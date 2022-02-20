15 пассажиров, которые заставили всех вокруг себя возненавидеть

Все эти пассажиры — герои проекта Passenger Shaming, что дословно переводится как «пристыдить пассажира». Этот проект есть во всех соцсетях, он включает в себя снимки пассажиров, которым самое место в преисподней. И нет, это не детский плач, есть множество других странных, а иногда и отвратительных вещей, которыми могут заниматься ваши попутчики.

И он надел маску, но своим особенным способом