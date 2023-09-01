17 примеров, когда людям плевать на окружающих

Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор

Ситуации, когда про людей можно было точно сказать, что лень вперёд них родилась

20 случаев, когда все пошло не по плану

30 человек, которым просто не повезло

15 безалаберных и эгоистичных людей, взаимодействовать с которыми — сущее наказание

25 случаев, когда жизнь подкинула неприятности