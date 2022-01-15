20+ душевных фото, глядя на которые хочется искренне улыбнуться

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Аккаунт на форуме Reddit под названием Blessed Images собирает самые милые, добрые и душевные фото от пользователей и с просторов сети. Эти кадры невольно вызывают улыбку и поселяют в душе частичку добра!
"Мой отец умер три года назад. Но на Google-картах есть фото, где он до сих пор ухаживает за своим садом"
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"Были на прогулке с псом, и я не мог понять, почему он не бежит, когда я его зову. Потом увидел это"
Пара вернулась к своему дому, который сгорел в калифорнийских лесных пожарах. Возле сгоревшего участка их ждала их собака"
"На Хэллоуин наш директор школы был в костюме Грю - предводителя миньонов. Все учителя были в костюмах миньонов"
"Я просто распечатал постер с изображением меня и моего друга, и повесил его в Макдональдсе. Он уже месяц висит там просто так"
"Я продал свой ковер, и покупатели прислали мне фото в этот же день. Теперь у этого кролика есть свой уголок"
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Ветеранов, простите, чего?
На западе всех бывших военных называют veterans. По сути- военные пенсионеры.
>>> "Я только что помыла своего теленка. Просто посмотрите на это чудо"
собака их ждала.
а они её - нет.
вот такая смешная история....
Вот и разница между людьми и собаками. Человеки бросили собакена, а он их верно ждёт
Форма клюва у гуся совсем другая. Инфа 100%
Хотя... У меня Кане Корсо и её однажды назвали "них...я себе питбуль"
Неужели уже тогда "восточные друзья" в гастарбайтерах ходили?