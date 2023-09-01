17 примеров, когда людям плевать на окружающих

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Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. К сожалению, некоторые это правило игнорируют. Такие люди-вредители заботятся только о своем комфорте.
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8. "Попросила маму пересыпать остатки соли в меньший контейнер, а она высыпала ее в раковину. "Там почти ничего не осталось". Было почти 200 г соли, которой могло хватить еще на 2 месяца".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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