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15 ситуаций, которые слишком экстраординарны для нашего мира

15 ситуаций, которые слишком экстраординарны для нашего мира (17 фото)

Автор:
06 марта 2022 22:02
Сообщество : Юмор
Метки: Экстраординарные   абсурд   люди   мир   причудливые   ситуация   
2186
17
Иногда мы видим вещи и людей, которые настолько причудливы и странны, что мы не понимаем, как вообще такое может происходить, и как до такого можно додуматься. В этом посте вы увидите кадры, которые под завязку полны абсурда.
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Метки: Экстраординарные   абсурд   люди   мир   причудливые   ситуация   

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3  комментария
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ss 6 часов назад
Надо же. Совсем годную в мусор выкинули...

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Показать 1 ответ
−26
новохудоносор 54 минуты назад
РУСО МАТЕРЬ Е-БАННАЯ СВИНИНА ФАШИСТО ! СКРЕПОСТНОЕ БЫДЛО ! ОБЛИКО АМОРАЛЕ !

СДАВАЙТЕСЬ ПУТЛЕРОВСКАЯ ПАДЛА !

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !

ПУЙЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТРИЖДЫ МАТЕРЬ Е-БАННОЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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