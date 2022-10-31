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Элисани-да-Крус Силва ростом два метра и шесть сантиметров и Франсинальдо-да-Силва Карвальо, один метр шестьдесят три сантиметра.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Ему теперь не нужна стремянка, с верхних полок доставать, жена теперь на это есть.
если дети унаследуют эту болячку - будут как мама
если родятся здоровыми, то дальше только от питания зависит
посмотрите на земляков, родившихся 85 году и младше
их детство пришлось на 90ые с дефицитом питания
и большинство этих детей (хотя какие дети, людям по сорок уже) маломерки, низенькие, щупленькие
недокормленные в период роста