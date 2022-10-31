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Необычная пара

Необычная пара

Автор:
31 октября 2022 14:24
Метки: любовь   люди   мир   
1074
14
Элисани-да-Крус Силва ростом два метра и шесть сантиметров и Франсинальдо-да-Силва Карвальо, один метр шестьдесят три сантиметра.
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Источник:

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17  комментариев
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28k
Андрей Иванов Час назад
Дело не в росте, а просто оба отнюдь не красавцы. Ближе к "страшненькие". Рост просто усугубляет. Вот и встретились два одиночества
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1k
Алек Сандр 2 минуты назад
Как в том анекдоте о карлике, женившемся на баскетболистке - всю первую брачную ночь по ней бегал туда-сюда и орал - "Боже, неужели это всё моё?!" )))
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14k
Ser 23 минуты назад
хм... люди как люди! высота особенного значения не имеет!
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4k
Taf Taffus 24 минуты назад
Что-то вспомнился бородатый анекдот про насильника-коротышку с кастрюлей.
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35k
turyst Полчаса назад
Продуманный мужик.
Ему теперь не нужна стремянка, с верхних полок доставать, жена теперь на это есть.
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31k
Snork Snorkoff Час назад
Новости 2014-го года.. свежак )
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62k
Татьяна Юсова Час назад
Замечательная пара! Счастье им и детишек здоровеньких!
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9k
antonium Час назад
Ну и нормально. Их дело. У нас тоже есть такая пара, Гамова и ее муж, там конечно не такая разница в росте, но все же.
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