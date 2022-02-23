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Ужасающая разница между двумя мирами

Ужасающая разница между двумя мирами (23 фото)

Автор:
23 февраля 2022 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Коллаж   Угур Галленкуш   в мире   люди   мир   разница   фото   
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Турецкий фотограф из Стамбула Угур Галленкуш пытается показать важные проблемы, с которыми сталкивается мир, такие как социальная несправедливость и война, совмещая две фотографии рядом друг с другом.

Наш мир двойственен и слишком сложен, когда в одном уголке планеты праздник, в другом — страх и ужас, порожденные войной и голодом. Именно об этом напоминает своими работами Угур Галленкуш (Uğur Gallenkuş) из Стамбула.


Он не ездит по странам, пытаясь отыскать параллели самостоятельно, в противном случае эта работа была бы просто неподъемной. Он берет то, что доступно каждому из нас, — новости. Все эти снимки — разрозненные изображения из фотожурналистики. На одних мир и согласие, невероятное изобилие, на других запечатлены вся боль и страдания нашего мира. В основном в его работы попадают кадры, фиксирующие социальные проблемы, с которыми сталкивается человечество, а также снимки, освещающие экологические катастрофы.


Его работы удивительно подобраны: создается впечатление, что он намеренно просил позировать своих героев

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Но в этом ужас всех этих снимков, ведь на самом деле это все реальные события

Галленкуш объединяет обычный фоторепортаж в общую композицию, освещая проблемы нашего мира

В основном на этих снимках экологические катастрофы и социально-экономические проблемы

Угур считает, что не все новости мы в состоянии понять, но контраст его работ помогает это сделать

Его коллажи — напоминание о том, что есть другие люди, которые живут совсем иной жизнью

Эти различия на фото одновременно поразительны и душераздирающи

На одной половине запечатлен избыток, а на другой кто-то пытается просто выжить

Каждая работа —тревожный звонок, призывающий нас осознать двойственность мира

По мнению фотохудожника, искусство превосходит все языки и лучше всего показывает истину

И пока человек не увидит подобные сравнения, он не в силах их осознать

Если снимки показались вам слишком тяжелыми, то художник добился своей цели

Он пытается вызвать сострадание к ближнему и повысить осведомленность о несправедливости

А также пробудить в нас чувства, ведь несправедливость зачастую прямо у нас под носом

Наш мир слишком разноплановый и иногда слишком трагичный

Одна часть мира живет в роскоши, другая его часть сталкивается с разрушением и крайним насилием

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Метки: Коллаж   Угур Галленкуш   в мире   люди   мир   разница   фото   
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