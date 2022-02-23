Ужасающая разница между двумя мирами

Турецкий фотограф из Стамбула Угур Галленкуш пытается показать важные проблемы, с которыми сталкивается мир, такие как социальная несправедливость и война, совмещая две фотографии рядом друг с другом.
Наш мир двойственен и слишком сложен, когда в одном уголке планеты праздник, в другом — страх и ужас, порожденные войной и голодом. Именно об этом напоминает своими работами Угур Галленкуш (Uğur Gallenkuş) из Стамбула.
Он не ездит по странам, пытаясь отыскать параллели самостоятельно, в противном случае эта работа была бы просто неподъемной. Он берет то, что доступно каждому из нас, — новости. Все эти снимки — разрозненные изображения из фотожурналистики. На одних мир и согласие, невероятное изобилие, на других запечатлены вся боль и страдания нашего мира. В основном в его работы попадают кадры, фиксирующие социальные проблемы, с которыми сталкивается человечество, а также снимки, освещающие экологические катастрофы.
Его работы удивительно подобраны: создается впечатление, что он намеренно просил позировать своих героев
Но в этом ужас всех этих снимков, ведь на самом деле это все реальные события
Галленкуш объединяет обычный фоторепортаж в общую композицию, освещая проблемы нашего мира
В основном на этих снимках экологические катастрофы и социально-экономические проблемы
Угур считает, что не все новости мы в состоянии понять, но контраст его работ помогает это сделать
Его коллажи — напоминание о том, что есть другие люди, которые живут совсем иной жизнью
Эти различия на фото одновременно поразительны и душераздирающи
На одной половине запечатлен избыток, а на другой кто-то пытается просто выжить
Каждая работа —тревожный звонок, призывающий нас осознать двойственность мира
По мнению фотохудожника, искусство превосходит все языки и лучше всего показывает истину
И пока человек не увидит подобные сравнения, он не в силах их осознать
Если снимки показались вам слишком тяжелыми, то художник добился своей цели
Он пытается вызвать сострадание к ближнему и повысить осведомленность о несправедливости
А также пробудить в нас чувства, ведь несправедливость зачастую прямо у нас под носом
Наш мир слишком разноплановый и иногда слишком трагичный
Одна часть мира живет в роскоши, другая его часть сталкивается с разрушением и крайним насилием
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