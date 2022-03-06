15 ситуаций, которые слишком экстраординарны для нашего мира

Иногда мы видим вещи и людей, которые настолько причудливы и странны, что мы не понимаем, как вообще такое может происходить, и как до такого можно додуматься. В этом посте вы увидите кадры, которые под завязку полны абсурда.

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Невероятно, но факт 0 Источник:

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Пикник на "природе" 0 Источник:

Хобби бывают разные 0 Источник:

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Интересно бы было узнать, как это произошло? 0 Источник:

23 февраля 0 Источник:

Сплошной релакс 0 Источник:

Мода пробила дно 0 Источник:

Особый взгляд 0 Источник:

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Случаи бывают разные 0 Источник:

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