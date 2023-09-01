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17 примеров, когда людям плевать на окружающих

17 примеров, когда людям плевать на окружающих

Автор:
01 сентября 2023 11:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   мир   наглость   ситуация   эгоизм   
2631
18

Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. К сожалению, некоторые это правило игнорируют. Такие люди-вредители заботятся только о своем комфорте.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   люди   мир   наглость   ситуация   эгоизм   
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11  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Не людям, а пендосам
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Corvus Corax Час назад
Пять фото, не имеющих никакого отношения к заголовку... Без мелочи 30%... ТС м.у.дак
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21k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
А для чего ему жена?

ЗЫ. Лично я - мою, после моей готовки грязной посуды не бывает... Но - на кухне я главный...
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21k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
А должен был вызвать химчистку?
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21k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
А вылезал через лобовое? Скорее, другой сосед притиснулся...
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21k
Corvus Corax Час назад
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Впервые купил? Мне хватило два пробных раза, чтобы навсегда забыть про этот фастфуд...
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55k
dima423 Час назад
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ну сам виноват, так поставил, мог бы встать нормально по разметке, и не было бы места для парковки рядом)
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11k
Б.Касторский Час назад
Всегда удивляло лицемерие. Сначала будут возмущаться, дескать, как можно! Или какой умалишенный скажет, ну это же не у нас! Ага, у нас все культурные и доброжелательные. А потом с лозунгом "да кому я помешаю, я же на пару минут!" или "да хрен с ним, все так делают" сделает гадость, но к следующему возмущению забудет о своих проступках и будет готов осуждать. Так их! Сволочи какие! Но я то не такой!
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16k
Patmaz Час назад
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Владельцы этих колясок классические яжематери, которым все должны.
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