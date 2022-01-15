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20+ душевных фото, глядя на которые хочется искренне улыбнуться

20+ душевных фото, глядя на которые хочется искренне улыбнуться (30 фото)

Автор:
15 января 2022 12:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: добро   животные   люди   мило   мир   подборка   фото   хорошее настроение   
25433
30
Аккаунт на форуме Reddit под названием Blessed Images собирает самые милые, добрые и душевные фото от пользователей и с просторов сети. Эти кадры невольно вызывают улыбку и поселяют в душе частичку добра!
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Метки: добро   животные   люди   мило   мир   подборка   фото   хорошее настроение   
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105  комментариев
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10k
Andrei День назад
Канада открыла деревню с бесплатными мини-домиками для бездомных ветеранов.

Ветеранов, простите, чего?
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4k
Том Джоуд 51 минуту назад
Ты попалась, кожаная!
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4k
Том Джоуд 53 минуты назад
Хороший пост
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371
Alexander Woyz Час назад
получше выглядит, чем Арни своих ветеранов облагодетельствовал
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18k
nobody® 3 часа назад
Комментарий к фото
Карлов мост в Праге
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16k
Теуш Алексей 7 часов назад
Как могут сидеть коровы мы знаем со времён Гаврюши!
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11k
Sergey_Z 12 часов назад
Как говорит мой сербский друг: "Американско гОвно"
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4k
Fishki_surfer 12 часов назад
Не знал, что коровы пользуются Инстаграмом.

>>> "Я только что помыла своего теленка. Просто посмотрите на это чудо"
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3k
Егорий 13 часов назад
Доброты псто. Так будем! Спасиб!
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235
Rom 13 часов назад
Какой грузоподъемник он водит?
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25k
Лис 14 часов назад
Нелюди, собаку на пожаре бросили.
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5k
schmubu 15 часов назад


собака их ждала.
а они её - нет.
вот такая смешная история....
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30k
russger 16 часов назад
"Пара вернулась к своему дому, который сгорел в калифорнийских лесных пожарах. Возле сгоревшего участка их ждала их собака"

Вот и разница между людьми и собаками. Человеки бросили собакена, а он их верно ждёт
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2k
Кот Полуночный 16 часов назад
Да. Утиное. И гусь сидит...
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29k
LEPA 19 часов назад
Автору респект! Классный пост.
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8k
DumDum 20 часов назад
Вот это, по моему опыту, не чтобы просто "показать", а спровоцировать начать отбирать и не отдать. Тогда "Да-а-а!
"
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41k
Олег 20 часов назад
может я не пендос, но мне не зашло...
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6k
Эх, Вася, Вася 22 часа назад
Постер с фотографией друга. Меня терзают смутные сомнения.
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1k
Алексей Попов 22 часа назад
Я наверно какой-то мультик (после шрека) пропустил... Кто такой - "миньон"? :-)
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30k
Юр21 22 часа назад
Либероиды регулярно ехидят о отношении нашего государства к нашим ветеранам, вот в КанадЕ вижу ветераны раскошествуют...
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16k
тов.Suhov 22 часа назад
Добрый пост! Спасибо! Только с кирпичом не понятно - он что, кирпичи дома обжигал..?
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mercure

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