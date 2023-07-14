Людей спросили о самых нелепых смертях хомяков

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А у вас тоже есть ощущение, что хомяки нужны только для того, чтобы показать нам всё богатство разнообразия летальных исходов?
У людей спросили, каким самым странным способом умер их хомяк. И, честно говоря, многообразие вариантов просто неисчерпаемо.
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