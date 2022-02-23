Ужасающая разница между двумя мирами

Наш мир двойственен и слишком сложен, когда в одном уголке планеты праздник, в другом — страх и ужас, порожденные войной и голодом. Именно об этом напоминает своими работами Угур Галленкуш (Uğur Gallenkuş) из Стамбула.

Он не ездит по странам, пытаясь отыскать параллели самостоятельно, в противном случае эта работа была бы просто неподъемной. Он берет то, что доступно каждому из нас, — новости. Все эти снимки — разрозненные изображения из фотожурналистики. На одних мир и согласие, невероятное изобилие, на других запечатлены вся боль и страдания нашего мира. В основном в его работы попадают кадры, фиксирующие социальные проблемы, с которыми сталкивается человечество, а также снимки, освещающие экологические катастрофы.

Его работы удивительно подобраны: создается впечатление, что он намеренно просил позировать своих героев