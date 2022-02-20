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15 пассажиров, которые заставили всех вокруг себя возненавидеть

15 пассажиров, которые заставили всех вокруг себя возненавидеть (16 фото)

Автор:
20 февраля 2022 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: люди   пассажиры   поборка   поведение   ситуация   фото   
945
16

Некоторые пассажиры ведут себя совершенно отвратительно, и наши фото это доказывают. Если кто-то сталкивался с подобными ситуациями, я вам откровенно сочувствую.

Все эти пассажиры — герои проекта Passenger Shaming, что дословно переводится как «пристыдить пассажира». Этот проект есть во всех соцсетях, он включает в себя снимки пассажиров, которым самое место в преисподней. И нет, это не детский плач, есть множество других странных, а иногда и отвратительных вещей, которыми могут заниматься ваши попутчики.


И он надел маску, но своим особенным способом

×
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Мужчина стоял шесть часов в проходе, чтобы его супруга поспала

Неожиданность от соседа сзади: возможно, в стаканчике горячий кофе, и у этой истории будет впечатляющий финал

На такой случай нужны зубочистки, чтобы было что воткнуть в пятку

Весьма необычный пассажир, который несколько скрашивает эту подборку

Вероятно, он из будущего

Ну, а тут можно подивиться гениальности

Пассажирка на переднем кресле пишет, что у нее COVID

Хотелось бы верить, они хотя бы знакомы

И как удалось пронести это на рейс

Самое время для парной йоги

Даже кофе расхотелось

Чего не сделаешь ради того, чтобы увидеть посадку самолета как можно лучше

Как хорошо, что удалось пронести ножницы

Ну и напоследок успокаивающая картинка, но тоже весьма странная: хозяйка кормит кошку, которая смотрит в планшет

А вы сталкивались с такими попутчиками?

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Метки: люди   пассажиры   поборка   поведение   ситуация   фото   
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113
Змей Горыныч 2 часа назад
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Garpia121 5 секунд назад
Вот кошка с планшетом точно никому не мешает. Смотрит и тихо кушает.
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СпящийКрасавец 48 минут назад
Я с подобным сталкиваюсь на фишках каждую неделю.
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Goldenhawk 59 минут назад
кто сталкивался с подобным?
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