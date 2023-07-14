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Людей спросили о самых нелепых смертях хомяков

Людей спросили о самых нелепых смертях хомяков

Автор:
14 июля 2023 18:54
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавное   интересное   мнение   смерть   смешное   хомяки   
1542
12

А у вас тоже есть ощущение, что хомяки нужны только для того, чтобы показать нам всё богатство разнообразия летальных исходов?

У людей спросили, каким самым странным способом умер их хомяк. И, честно говоря, многообразие вариантов просто неисчерпаемо.



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Метки: животные   забавное   интересное   мнение   смерть   смешное   хомяки   
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5  комментариев
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795
Пчёлкин 55 минут назад
У меня ребёнок (1,5 года) выдавил хомяку глаз, так потом хомяк ещё 2 года жил с одним глазом, а умер тихо, во сне.
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26k
Егор 11 минут назад
Мы несколько раз заводили хомяков. Жизненный опыт: кормить шоколадом нельзя - сдохнет, выставлять в банке на солнце "погреться" нельзя - сдохнет, ронять книгу на пол нельзя - сдохнет.
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339
Александр Поляков 14 минут назад
Есть хомяки которые скачут в вышиванках и шароварах и дохнут как мухи.
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30k
Григорий Полчаса назад
Как хомяку получить инфаркт
Ссылка youtu.be
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8k
Doctor_Lector Полчаса назад
У школьного товарища помогали передвигать мебель. Чуть сдвинули шкаф - из-за задней стенки на пол упала засохшая плоская шкурка. В общем, хомяк гулял по шкафу, упал за него, застрял и там засох. Никакого запаха, просто тело высохло.
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Галочка, которая умерла

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