков не было. Слова даже такого не было (если бы кто сказал - можно было бы схлопотать, может ругательство какое импортное)
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20k
Mike Miller Полчаса назад
"Стоит признать, что русские - это одна из самых обсуждаемых и переполненных стереотипами наций в мире"

Нет
Не стоит это признавать. В основном миру похер на нас с вами. Не то, чтобы мы бли их врагами, им просто похер. Как нам с вами на .. ну, не знаю, на финнов, например.
Я - русский.
И я каждый день общаюсь по своей работе с самыми ближайшими нашими соседями на западе и востоке - с поляками и китайцами - мы на их заводах заказываем продукцию - так вот.. поляки о нас думают примерно в 5-ти процентах случаев. А китайцы примерно в 2%.
Это полностью соответствует доли экспорта Китая и Польши. А в остальном им на нас НАСРАТЬ.
А вы дальше тешьте свои националистические амбиции, если не готовы посмотреть правде в глаза.
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90
Andiks 40 минут назад
А хужеь куйни не настрогали?
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7k
кот базилий 44 минуты назад
Какая фуйня.
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370
Квантовый_Слесарь_82 52 минуты назад
Финал трагедии.
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7k
Дмитрий Данилов 52 минуты назад
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2k
kca-opa Час назад
Ну моет уборщица макет РДС в музее, а в Пушкинском уборщицы гениталии статуе Аполлона моют, тоже стёбно?
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4k
B@r@bux Час назад
Медведю похоже кость из горла достал, но как он ему это объяснил?
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